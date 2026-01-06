グッチ ビューティから、愛を祝福する限定フレグランス「グッチ ギルティ ラブ エディション プール オム ＆ プール ファム」登場

コティジャパン合同会社

グッチ ビューティから、愛を祝うシーズンに向けて２つの限定フレグランス、グッチ ギルティ ラブ エディション プールオムとプールファムが登場します。この限定の香りは、グッチ ギルティのフレグランス コレクションを象徴する香りを再解釈し、人々や場所、愛を呼び起こす独自のディテールとのつながりをより深めるようにデザインされました。クールなアーモンドグリーン（プールオム）と魅惑的なライラック（プールファム）というカラーをまとった２つのフレグランスは、バレンタインデーに向けたスペシャルエディションとして今年も発売され、自分らしい幸せへの道を貫く個性的な愛を表現します。

グッチ ギルティ ラブ エディション ー 香り

オリジナルのグッチ ギルティ フレグランスを手がけた調香師ナタリー・グラシア=セットとジャック・ユクリエが再びタッグを組み、このスペシャルエディションを創り上げました。香りの新たな可能性を見出すという情熱を原動力に、ふたりは既存のルールにとらわれないボーダーレスな愛をたたえるフレグランスを目指しました。そして従来のフレグランスのカテゴリーにこだわらず、男性向けとされてきた香料を女性用フレグランスに、女性向けとされてきた香料を男性用フレグランスに取り入れて、2つの斬新な香りに仕上げています。

グッチ ギルティ ラブ エディション プールオムグッチ ギルティ ラブ エディション プールオム

ジュニパー、オレンジフラワーアブソリュート、アンブロフィックスを配合。トップノートは、レザー調のウッディなアンダートーンを持つジュニパーでバルサム調のスパイシーな印象を演出します。ミドルノートでは、オレンジフラワーアブソリュートがナチュラルな美しさを体現し、さわやかさとリッチな質感のバランスが取れたクリーミーなフローラルノートで魅了します。ベースノートでは、ウッディで温かみのあるアンブロフィックスが余韻を残し、願望、情熱、センシュアリティを語ります。

グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファム

ライラックアコード、パチョリ、ムスクアンバーアコードをブレンドし、調和の取れた香りに仕上げました。センシュアルなフレッシュフローラルのトップノートでは、ライラックアコードのグリーンノートがハチミツのようにまろやかな甘さをもたらし、エレガントな魅力を放ちます。ミドルノートではアーシーなパチョリのウッディでリッチな香りがライラックアコードを引き立て、ベースノートではぬくもりを感じさせるムスクアンバーアコードが深みと活力を加えます。

グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファム

広告キャンペーン

グッチ ギルティ ラブ エディションは、一連の魅力的なビジュアルで紹介されます。この広告ビジュアルでは、新しいフレグランスを主役に、2本のボトルを並べたり、グッチ ギルティ コレクションの他のフレグランスと組み合わせたりした構図で、愛の多面的な魅力を象徴的に表現しています。

製品詳細

-グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファム プールオム

50ml 13,200円／90ml 18,260円 すべて税込

-グッチ ギルティ ラブ エディション オードパルファム

50ml 15,400円／90ml 21,670円 すべて税込

2026年1月21日（水）数量限定発売

#GucciGuilty #グッチギルティ