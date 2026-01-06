子育てに“正解”はいらない――共感と笑いで寄り添う『小学生取扱説明書』刊行

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力して、Instagramフォロワー約15万人を持つ、元保育士で3児の母・やまかなによる書籍『小学生取扱説明書 「うちだけ？」が「うちも！」に変わる！あるある集』を、理工図書株式会社から2025年12月15日に刊行しました。

やまかなによる書籍『小学生取扱説明書 「うちだけ？」が「うちも！」に変わる！あるある集』

本書は、小学生のリアルな日常と、子育てに向き合う親の戸惑いや不安を“あるある”としてまとめた一冊です。

全国の書店およびオンライン書店にて好評発売中で、あわせて全国の図書館からも多数のご注文をいただいており、多くの図書館で所蔵されています。

■出版の背景

小学生の子育てにおいては、「これで合っているのだろうか」「うちだけが大変なのではないか」と悩みや不安を抱える保護者が少なくありません。

その一方で、子育てに“正解”を提示する情報は多く存在するものの、気持ちに寄り添い、安心を届けてくれるコンテンツは決して多くないのが現状です。

Instagramで「子育てあるある」を発信し続けてきたやまかなさんは、日々の小さな出来事や戸惑いをユーモアを交えて表現することで、多くの保護者から共感を集めてきました。

「自分だけじゃなかった」「読んで心が軽くなった」といった声が寄せられ、投稿は全国の母親たちをつなぐ存在となっていきました。

発信のきっかけは、第三子妊娠中に参加したアドラー心理学の子育て講座。学びを日常に活かしながら始めたInstagram投稿は、当初は身近なママ友との交流を目的としたものでしたが、「小学生の取扱説明書」シリーズをきっかけに大きな反響を呼ぶようになります。

フォロワーからは

「手元に置いておきたい」

「家族に読ませたい」

「PTAや小児科、図書館に置いてほしい」

といった声が多数寄せられ、書籍化への期待が高まっていきました。

■出版に至る経緯

やまかなさんが目指したのは、教育的な正解を示す“ノウハウ本”ではなく、子育ての合間にふっと笑顔になれる、肩の力を抜いて読める一冊でした。

しかし、当初相談した大手出版社からは「教育書のような構成でなければ難しい」として出版を断られた経緯があります。

そんな中、ワクセル主催・嶋村吉洋氏と、やまかなさんのご主人とのご縁をきっかけに、ワクセル総合プロデューサー・住谷知厚氏を通じて理工図書と出会い、著者の想いを尊重した形での出版が実現しました。

小規模出版社ならではの柔軟な対応により、「ママたちの息抜きになる本」という構想が形となり、今回の刊行に至りました。

■本書の特徴・こだわり

本書は、SNSで反響の大きかった投稿や著者自身の実体験をベースに、以下の点にこだわって構成されています。

ノウハウ本ではなく、共感型の書籍

「こうすべき」ではなく、「それで大丈夫」と伝える構成

1ページ完結・どこからでも読める

忙しい保護者でもスキマ時間に手に取れる設計

小学生ならではの“あるある”を網羅

筆箱、宿題、友達関係など、リアルな日常を描写

書籍オリジナルコメントを多数掲載

Instagramでは読めない内容を加筆

笑って泣ける構成

爆笑必至のあるあるだけでなく、思わず涙がこぼれるポエムも収録

図書館配本を想定した編集

家庭だけでなく、地域でも読まれる一冊へ

簡単に読める一方で、笑ったり泣いたりと感情が動き、「子どもへの愛」に改めて気づかされる内容となっています。

新小学生を迎えるご家庭へのプレゼントとしても最適な一冊です。

■出版の目的

本書は、以下を目的として制作されました。

小学生の子を持つ保護者に「うちだけじゃなかった」と安心してもらうこと

子育てに対する自責や孤立感をやわらげること

忙しい日々の中でも、気軽に読めて心が軽くなる時間を届けること

教育的な正解を押し付けるのではなく、共感とユーモアで子育てを支える――

その想いが本書の根底にあります。

■書籍概要

書名：小学生取扱説明書

サブタイトル：「うちだけ？」が、「うちも！」に変わる！予測不能な日々を、笑いに変えるあるある集

著者：やまかな（元保育士・インスタグラマー）

出版社：理工図書

発売日：2025年12月15日

仕様：四六判／128ページ

定価：1,600円＋税

ISBN：978-4-8446-0987-2

協力：ワクセル（主催 嶋村吉洋）

■実績

全国の書店・図書館流通センターより多数の注文

出版1か月前の段階で合計400冊の事前注文

発売後、大手書店での平置き・面陳・特設コーナー展開

POP作成依頼を含む、複数書店からの反響

全国の図書館からも継続的な注文を受領

本書をきっかけに、小学生期の子育てについて「話せる」「笑える」空気を広げ、保護者が孤立しない社会を目指します。

今後もSNSやイベントを通じて、共感し合える場づくりを継続し、図書館・学校・地域での活用も視野に入れながら、子育て世代を支える取り組みを続けていきます。

■理工図書株式会社

理工図書株式会社は、創業120年以上にわたり、建築・土木・理工系分野の専門書や大学教科書を中心に出版してきた老舗の専門出版社です。

長年培ってきた編集力と専門家ネットワークを活かし、教育機関・研究者・技術者から高い信頼を得ています。

近年は専門書に加え、

・里親制度・児童福祉に関する書籍

・「小学生の取り扱い説明書」などの教育・子育てジャンル

といった、社会課題に寄り添う一般向け書籍にも積極的に取り組んでいます。

これにより、理工図書は「専門知識を届ける出版社」から一歩進み、

“社会の学びを支える総合的な知のプラットフォーム”として、幅広い層に価値を提供しています。

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を販売。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

