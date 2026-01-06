決済データを活用したWeb3プロジェクト「SyFu」、公式NFTマーケットプレイスを正式ローンチ。

株式会社GINKAN

決済データを活用したGameFiおよびDePIN（分散型物理インフラネットワーク）プロジェクト「SyFu（サイフ）」は、本日、SyFuエコシステム内におけるデジタル資産（NFT）の二次流通基盤となる公式マーケットプレイス「SyFu Marketplace」を正式にリリースいたしました。

本マーケットプレイスは、単にNFTを売買する場所ではありません。SyFuのエコシステム内ですでに価値が確立され、強固な売買需要が存在するデジタルアセットに特化した、独自の経済圏基盤です。最新のウォレット技術を駆使し、Web2サービスと同等のユーザー体験（UX）と、Web3ならではの資産性・透明性を両立させることで、エコシステム全体の持続可能性を強固なものにします。



▼ SyFu Marketplace（ブラウザからアクセス可能）

https://manekineko.syfu.io/

※購入・出品を行うには、アプリ内でのアクティベーション完了とSyFuウォレット作成が必要です（閲覧・ログインはどなたでも可能です）。

■ 「SyFu Marketplace」設立の背景：エコシステム特化型の必然性

SyFuのデジタルアセットは、これまで「Element」等の外部マーケットプレイスにおいて活発に取引され、その価値と需要はすでに市場で実証されています。

【これまでの外部マーケットプレイス（Element等）での取引実績】- MANEKINEKO NFT：総取引額 369 BNB（約33万ドル※1）- MANEKINEKO Genesis：総取引額 279 BNB ＋ 90.65 ETH（約54万ドル※1）

(※1 2026年1月6日時点のレート換算：1 BNB ≈ ＄905, 1 ETH ≈ ＄3,206)

このように、累計で約87万ドル（約1.3億円）規模の流動性がすでに生まれている中で、外部プラットフォームに依存することなく、この経済活動を自社エコシステム内に取り込むことが急務でした。「SyFu Marketplace」は、この確かな需要を背景に、よりシームレスで最適化された取引環境を提供するために開発されました。

■ 導入による効果とビジネス的意義

本マーケットプレイスの稼働は、ユーザーとプロジェクト双方に以下のメリットをもたらします。

1. Web2水準のUXとWeb3の安全性を両立（ガス代不要）

本マーケットプレイスは、独自の「SyFuスペンディングウォレット（コントラクト型）」基盤を採用しています。資産の特性に合わせて管理方式を最適化することで、画期的な取引環境を実現しました。

- ガス代（ネットワーク手数料）の完全撤廃：NFT取引における都度のガス代負担をゼロにし、即時反映のスムーズな売買を実現しました。- ログインだけの簡単操作：SyFuアプリのアカウントでログインするだけで、即座にウォレット機能が利用可能です。複雑な接続作業は一切不要です。- 高いセキュリティ（通貨のノンカストディアル管理）：決済に使用するBNB等の通貨については、ユーザー自身が管理権限を持つ「ノンカストディアル型」の仕組みを採用しており、資産の安全性を担保しています。

これにより、一般的なECサイトと同等のスムーズな購買体験（Web2体験）を提供し、アクティブユーザーの離脱を防ぎます。

2. 取引コストの最適化とエコシステムの持続的成長

独自のマーケットプレイスの構築により、外部プラットフォーム利用時に発生していた中間コストを削減し、ユーザーの取引手数料負担を軽減します。同時に、プロジェクトとしてもロイヤリティ手数料を通じた収益基盤を安定的に確保することが可能となります。

ここで得られた収益は、エコシステムのさらなる拡大や機能開発、ユーザー体験を向上させるための施策に充当され、経済圏の健全な循環をより強固なものにします。

3. 「エコシステム貢献度」の可視化と評価

本マーケットプレイスでの取引履歴は、SyFu独自の指標である「エコシステム貢献度」の評価対象となります。単なる投機的な売買ではなく、プラットフォームの活性化に寄与する経済活動として評価し、将来的なエコシステムトークン（SFT）の配分等のインセンティブに反映させることで、長期的なロイヤルユーザーを育成します。

■ 今後の展望：スケーラビリティと経済圏の拡大

今回のマーケットプレイス公開は、現在進行中の「Pre-Mainnet β」フェーズにおける最重要マイルストーンです。確立された収益基盤と高いUXを武器に、以下のロードマップを推進してまいります。

- 「Next Gate」による新規ユーザー枠の開放既存のNFTホルダーのみに制限していた新規ユーザーの受け入れ枠（Next Gate）を順次開放いたします。- 経済圏の本格始動（EVT TGE / Mainnet）エコシステム基盤が整ったことで、ユーティリティトークンである「EVT」のTGE（Token Generation Event）およびMainnetへの移行準備が完了します。- グローバル展開BNBチェーンを採用することで、低コストかつ高速なトランザクションを実現し、グローバル市場でのマストアダプションに耐えうるインフラを構築します。

SyFuは、決済データという「個人の経済活動」をデジタル資産に変えることで、消費行動そのものを再定義し、Web3技術を用いた新しい経済インフラの構築を目指してまいります。

■ SyFu（サイフ）について

SyFuは、決済データを活用したDePINプロジェクトであり、日常の支払いをデジタル資産に変えるWeb3ライフスタイルアプリです。ユーザーはクレジットカード決済データをアプリに連携し、デジタルキャラクター「MANEKINEKO」を育成することでトークンを獲得できます。この消費行動データは、将来的に個人の信用スコアやマーケティングデータとして活用される「DePIN（分散型物理インフラネットワーク）」としての側面も持ち合わせています。現在はSalt Edge等との提携により、世界50カ国・5,000以上の銀行カードへの拡張準備を完了しています。

- SyFu公式サイト：https://syfu.io- SyFu Game（GameFi）サイト：https://syfu.io/product[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XXBICLMEZXg ]

