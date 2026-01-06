【来場61,000人】節分シーズンは鬼サウナで“厄”を流す。遍照院祈祷「菊間瓦サウナストーン」による『厄除けロウリュ』を1月24日より開催【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役：山路義則）が運営する「伊予の湯治場 喜助の湯」「しまなみ温泉 喜助の湯」は、2026年1月24日（土）～2月28日（土）の期間、新年の厄を払う恒例企画『厄除けロウリュ』を開催いたします。昨年は61,000人が来場した、喜助の湯の冬の名物企画です。

本企画は、厄除け大師として親しまれる遍照院（愛媛県今治市菊間町）で特別祈祷を受けた菊間瓦製サウナストーンをサウナストーブに設置し、立ち上がる蒸気とともに“厄除け”を体験へと変える、節分シーズン限定のサウナ企画です。「汗と一緒に厄を流せた気がする」「新しい年のスイッチが入る」といった声も寄せられ、冬の節目に心身を整える体験として親しまれています。

■開催概要

イベント名：厄除けロウリュ2026

開催期間：2026年1月24日（土）～2月28日（土）

開催店舗：

・伊予の湯治場 喜助の湯（愛媛県松山市宮田町4 キスケBOX1階）

・しまなみ温泉 喜助の湯（愛媛県今治市中日吉町1-2-30）

実施内容：

・遍照院にて特別祈祷された「菊間瓦製サウナストーン」をサウナストーブに設置

・愛媛県内子町産じゃばらエキス入りアロマ水でロウリュを実施（“邪を払う”に由来するといわれる香り）

・「厄を祓い、福を呼ぶ蒸気」をテーマにした期間限定の演出

■鬼サウナの世界観が、“祈りの蒸気”を完成させる

1. 喜助の湯の鬼サウナが大切にしているのは、名前のインパクトではなく、土地の文化と素材に裏打ちされた“物語のあるサウナ体験”です。瓦の町・菊間の文化を象徴する鬼瓦は、古来より守りや厄除けの意味を持つ存在。その背景と、サウナで汗を流して心身を清める感覚を重ね合わせ、「祓い・守り・向き合う」という世界観として磨き上げています。

2.伊予の湯治場 喜助の湯の鬼サウナは、蔵を思わせるサウナ小屋の意匠に菊間瓦を取り入れ、空間に入った瞬間から“儀式のはじまり”を感じられる設計です。青い光の「蒼（あお）」は90℃の瞑想空間として静けさと集中を促し、赤い光の「炎（ほむら）」は110℃の超高温で“熱と向き合う”禅サウナとして没入感を高めます。2024年に新設した「閻魔席」では、より強い熱波を体感できる席として挑戦心も刺激します。こうした鬼サウナの世界観に、遍照院で祈祷を受けた菊間瓦サウナストーンを重ねることで、節分シーズンだけの「意味のある蒸気」が完成します。

▲鬼サウナ▲鬼サウナ 蒼（あお）▲鬼サウナ 炎（ほむら）

3.愛媛の素材で“邪気払い”を香りとして届ける

▲ 愛媛県内子町産 じゃばら

ロウリュに使用するアロマ水には、愛媛県内子町産のじゃばらエキスを使用します。立ち上がる蒸気に柑橘の清涼感が重なり、気持ちを切り替える節目の体験にふさわしい香り立ちを演出します。祈祷ストーン、鬼サウナの世界観、そして香りまで含めて、喜助の湯ならではの「節分シーズン限定のととのい体験」としてお届けします。

■2026年のｋSｃ‐kisuke Sauna club- 注目トピックス

1．新・瓦サウナストーン《Cardia（カルディア）》は2026年3月頃お披露目予定

これまで使用してきた《鬼丸》《鬼玉》に加え、現在、新たな瓦サウナストーン第3弾《Cardia（カルディア）》を開発しています。

《Cardia》は「心臓（Cardia）」をテーマに造形した新作で、菊間瓦ならではの素材感を活かしながら、熱を“やわらかく”伝える蒸気を目指したモデルです。

本リリースでは事前告知としてお知らせし、開発・仕上げ工程を経て、2026年3月頃の公開を予定しております。詳細は決まり次第、公式HP・SNSにてご案内いたします。

■伊予の湯治場 喜助の湯 店舗情報

▲ニフティー温泉 2年連続 岩盤浴部門 全国1位を受賞

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

■しまなみ温泉 喜助の湯 店舗情報

▲ニフティー温泉 食事がおいしい部門 全国2位を受賞

電話：0898-22-0026

営業時間：6:00～24:00（最終受付 23:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-imabari/

■Project kSc∞（ケイ・エス・シー インフィニティ）について

kScが掲げる「Project kSc∞」は、「ととのいに、無限の可能性を。」を合言葉に、サウナが生み出す“ととのい”の時間を、もっと深く、もっと自由に広げていくためのプロジェクトです。サウナの前後にある体験まで含めて、心と身体が整う時間をアップデートし続けることを目的に、さまざまなコンテンツを発信しています。

イベントの企画、オリジナル商品の開発、地域の作り手とのコラボレーションなど、その挑戦はジャンルを越えて広がります。「愛媛の音」シリーズも、このProject kSc∞の一環として展開する人気コンテンツのひとつ。愛媛の自然が奏でる音や、その土地に流れる空気感を、外気浴の時間に寄り添う“音の体験”として全国のサウナファンへ届けています。

kSc - Kisuke Sauna Clubについて

kScは「サウナーを日本一応援する」をコンセプトに、イベント、オリジナルグッズ、音楽コンテンツなどを通じてサウナ文化を発信するブランドです。施設の中だけで完結しない、ととのいの楽しみ方を提案し、日常の中にサウナの余韻が続いていく体験づくりを目指しています。

▼ｋSｃの活動について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000110610.html

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kisuke.com