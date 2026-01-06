10人にひとりの“左ききさん”の捺印ストレスゼロへ。朱肉の位置も、開く向きも左利き仕様にした、ありそうでなかった印鑑ケース「左ききさんのための印鑑ケース」登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて「左ききさんのための印鑑ケース」の販売を開始しました。

左ききの「使いづらい」を、道具の側から解決する

人口の約1割ともいわれる左きき。文具や日用品は少しずつ増えてきた一方で、印鑑ケースは右きき前提の設計が当たり前でした。



捺印のたびに、朱肉のフタの向きが合わない、ケースのひねりがやりづらい、指が朱肉で汚れる、印鑑を落としそうになる。そんな小さなストレスを、日常の中で何度も経験してきた方も多いはずです。

そこで、朱肉の位置・開閉方向・口金（フレーム）のひねりまで、左ききの動作に合わせて最適化した「左ききさんのための印鑑ケース」を開発しました。

慣れた手の動きのまま、流れるような所作で、スマートに捺印できる。ありそうでなかった“左きき専用”の印鑑ケースです。

「左ききさんのための印鑑ケース」3つの特徴

1）左ききの使いやすさを第一にした専用設計

左ききの動きに合わせ、朱肉のフタは右開きに、口金（フレーム）は左親指で開けやすい向きに設計。捺印の動線を整えることで、「落としそう」「指が汚れる」といった不安やストレスを軽減します。

2）汚れや傷に強い「合成皮革」で、長くきれいに

大切な印鑑を保管するケースだからこそ、水気や汚れに強く、サッと拭き取れる合成皮革を採用。

シボ感のある型押し加工で、落ち着いた高級感も演出しています。

3）開けるたびに、気持ちが整う。縁起を宿す刺繍デザイン

ケース内側（フタ裏）には、印鑑をやさしく保護しながら、前向きな気持ちを後押しする伝統モチーフの刺繍を施しました。デザインは以下の2種類から選べます。

朱竹（しゅちく）

意味：「竹」は成長と繁栄、「朱（赤）」は魔除けの象徴

おすすめ：節目のタイミング／仕事や挑戦を後押ししてほしい方に.

鶴亀（つるかめ）

意味：「鶴は千年、亀は万年」に由来する長寿・夫婦円満の象徴

おすすめ：長く大切に持ちたい印鑑に／贈り物にも

商品仕様

対応サイズ：長さ60mm × 直径13.5mm／15mm の印鑑専用

サイズ：M（60×13.5～15mm対応）

素材：合成皮革

仕様：左きき専用（右きき用とは朱肉の位置と開閉方向が逆）

※丈の短い印鑑、または上記以外のサイズは収納できません。ご購入前にお手持ちの印鑑サイズをご確認ください。

左利きの方へのギフトにも

本商品は左きき専用設計です。ご自身用はもちろん、左ききのご家族・同僚・友人へのプレゼントとしてもお使いいただけます。

