石川県内の企業向け「給与デジタル化時代のバックオフィスDXセミナー」を1月19日に共催

株式会社KortValuta

株式会社 Kort Valuta (本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴田秀樹 以下、当社)は、Schult（スクルト）社会保険労務士事務所（所在地：石川県金沢市、代表：吉村千春、以下「Schult」）と共同で、2026年1月19日（月）に石川県内の事業会社向けセミナー「給与デジタル化時代のバックオフィスDXセミナー」を開催することをお知らせいたします。

本セミナーは、給与デジタル払いを見据えたサービス「TwooCa（ツウカ）」を運営する当社*が、地方でのサービス展開を見据えて地元社労士事務所と連携し、石川県内の企業に対して給与デジタル払いへの対応や新しい形の福利厚生など、バックオフィス業務のアップデートを支援することを目的としています。お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxb17bRGlsRb8GYg1zOj5xIIxynJnnxI0Iyo2jrNm60FZr1A/viewform)

*当社は現在、賃金のデジタル払い(いわゆる「給与デジタル払い」)の事業者（指定資金移動業者）としての指定を受けるべく申請を準備中です。

■背景

給与デジタル払いの制度化に伴い、石川県内でも給与デジタル払いを選択肢の一つと考える企業が増えてきています。一方で、地方の中小企業においては最新のフィンテックサービスに関する情報や導入のノウハウが不足しているのが現状です。

地元企業のバックオフィスのサポートを請け負うSchultは、常に最新の情報やサービスを活用した提案を顧客企業に提供することを重視しています。また、当社は予定する給与デジタル払いサービス「TwooCa」の地方展開において、地域に根差した専門家との協働が重要であると考えてきました。

今回、両社の想いが一致し、共催セミナーが実現しました。

■セミナー概要

本セミナーでは、人事・労務に関わる新しいサービスの紹介を通して、石川県内企業のバックオフィス業務のアップデートを図ります。

【主な内容】

- 給与デジタル払いの最新動向と使用者において必要な手続き（株式会社Kort Valuta）- TwooCaを活用した新しい形の福利厚生サービスのご紹介（株式会社Kort Valuta）- 経理業務効率化と振込手数料削減のポイント（株式会社Finswer）- 人事・労務の視点から見たバックオフィスDXの進め方（Schult社会保険労務士事務所）

なお、同じく東京のベンチャー企業である株式会社Finswer（本社：東京都渋谷区、以下「Finswer」）も本セミナーに登壇し、地元銀行である株式会社北國銀行と提携するオンラインバンク「Finswer Bank」を活用した、経理業務効率化と振込手数料削減について説明いただきます。

【開催予定】

日時：2026年1月19日（月）14時～15時

会場：Schult社会保険労務士事務所（石川県金沢市もりの里2-129）及びオンライン参加

対象：石川県内の事業会社の経営者、人事・労務担当者、経理担当者

参加費：無料

申込：以下ボタンよりお申込みください

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxb17bRGlsRb8GYg1zOj5xIIxynJnnxI0Iyo2jrNm60FZr1A/viewform

申込締切：1月16日（金）24時まで

※締切前に会場参加が満席となった場合、オンライン参加となる場合があることをご了承ください

■コメント

【株式会社Kort Valuta 代表取締役 柴田秀樹】

「給与デジタル払いは、これからの働き方や福利厚生のあり方を大きく変える可能性を持っています。東京のベンチャー企業である当社が、地方の企業様に価値を届けるためには、地域に根差した専門家の皆様との協働が不可欠です。今回、Schultの皆様と連携できることで、石川県内の企業様に最適な形でサービスをご提案できると確信しています。フィンテックベンチャーと地元社労士事務所が協働することで、中小企業支援の新しい形を創り出していきたいと考えています。」

【Schult社会保険労務士事務所 代表 吉村千春】

「私たちは『クリエイティブな人事で、働くの今と未来を面白くする』というメッセージのもと、バックオフィスをクリエイティブにすることを追求しています。地元企業の皆様に常に最新の情報とサービスをご提供することが、私たちの使命だと考えています。今回、最先端のフィンテック技術を持つKort Valutaさん、Finswerさんとの協働により、石川県内の企業様のバックオフィス業務の進化をお手伝いできることを大変うれしく思います。」

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供するサービスの総称で、主なサービスとしては、Visa決済可能なICチップ付きリアル社員証及びデジタルID証を備えたTwooCaアプリで提供される以下のものがあります。

- 電子決済（Visaのタッチ決済対応）- 従業員間送金- 福利厚生サービス（従業員へのポイント付与・交換サービス）- 出退勤管理- ショッピングモール- 社内アンケート- 社内掲示板- 音声によるメンタルチェックサービス（オプション）

また、企業の課題に合わせて機能やサービスのカスタマイズも可能です。

■今後の展望

本セミナーを皮切りに、当社は地方の専門家との協働を積極的に進め、全国の中小企業に対してフィンテックサービスを活用したバックオフィスDXの支援を拡大してまいります。

また、地域ごとの特性やニーズに応じたサービス展開を行い、地方企業の競争力強化と従業員の働きやすさ向上に貢献してまいります。

■Schult社会保険労務士事務所 概要

会社名：Schult社会保険労務士事務

所在地：石川県金沢市もりの里2-129

代表者：吉村千春

事業概要：社会保険労務士事務所／行政書士事務所

メッセージ：クリエイティブな人事で、働くの今と未来を面白くする

バックオフィスをクリエイティブに

■株式会社Finswer 概要

会社名：株式会社Finswer

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-18リッツ外苑3F

代表者：小川晃平

事業概要：フィンテックを活用した新しい金融インフラの提供

メッセージ：ファイナンスの最適解ですべての人に無限の可能性を

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売