日経エンタテインメント！「2026年 エンタメ業界の新主役100人」を公開～仲野太賀、上坂樹里、大倉忠義、THE JET BOY BANGERZ、GPP、ロングコートダディ、MON7Aにインタビュー～

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年1月5日、エンタテインメント総合メディア『日経エンタテインメント！』2026年2月号で、「エンタメ業界の新主役100人」などを発表しました。

「エンタメ業界の新主役100人」

現在発売中の『日経エンタテインメント！』2026年2月号のメイン特集は「エンタメ業界の新主役100人」。日経エンタテインメント！編集部が豊富な取材をもとに、26年に飛躍が見込まれると判断した俳優、アーティスト、お笑い芸人、インフルエンサー、声優、VTuberなど全100組を厳選。26年のエンタテインメント界を占う上で欠かせない100組を網羅した、永久保存版の一冊です。彼ら1人ひとりに注目することで、26年のエンタテインメント界が描き出す未来図が見えてくるはずです。

インタビューでは、仲野太賀、上坂樹里、大倉忠義（SUPER EIGHT）、THE JET BOY BANGERZ、GPP、ロングコートダディ、MON7A（モンタ）の7組が登場。

仲野は26年1月スタートの大河ドラマ『豊臣兄弟！』に主演、上坂は26年春にスタートするNHK連続テレビ小説『風、薫る』に見上愛とW主演します。

ジュニアのプロデュース業も行う大倉は、自身が編集長を務めるビジュアルマガジン『Zessei』を25年11月に創刊。プレーイングマネジャーとしての現在地を語ります。

ボーイズグループでは、26年1月からメンバー総出演の連続ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』が始まるTHE JET BOY BANGERZ。ガールズグループでは、1月14日にシングル『Bring it Back』でメジャーデビューを果たす8人組のGPPに話を聞きました。

芸人では、25年10月の『キングオブコント2025』で悲願の優勝を果たしたロングコートダディ。インフルエンサーでは人気恋愛リアリティショー番組『今日、好きになりました。』で一躍注目を集め、音楽活動も本格化させるMON7Aが26年の展望を語ります。

各ジャンルの動向を網羅した名鑑形式のコーナーも充実

「俳優編」では、26年に主演級の活躍が見込まれる若手や期待の10代、さらにはアジアの注目株まで次世代を担う逸材を幅広く紹介。

「STARTO ENTERTAINMENT編」では、セルフプロデュースで個性を発揮するタレントや、新体制下でブレイクが期待されるジュニアの候補者に迫ります。

「音楽編」では、ボーイズ＆ガールズグループの最新動向に加え、マルチな才能を放つシンガーソングライターや令和のシティポップバンドなどをラインアップ。

「お笑い編」では、賞レースでの活躍を武器にバラエティでの躍進が期待される芸人や関西を拠点とするスター候補をピックアップしました。

そのほか、『今日、好きになりました。』出身者をはじめ、ニューメディアで存在感を示す9組を選出した「インフルエンサー編」。一芸に秀でたVTuberを集めた「VTuber編」、30歳以下の若手声優の有望株を紹介する「声優編」も掲載します。

日経エンタテインメント！ 2026年2月号

発売日 2026年1月5日（木）

通常版特別定価 1080円

【表紙】

通常版／乃木坂46

「日経エンタテインメント！」について

「日経エンタテインメント！」（https://xtrend.nikkei.com/sp/ent/）は、1997年創刊のエンタテインメント総合メディア。月刊の雑誌およびWebにて、映画・音楽・テレビ・アニメ・本・マンガ・ゲーム…とオールジャンルのエンタテインメント情報を発信。制作やプロモーションの舞台裏、マーケットデータ解説、タレントやクリエーターインタビューなど、ヒット＆注目作品の最新事情をお届けしている。

