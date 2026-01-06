「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」より“ふわぷち”のカプセルトイが続々と登場決定！
株式会社セガ フェイブは、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新作カプセルトイを発売いたします。
2026年1月下旬から3カ月連続で登場する「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップVol.1～3」は、キャラクターそれぞれの“ふわぷち”ラバーに、跡が付きにくい前髪クリップを付けた日常使いできるアイテムです。
セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の新規グッズを続々と発売してまいります。
＜概要＞
◆名称
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.1
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.2
プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク ふわぷち カプセル前髪クリップ Vol.3
◆発売予定日 ※諸般の事情により発売時期が変更になる可能性がございます。
Vol.1 2026年1月下旬発売予定
Vol.2 2026年2月下旬発売予定
Vol.3 2026年3月下旬発売予定
◆サイズ ※サイズはキャラクターにより異なります。
全長約3.6×3.4cm（ラバー部分のみ）
◆種類
Vol.1 全8種 ／ Vol.2 全8種 ／ Vol.3 全10種
◆価格
各500円（税込）
◆主な取扱店 全国のカプセルトイコーナー
◆権利表記 designed by 三月八日 (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM
◆URL https://segaplaza.jp/lp/projectsekai/
◆ふわぷちとは
「ふわぷち」は、かわいい目が特徴の、セガがおくるデザインブランドです。
イラストレーター・三月八日さんが描くイラストをもとに、ぬいぐるみやフィギュア、雑貨など様々なアイテムをラインナップしております。
公式サイト：https://segaplaza.jp/lp/fuwapuchi/