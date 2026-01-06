【ラナンキュラス販売開始！】ラックスシリーズを含む豊富な品揃え｜花の卸通販フラワースミスマーケット

株式会社frantolive

花の卸通販サイト『Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）』では、春の主力花材であるラナンキュラスの本格的な販売を1月5日(月)より開始いたしました。

昨年も大変ご好評いただいたラナンキュラスですが、今年はさらなる需要の高まりに応えるため、豊富に取り揃えております。

特に、市場で高い人気を誇る「ラックスシリーズ」をはじめ、繊細なニュアンスカラーの品種や珍しい変わり咲き品種など、プロのフローリスト様や仕入れ担当者様にご満足いただけるラインナップとなっております。

＜【人気のラックスシリーズも】ラナンキュラス販売ページ＞

https://flowersmithmarket.com/shop/e/eRanunculus2303/

・ラナンキュラスのおすすめ商品

※商品価格は、2025年1月6日時点のものを掲載しております。

【生花】ラナンキュラス(ピンク) 品種おまかせ

通常価格：\170(税込)～

SALE価格：\160(税込)～

「どの品種を選べば良いかわからない」「品種にこだわりはないが、花の色味だけを指定したい」という方にオススメの品種おまかせ商品。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Opn/

【生花】ラナンキュラス(白) 品種おまかせ

販売価格：\180(税込)～

繊細に波打つ花びらが特徴の、清純で上品な雰囲気をまとう商品です。ブライダルやギフトなど、幅広いシーンでお使いいただけます。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Owh/

【生花】ラナンキュラス ディーニュ

販売価格：\180(税込)～

鮮やかなビタミンカラーが魅力的な商品です。

アレンジに加えるだけで、パッと明るい印象にしてくれます。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnn-Dgn/

【生花】ラナンキュラス(ラックス)黄 品種おまかせ

販売価格：\360(税込)～

つややかな光沢と、淡く優しいトーンのイエローが魅力的な商品です。耐暑性・耐寒性が強いのもラックスシリーズの特徴です。

※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味が異なる場合があります。

URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfRnr-Oyl/

・企業コメント

当店は、個人・法人問わず、どなたでもご利用いただけます。

昨シーズンもご好評いただいたラナンキュラスを、今年は特に人気の「ラックスシリーズ」をはじめ、ニュアンスカラーの品種まで豊富に取り揃えました。

より多くの方にラナンキュラスを楽しんでいただければ幸いです。

また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施しておりますので、この機会にぜひお楽しみください。

(Flower Smith Market 担当者)

※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。

※入荷花材は適用外

ラナンキュラス特集ページ :https://flowersmithmarket.com/shop/e/eRanunculus2303/

・サイト情報

■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）

https://flowersmithmarket.com/

・会社概要

会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/