記憶をつなぐ「HIV／エイズの歴史アーカイブ・プロジェクト」始動 － 証言映像や記録を集めた特設サイトがオープン

認定NPO法人ぷれいす東京

HIV陽性者のサポート及び予防啓発を行う認定NPO法人ぷれいす東京（東京都新宿区／代表：生島 嗣）は、「HIV／エイズの歴史アーカイブ・プロジェクト」として、インタビュー映像7本を公開しました。特設サイトより、どなたでも無償でご視聴いただけます。

当プロジェクトは、HIV／エイズの効果的な治療法がまだ確立されていなかった1980～1990年代を生き延びた人々、また当時をよく知る医療従事者や支援者、報道関係者の証言を記録として次世代に継承していくプロジェクトです。特に、当時の記憶をより鮮明に伝えていくことを目的としており、今回は認定NPO法人ぷれいす東京の活動に深く関わってきた方々の証言を中心に収録しています。

今回、公開されたのは以下の7本の映像コンテンツです。

（１）「サバイバーのストーリー」

（２）「ぷれいす東京設立と横浜国際エイズ会議開催～1994年を振り返る」

（３）「社会的病としてのエイズとその対策～混沌から共存への歩み～」

（４）「社会的病としてのエイズとその対策～1996年以降の歩み」

（５）「HIV/エイズ医療現場の最前線で活動してきたことを振り返って」

（６）「HIV/エイズの歴史をジャーナリストの視点から振り返る」

（７）「HIV／エイズに関するこれまでの歴史（1981年～2000年）」

池上 千寿子（認定NPO法人ぷれいす東京 理事）

1946年生まれ。ハワイ大学「性と社会太平洋研究所」にてセクソロジーを学び、1994年にぷれいす東京を設立。エイズ予防とケアの活動に従事する。

（５）「HIV/エイズ医療現場の最前線で活動してきたことを振り返って」

根岸 昌功（ねぎし内科診療所 院長）

1943年生まれ。東京都立駒込病院感染症科に勤務し、1985年から日本初となるエイズ専門外来を開設。現在も、ねぎし内科診療所にてHIV／エイズの診療にあたっている。

（６）「HIV/エイズの歴史をジャーナリストの視点から振り返る」

宮田 一雄（ジャーナリスト）

1949年生まれ。産経新聞記者としてHIV／エイズの取材を30年以上続け、現在、フリージャーナリスト。エイズ&ソサイエティ研究会議 事務局長、公益財団法人エイズ予防財団 理事。

■ プロジェクトの目的・背景

1980年代の”エイズ・パニック”から約40年の年月が経ちました。その間、医療技術の進歩によりHIV/エイズを取り巻く環境は大きく変化し、現在ではHIVに感染しても適切な治療を受けさえすれば、本来の寿命まで生きられる時代になってきています。

しかし、1980年から1990年代の効果的な治療法が確立されない中、次々と亡くなる人が多く存在した事実、そして、そのような中を生き抜いてきた人々の経験と記憶は、時間と共に消失していく状況にあります。このような状況を変えるべく、HIV/エイズに関わる個人の経験や記憶、そして思いを映像や文章でアーカイブするプロジェクトを立ち上げました。



今日までのHIV/エイズに関わった人々の記憶や思いを、映像や文章として記録することにより、次世代に継承することができます。これらのコンテンツは、今後の日本におけるHIV/エイズの歴史的資料として価値を有するとともに、HIV/エイズの記憶を世代を超えて共有するための、貴重な社会的財産となります。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：「HIV／エイズの歴史アーカイブ・プロジェクト」

キャッチコピー：「未来へつなぐ、HIV／エイズの記憶」

対象：誰でも視聴可能（無償）

公式サイト：https://ptokyo.org/history-archive/

■企画・運営団体概要

団体名：認定NPO法人ぷれいす東京

URL：https://ptokyo.org/

代表：生島 嗣

所在地：東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403

活動内容：1994年設立。HIV予防啓発や、陽性者のためのグループプログラム及び各種相談事業を実施。近年は、LGBTQ+の医療ニーズに関する全国調査（PRISM調査）の実施や、LGBTQ+とHIV陽性者の医療アクセス向上のための啓発動画（医療関係者向け）を制作・配信するなど、活動に広がりを見せている。

■お問い合わせ先

認定NPO法人ぷれいす東京

担当者名：生島、原田

電話番号：03-3361-8964（受付時間 平日12時～19時 ※水・土日祝を除く）

メールアドレス：office@ptokyo.org