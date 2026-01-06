【ほけんのコスパ】2026年1月度の「人気保険ランキング」を発表しました！
株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）において、2026年1月度の「人気保険ランキング」を発表いたしました。
また「親の生命保険に関する意識調査」や「冬の新規お申込みキャンペーン」等の最新コンテンツもご用意しています。是非チェックしてみてください。
カテゴリ別 人気保険ランキング
■医療保険
https://hokencospa.jp/categories/medical
1位
新メディフィットA（エース）／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/medical/items/medicare-medifitA
2位
はなさく医療／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/medical/items/hanasaku-medical
3位
終身医療保険プレミアムZ／チューリッヒ生命
https://hokencospa.jp/categories/medical/items/zurich-medical-Z
■がん保険
https://hokencospa.jp/categories/cancer
1位
メディフィットがん保険／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/cancer/items/medicare-medifit-cancer
2位
はなさくがん保険／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/cancer/items/hanasaku-cancer
3位
ネオdeがんちりょう／ネオファースト生命
https://hokencospa.jp/categories/cancer/items/neofirst-cancer
■持病がある方向け医療保険（引受基準緩和型医療保険）
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical
1位
新メディフィットRe（リリーフ）／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical/items/medicare-medifit-Re
2位
かんたん告知はなさく医療／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical/items/hanasaku-medical-kantan
3位
医療保険キュア・サポート・プラス／オリックス生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-medical/items/orix-curesupportplus
■持病がある方向け死亡保険（引受基準緩和型死亡保険）
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-life
1位
かんたん告知はなさく定期／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-life/items/hanasaku-teiki-kantan
2位
終身保険ライズ・サポート・プラス／オリックス生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-life/items/orix-life-risesupportplus
3位
あんしん定期エール／東京海上日動あんしん生命
https://hokencospa.jp/categories/relaxed-underwriting-life/items/anshin-teikiyell
■女性医療保険
https://hokencospa.jp/categories/female-medical
1位
はなさく医療（女性プラン）／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/female-medical/items/hanasaku-medical-female
2位
新メディフィットA（エース）ライトレディプラン（25）／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/female-medical/items/medicare-medifitA-lady
3位
終身医療保険プレミアムZ Lady／チューリッヒ生命
https://hokencospa.jp/categories/female-medical/items/zurich-medical-Zlady
■三大疾病保険
https://hokencospa.jp/categories/3major-disease
1位
新メディフィットPlus（プラス）／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/3major-disease/items/medicare-medifitplus-3major
2位
ネオde3疾病サポート／ネオファースト生命
https://hokencospa.jp/categories/3major-disease/items/neofirst-3major
3位
なないろスリー／なないろ生命
https://hokencospa.jp/categories/3major-disease/items/nanairo-three
■七大・八大特定疾病保険
https://hokencospa.jp/categories/78major-disease
1位
なないろセブン／なないろ生命
https://hokencospa.jp/categories/78major-disease/items/nanairo-seven
2位
ネオdeからだエール／ネオファースト生命
https://hokencospa.jp/categories/78major-disease/items/neofirst-karada-yell
3位
新メディフィットPlus（プラス）／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/78major-disease/items/medicare-medifitplus-8major
■死亡保険
https://hokencospa.jp/categories/life
1位
メディフィット定期／メディケア生命
https://hokencospa.jp/categories/life/items/medicare-medifit-teiki
2位
クリック定期！Neo／SBI生命
https://hokencospa.jp/categories/life/items/sbi-teiki-neo
3位
はなさく定期／はなさく生命
https://hokencospa.jp/categories/life/items/hanasaku-teiki
■就業不能保険
https://hokencospa.jp/categories/disability
1位
働く人のたより／SBI生命
https://hokencospa.jp/categories/disability/items/sbi-hataraku
2位
くらすプラスZ／チューリッヒ生命
https://hokencospa.jp/categories/disability/items/zurich-kurasuplusZ
2026年1月度 人気保険ランキング概要
・調査期間：2025年12月1日‐2025年12月31日
・調査条件：『ほけんのコスパ』サイト経由での契約件数およびサイトから各保険会社サイトへの遷移数をもとに算出
ほけんのコスパについて
『ほけんのコスパ』は、オンラインで保険の比較・見積から申込まで無料サポートするサービスです。今後も、モニクルグループで培ったテクノロジー、デジタルマーケティングノウハウを活かし、お客様一人ひとりが自分のリスクを見極め、適切に備える保険商品を選ぶことができる環境の実現を目指してまいります。
ほけんのコスパ 最新コンテンツのご紹介
- 特集：親の生命保険に関する意識調査
『ほけんのコスパ』では、子どもがいる60歳以上の男女500名を対象に「ご自身の保険とご家族への伝達に関するアンケート」、親が存命の40～60代の男女500名を対象に「親御さんの保険と将来の備えに関する意識調査」を実施しました。
【親編】9割が子どもに話すことはポジティブ、でも話しているのは半数だけhttps://hokencospa.jp/feature-groups/survey/features/parent-insurance-part1
【子ども編】親の保険、知る必要ありが6割。でも知らないし、聞かない
https://hokencospa.jp/feature-groups/survey/features/parent-insurance-part2
- 冬の新規お申込みキャンペーンスタート！1月1日より対象商品に新規でお申込いただいた全員に、寿司やドーナツ、アイスなどをプレゼントするキャンペーンをスタートしました。
https://hokencospa.jp/campaigns/campaign-202601
株式会社モニクルフィナンシャルについて
会社名：株式会社モニクルフィナンシャル
代表者：代表取締役CEO 原田 慎司
本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階
設立：2018年11月27日
事業内容：デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集）
資本金：9億8380万円（資本準備金を含む）
URL
コーポレートサイト：https://moniclefinancial.co.jp/
採用サイト：https://recruit.moniclefinancial.co.jp/
公式オウンドメディア：https://media.moniclefinancial.co.jp/
はたらく世代向け資産運用サービス『マネイロ』：https://moneiro.jp/
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』：https://hokencospa.jp/
金融商品取引法に基づく表示：https://moniclefinancial.co.jp/financial