日本初AIタレント動画生成サービス「AvaMo」「2025年日経優秀製品・サービス賞」を受賞

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）の子会社である株式会社オフショアカンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：野呂 健太、以下オフショアカンパニー）が提供する日本初*1のAIタレント広告動画生成ツール「AvaMo（アバモ）」が、「2025年日経優秀製品・サービス賞 スタートアップ部門賞」を受賞したことをお知らせいたします。

「日経優秀製品・サービス賞」は、毎年1回、その年を代表する優れた新製品・サービスを日本経済新聞社が独自に選定する、国内で最も権威ある賞の一つで、本年度で44回目を迎えます。2025年5月のサービス提供開始以降、大手企業をはじめとするさまざまな業種・業界で「AvaMo」の導入が進み、広告・PR・社内コミュニケーションなどの領域において活用実績を積み重ねてきました。AIによる動画制作の効率化と高いコストパフォーマンスだけでなく、以下の点が評価され、受賞に至りました。

- 社会・産業へのインパクト：倫理性・安全性に配慮し、「誰もが伝わる情報発信」を可能にする姿勢- 確かな実績（業績寄与度）：「AvaMo」を活用したWeb広告での問い合わせ数2倍増、テレビ局イベントでのAIタレント採用など、幅広い導入実績- 高い成長性：生成AI動画市場の拡大背景と、年平均成長率165％を見込む事業計画

ベクトルグループは、「いいモノを世の中に広める」というビジョンのもと、AIソリューションの展開をさらに加速させ、クライアントのマーケティング支援に尽力するとともに、さらなる発展を目指して参ります。

■2025年日経優秀製品・サービス賞について

日本経済新聞社が独自に候補を選定するノミネート制を採用しており、「技術開発性」「価格対効果性」「業績寄与度」「成長性」「独自性」「産業・社会へのインパクト」の6項目において厳正な審査が行われます。2025年度は201点から候補を絞り、例年の35点に審査委員特別賞を加えた36点が選出されました。

https://www.nikkei.com/edit/news/special/newpro/2025/index.html

1 2025年4月時点、当社調べ。主要動画生成AIサービス10社を対象（当社選定）におけるWeb調査に基づき、日本語UI・日本人アバター・日本語音声にすべて対応した商用動画生成サービスは当社が初。

【株式会社オフショアカンパニー 会社概要】

会 社 名 : 株式会社 オフショアカンパニー

住 所 : 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ17F

設 立 : 2024年3月

代 表 者 : 代表取締役 野呂 健太

U R L : https://vectorinc.co.jp/group/offshore-company

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2025年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/