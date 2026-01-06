『CODE VEIN II』 キャラクターカスタマイズ体験版の配信が決定！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)にて

2026年1月29日（STEAM(R)版のみ1月30日）発売予定のドラマティック探索アクションRPG『CODE VEIN II』についてキャラクターカスタマイズを体験いただける「『CODE VEIN II』 Character Creator Demo」の配信を1月23日に決定したことをお知らせいたします。

また、1月8日には開発陣による『CODE VEIN II』情報局第3回を実施いたします。本作における主人公が担う使命について、さらに初公開となるフィールドでの探索などより作品のことを知ることができる内容となっております。

『CODE VEIN II』 Character Creator Demoの配信決定！

キャラクターカスタマイズ体験版では、『CODE VEIN II』のキャラクターカスタマイズとフォトモードを体験いただけます。

理想の吸血鬼ハンターを作成し、旅立ちの準備を行いましょう。

キャラクター作成後は、マグメル島の拠点にてフォトモードを楽しめます。

作成したキャラクターの外見は、『CODE VEIN II』本編へ引継ぎ可能となっておりますので、ぜひ製品版の発売前に

前作より進化したキャラクターカスタマイズとフォトモードをお楽しみください！

※製品版への引継ぎ方法については『CODE VEIN II』公式サイトにて後日公開予定です。

※同じプラットフォーム間で、同一のアカウントのみでデータ引継ぎが可能となっております。

『CODE VEIN II』 情報局第3回の配信が1月8日に決定！

本作の開発陣による生配信『CODE VEIN II』情報局第3回を1月8日20時から実施いたします！

ストーリー部分について新たに公開された「英雄」たちの情報や、主人公が背負う使命をご紹介。今作のドラマ展開についてぜひご注目ください。

また第2回に引き続き、吉村ディレクターによる実機プレイも実施！与えられたミッションをこなしつつ、皆さまへ今作に登場するフィールドや探索の醍醐味をお見せいたします。

ぜひYouTubeのコメント欄やXにてハッシュタグは「#コードヴェイン2」「#CODEVEIN2」を追加の上、気になること、楽しみにしていることをご投稿ください！

『CODE VEIN II』 各種トレーラー配信中！

トレーラーURL:

https://youtube.com/playlist?list=PL0DnZpV_rwVsLXCYIEGjZF9pNR7g4L8Ha&si=o7TkuuLZPtVWws5k(https://youtube.com/playlist?list=PL0DnZpV_rwVsLXCYIEGjZF9pNR7g4L8Ha&si=o7TkuuLZPtVWws5k)

本作に登場する各バディキャラクターのトレーラーをはじめとして、各ボスを紹介するボストレーラーなどを随時公開中！

1月16日には4人目の英雄についてのトレーラーを公開予定となりますので、ぜひご覧ください。

ゲーム概要『CODE VEIN II』とは

崩壊した近未来世界を舞台に、

滅びの運命に抗い生きる吸血鬼たちのドラマを描く『ドラマティック探索アクションRPG』。

【ストーリー】

「リンネ」と呼ばれる変質現象により、文明が崩壊した未来の世界。

人類は不死の存在である吸血鬼の力によって、かろうじて滅びを免れていた。

しかし突如現れた「渇望の月」の力により、吸血鬼は自我を持たないバケモノへと変貌し、

世界は滅びの一途を辿っていた。主人公は吸血鬼ハンターの一人として世界の崩壊を止める使命を託され、時間を越える力を持つ少女と共に100年前の過去に飛ぶことになる。強敵や難所にバディと共に何度も挑み乗り越える探索アクションと

プレイヤーの手で世界とキャラクターの運命を変えていく歴史改変ドラマを楽しめます。

