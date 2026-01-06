こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「第1回 IT・情シス DXPO」へ出展
〜UEBA運用監視サービス市場シェアNo.1（※1）のIRIをご紹介〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年1月22日（木）〜23日（金）の2日間、パシフィコ横浜で開催される「第1回 IT・情シス DXPO」へ出展いたします。
■概要
「システム・アプリ開発展」「ITインフラ・セキュリティ展」「社内業務デジタル化展」の3つの展示会から構成され、システム・アプリ開発やノーコード・ローコードツールをはじめ、情報セキュリティ対策の各種サービス、IT人材の育成及び採用を支援するサービスまで、情報システムやシステム開発部門必見の各種ソリューション・サービスが一堂に会する専門展です。
会期：2026年1月22日（木）〜23日（金）9：30〜17：00
会場：パシフィコ横浜 展示ホールB（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）
申し込み：こちらから事前にお申し込みください
https://dxpo.jp/real/fox/yokohama/system/
講演：サービス比較 ショートセッションはこちらからお申し込みください
https://dxpo.jp/real/fox/yokohama26/system/conf.html#f250
■出展情報
出展ブース：4-25
取り扱いサービス：Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）
■IRIについて
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました（※1）。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいておりま
す。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
