フォーティネット、Crime Stoppers Internationalとの連携により、サイバー犯罪通報報奨プログラムを提供開始

























サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するフォーティネット（Fortinet®）は、世界で唯一のグローバルな犯罪通報プラットフォームであるCrime Stoppers International（CSI）と、世界規模での連携ならびに先進的なサイバー犯罪通報報奨プログラムを開始しました。







Crime Stoppers International:



他に例をみないこの『サイバー犯罪通報報奨プログラム』は、全世界の人々が、その察知したサイバー犯罪活動を匿名かつ安全に通報できるよう奨励する仕組みを提供するものです。CSIは同プログラムにおいて、市民やホワイトハットハッカー、 セキュリティ研究者がサイバー脅威に関する情報を共有できる匿名通報インフラストラクチャを提供します。一方、フォーティネットは、脅威インテリジェンスとサイバーセキュリティのイノベーションにおける専門知識を生かして、通報内容の検証、分析、必要に応じた対応を行い、法執行機関に対して捜査、逮捕、起訴に向けたサイバーセキュリティの脅威インテリジェンスパッケージを提供します。



これは、組織や政府のサイバーレジリエンスを強化するとともに、官民のパートナーとフォーティネットが一致団結してサイバー犯罪対策を促進することを目的とした取り組みであり、連携を通じてイノベーションをし、インテリジェンスの共有や協調的なレスポンス、実効性のある責任追及を強化することで、サイバー犯罪の実質的な抑止と無力化を推進し、国家安全保障と経済安全保障を強化します。



世界規模での行動喚起



サイバー犯罪通報報奨プログラムは、地域の防犯に取り組む組織と、サイバーセキュリティの世界的リーダーとの前例のないコラボレーションを象徴するものです。高い信頼を得ているCSIのグローバルネットワークと当社の世界的な脅威インテリジェンスに関する専門知識を組み合わせることで、実用的で拡張性の高いソリューションを実現しました。



犯罪の抑止においては、責任追及が鍵となります。当社は、公共部門と民間部門を団結させ、サイバー犯罪を計画的に無力化し、世界中のサイバーレジリエンスを強化するために、13年以上にわたって取り組んできました。サイバー犯罪に対抗するには、チームワークが欠かせません。どの組織にとってもサイバー犯罪は単独で解決できる問題ではなく、継続的なインテリジェンスの共有、教育、広範な官民連携が必要です。CSIとの新たな協力による本プログラムを通じて、抑止の拡大を継続的に推進します。



サイバー犯罪を国際的連携により無力化するための枠組みと体制



この取り組みを通じて、両者が早期の実現を目指している主なアジェンダは以下の通りです。



地域社会の関与と支援の促進：組織化されたサイバー犯罪を無力化するためには、グローバルな取り組みが欠かせません。具体的には、官民双方が強力で信頼できる関係を構築し、民間のインテリジェンスと重要インフラをネットワークや国境を越えて迅速に連携させることが求められます。官民連携の成功事例では、透明性と責任追及が重視されており、フォーティネットとCSIのサイバー犯罪通報報奨プログラムは、こうしたアプローチや方向性を共有しています。



サイバー犯罪に対する無力化活動の拡大：攻撃パターンや防御の弱点が顕在化する中、信頼やプライバシーを損なわずに国境を越えて協力するには、迅速さと各国の主権のせめぎ合いに対処することが求められます。協調的なレスポンスと責任追及によって、場当たり的な協力から拡張可能な無力化への移行における障壁を排除できます。



グローバルなサイバーセキュリティとサイバー犯罪防止のリーダーシップ強化：サイバーセキュリティのグローバルリーダーとして、また体系的な無力化を通じてサイバー犯罪対策に寄与する企業として、当社はサイバー脅威インテリジェンスを提供し、デジタルの攻撃対象領域全体で幅広く統合され、自動化された防御機能を通じてサイバー活動を可視化します。また、サイバー犯罪を無力化するための先駆的な取り組みに対する長年のコミットメントに基づき、「犯罪行為は必ず責任を問われる」というメッセージを発信することで、若年層やその他サイバー犯罪者側に取り込まれやすい人々に対し、彼らの軽率な行動の抑止力となる情報提供強化の取組みを一層積極的に展開していきます。



サイバーセキュリティにおけるフォーティネットのリーダーシップを通じた世界的協力体制の構築：当社が本プログラムに提供する知見と経験には、世界経済フォーラムのCybercrime Atlasの創設メンバーとして得た経験も含まれます。Cybercrime Atlas：Impact Report 2025は、サイバー犯罪者ネットワークを解体し、大規模なレジリエンスを構築する上で、分野横断的な連携により達成された具体的な進展を紹介しています。CSIとのサイバー犯罪通報報奨プログラムの取り組みは、政府機関、学術機関、その他の公的組織など、有力な官民組織との長年にわたる協働を基盤としており、これはフォーティネットが全世界で注力しているサイバーレジリエンス強化に不可欠な要素です。



Cybercrime Atlas：Impact Report 2025:https://reports.weforum.org/docs/WEF_Cybercrime_Atlas_Impact_Report_2025.pdf



有力な官民組織:https://www.fortinet.com/jp/trust



Crime Stoppers InternationalのCEOであるHayley van Loon氏は、次のように述べています。



「Crime Stoppers Internationalは、地域の人々が匿名で安全に犯罪を通報できる仕組みを長年にわたり提供しています。サイバー犯罪は国境を越えて実行されており、その活動は加速し、ますます巧妙化しています。この問題に取り組むには、公共機関、民間企業、そして市民の知見を結集する集合知と、幅広い参加が必要です。フォーティネットとのパートナーシップを通じて、私たちはコミュニティとサイバーセキュリティ専門家の間に強力な架け橋を築こうとしています。この取り組みによって、これまで以上に容易にサイバー脅威に関する情報を安全かつ適切に提供できるようになり、サイバー犯罪の責任追及と世界的なデジタルレジリエンスの強化を推進できるようになります」



※本プレスリリースは、米Fortinet, Inc.が2025年11月18日(現地時間)に発表したプレスリリースの抄訳です。



原文:https://www.fortinet.com/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-and-crime-stoppers-international-launch-global-cybercrime-bounty-program



※この日本語版はフォーティネットのニュースルームでもご覧いただけます。



https://www.fortinet.com/jp/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2025/fortinet-and-crime-stoppers-international-launch-global-cybercrime-bounty-program



