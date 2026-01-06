「秀長と秀吉　豊臣兄弟の真実」特集『歴史道（れきしどう）』Vol.43　1月6日発売

株式会社朝日新聞出版

2026年１月6日（火）に、『歴史道（れきしどう）』Vol.43が発売になります。今号は、「秀長と秀吉 豊臣兄弟の真実」を大特集。貧しい農民の家に生まれながら、異例の出世をとげていく二人。その足跡を、図版やイラストをふんだんに掲載してわかりやすく解説します。

名もない民のなかから世に出てきた秀吉と秀長の兄弟。秀吉は織田信長に仕えてから飛躍。数々の戦（いくさ）で活躍、敵を倒し、ついには天下人へとのぼり詰めました。そして弟の秀長は、兄の右腕として働き“史上最強のナンバー2”ともされる人物です。1月6日（火）発売の『歴史道』Vol.43では、今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主役となる秀長と秀吉の生涯をたどります。ドラマを観るだけではわからない、二人の実像に迫ります。

本誌に掲載されている主な内容は――

●大河ドラマ「豊臣兄弟！」主演・仲野太賀さんインタビュー

●ドラマの人間関係がわかる「豊臣兄弟！」人物相関図

●戦国史研究の第一人者・小和田哲男氏が解説する「秀長の生涯」

●豊臣兄弟「出生の謎」に迫る！

●大河ドラマ時代考証担当が解説する「若き日の兄弟」

●対毛利戦ほか、兄弟の苦闘

●中国大返し、山崎の戦い、賤ヶ岳の戦いほか、天下獲りへの合戦

●秀長の「外交手腕」「家臣団統制」「築城術」

●秀長の死と豊臣の落日

●司馬遼太郎「豊臣家の人々の世界」秀吉に翻弄された男たち

週刊朝日ムック『歴史道（れきしどう）』Vol.43「秀長と秀吉 豊臣兄弟の真実」

定価：1300円（本体1182円＋税10％）

発売日：2026年1月6日（火曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/4022779500