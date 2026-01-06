「2026年4月始まりダイアリー」4月始まりダイアリーにキレイ目デザイン新登場

マルマン株式会社

　マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、自分好みにカスタマイズできるマルマン手帳の2026年4月始まりルーズリーフダイアリー各種アイテムをオンラインショップ及び一部文具小売店にて2026年 1 月9日（金）より発売致します。加えて、 人気バインダー『ユアンス』にルーズリーフダイアリーエレガントをセットした『ユアンス ダイアリー』も4月始まりダイアリーに登場いたします。




ルーズリーフダイアリーで自由自在に自分好みに！

■ルーズリーフダイアリーの特長




１.手帳とノートが１冊にまとまる


スケジュールと仕事や趣味のことなど、一つにまとまりスッキリ。必要なものをスリムに持ち運び。



２.自由にカスタマイズできる手帳


編集自在なルーズリーフだから、中身を自由に組み合わせ。後から整理整頓もできる万能型の手帳。



３.豊富なラインアップから選べる


使い方が広がる追加アイテムがたくさん。外側のバインダーも好きなデザインが選べて、


あなたにぴったりの手帳に。



製品詳細

■ユアンスダイアリー



　やわらかで落ち着いた色合いのバインダー『ユアンス』と『ルーズリーフダイアリーエレガント』のセットが4月始まり版で新登場！ダイアリー以外に3mm方眼罫ルーズリーフ、くすみカラールーズリーフミニ、サイドインクリアポケットがセットされていて充実。




カラー：ライトパープル・ミント


サイズ：A5


価格　：2,090円（税込）



■ルーズリーフダイアリーエレガント



　花をテーマにした上品なカラーで罫線には装飾が施されている特別感のあるルーズリーフダイアリーです。見たいページをすぐ開ける、丈夫なラミネート加工のインデックス付。各月の裏は見開きメモページで、ルーズリーフや資料を追加して月毎の記録も可能です。




カラー：ホワイトリリー・ラベンダー


サイズ：A5


価格　：1,650円（税込）


■ノート デ ダイアリー



　軽くて持ち運びに便利なファイルノート型だから、差替え自由で、使い方いろいろ！ルーズリーフ、アクセサリーなど豊富なラインアップと組み合わせることで自分だけのオリジナルダイアリーが作れます。



カラー：ピンク・ブルー・クリア


サイズ：A5 / B5


価格　： 1,760円（税込）/ 1,870円（税込）



Creative Support Company marumanについて


創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。



1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。





＜会社概要＞

社名：マルマン株式会社


所在地：東京都中野区中央2-36-12


代表：代表取締役社長　井口泰寛


創業：1920年（大正9年）


事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、


画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店