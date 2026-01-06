株式会社メタバースクリエイターズ TOKYO DIGICONXに出展

株式会社メタバースクリエイターズ

株式会社メタバースクリエイターズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：若宮和男、以下「当社」）は、2026年1月8日～10日に東京ビッグサイトで開催される「TOKYO DIGICONX」に出展します。

当社は、VRChat・Robloxをはじめとする複数のメタバースプラットフォームにおいて、コンテンツの企画・制作・実装・運用までを一貫して手がけ、クリエイターとの共創により事業を成長させてきました。本出展では、これまでの取り組みや知見をもとに、メタバースを活用した新規事業・IP活用・マーケティング施策の具体的な可能性を提示します。

■ 出展の背景

近年、メタバースは話題性のある技術領域として注目を集める一方で、実際の事業や継続的な取り組みに落とし込む難しさも否めません。メタバースクリエイターズは、こうした課題に対し、多くのクリエイターとともに自社コンテンツ事業を展開してきた知見を活かし、表層的な施策ではなく、プラットフォームごとの文化やユーザー特性を理解したコンテンツ制作・運用を実現してきました。

VRChatにおけるコミュニティ形成や表現文化への理解、Robloxにおける体験設計やスケーラブルな運用知見など、それぞれ異なる特性を持つメタバースを横断的に扱ってきた経験から、企業の新規事業やIP展開の支援も行っており、多くの実績があります。

■ 本出展で紹介する内容

本出展では、企業や自治体でのメタバース活用支援も含め、当社が取り組んできた事例や強みをご紹介します。また、自社制作のRobloxゲームの試遊や、当社オリジナルアバターとのモニター越しのバーチャル対話を通じて、メタバースならではの体験を紹介します。

- メタバースを活用した新規事業・プロモーション施策の企画・設計- IPやブランドをメタバース上で展開する際の注意点と可能性- クリエイターと協業する際の体制づくりと実務フロー- VRChat・Robloxそれぞれの特性を踏まえた実装・運用の考え方

ブースでは、ご担当者様の課題整理や企画段階からの相談にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

■ ピッチイベント「DIGICONX THE PITCH」への登壇について

本出展に加え、当社は TOKYO DIGICONX会期中に開催されるピッチイベント「DIGICONX THE PITCH」に登壇します。

本イベントは、TOKYO DIGICONX出展企業の中から事前選考を通過した12社のみが登壇できるピッチプログラムであり、革新的なサービスやビジネスの将来性を審査員・来場者に向けて発表する場です。

当社は本ピッチにて、「クリエイター×AIの力で日本から世界的IPを創出する共創プロダクションとしての取り組み」について紹介する予定です。

「DIGICONX THE PITCH（デジコンクス ザ ピッチ）」(https://xr-meta-biz.tokyo/pitch/)

■ 出展概要

イベント名：TOKYO DIGICONX

日程：

・ビジネスデイ 2026年1月8日（木）・9日（金） 10：00～18：00

・パブリックデイ 2026年1月10日（土） 10：00～17：00

会場：東京ビッグサイト南展示棟3・4ホール

ブース番号：TE-56

■ メタバースクリエイターズについて

メタバースクリエイターズは、クリエイターの成長を支援し、企画から開発まで並走しながら、日本のクリエイターが生み出すコンテンツをグローバルに発信しています。

VRChatやRobloxなど多様なメタバースにおいて、作品づくりからプロモーションまで一貫したサポートを行い、日本発メタバース文化を世界のカルチャースタンダードとして実現することに挑み続けます。

社名： 株式会社メタバースクリエイターズ

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23-4 桑野ビル2階

代表取締役：若宮和男

事業内容：

メタバースクリエイターのプロデュース及びマネージメント

メタバースコンテンツの企画、制作、販売、配給、配信

著作権その他の知的財産権の取得、管理

設立： 2023年4月3日

HP：https://metaverse-creators.tokyo/