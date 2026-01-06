TomTom Orbis Maps、VWグループのCARIADが開発する自動運転システムを強化

TomTom NV

※本プレスリリースは、2026年1月5日（中央ヨーロッパ時間）付けでTomTomが発表した報道資料(https://www.tomtom.com/newsroom/press-releases/general/29321/tomtom-orbis-maps-to-power-cariads-automated-driving-systems/)の抄訳版です。

ロケーションテクノロジーのリーディングカンパニーとしてスマート地図やカーナビゲーション、交通情報などを世界展開するTomTom（本社：オランダ・アムステルダム、以下トムトム）は、同社の先進的なTomTom Orbis Mapsが、フォルクスワーゲン・グループの自動車ソフトウェア企業、CARIAD（カリアド）が開発する自動運転システムのコアコンポーネントに採用されたことを発表しました。

自動運転向けTomTom Orbis Maps(https://www.tomtom.com/products/orbis-maps-for-automated-driving/)は、高精度な最新位置情報によって、CARIADのシステムの周囲環境の認識能力を強化し、拡大するための、地理、位置、状況、関連性などの基本的な空間的文脈を提供します。車両ソフトウェアスタック全体における追加の地図ベースのレイヤーとして、トムトムの高度な地図テクノロジーは車載センサーや各種システムを補完します。この機能により、インテリジェント・スピード・アシスタンス(https://www.tomtom.com/solutions/intelligent-speed-assistance/)（ISA）からハンズフリー運転にいたるまで、状況に応じた幅広い安全性が重要となる自動運転機能の強化に寄与し、フォルクスワーゲン・グループ各ブランドが今後展開するモデルにおいて、複雑な運転状況下でも予測可能な、人間のような対応をサポートします。

トムトムの AI ネイティブでリアルタイムな地図作成プラットフォームは、拡張性と共同作業性を前提に構築されており、安定したオープンな地図標準を参照しながら、詳細な車線の形状、車線の属性、および行動データの作成を可能にします。相互運用可能な地図は、独立したコンテンツ制作者に恩恵をもたらし、あらゆる道路クラスで分単位の更新を保証します。

トムトムのマルチソース地図作成アプローチは、高精度な自動車センサーから取得した観測データ、車両計測、航空データを統合しています。これによりTomTom Orbis Mapsは、常時、変化をモニタリングし、迅速な情報更新をしながら、235以上の国と地域において、あらゆる道路タイプをカバーする、卓越した品質と最新性を実現しています。

CARIADの地図部門責任者であるフランシスコ・ラモン・モレノ・ガルシア（Francisco Ramon Moreno Garcia）氏は次のように述べています。「高精度な最新の地図情報は、安全かつ拡張性のある自動運転実現のための基盤です。AI の知覚機能が進歩し続ける中、地図情報は、センサーがリアルタイムで認識する情報を強化する文脈層として、引き続き重要な役割を担っています」

トムトムのCRO（最高収益責任者）、マイク・スクーフス（Mike Schoofs）は次のように述べています。「今回の発表は、トムトムの製品力と CARIAD との技術の深さを示しています。当社は最先端の技術はもちろん、フォルクスワーゲン・グループの進化するニーズに応えるソリューションを提供できる能力も備えています。今回の協業を通じて、未来のモビリティにおけるトムトムのリーダーシップをさらに強化します」

トムトムについて

トムトムは、何十億のデータポイント、何百万の情報ソース、何千ものコミュニティ、これらの膨大な情報を統合し、世界で最もスマートな地図を創りだす地図メーカーです。トムトムは、ドライバー、自動車メーカー、企業、開発者に位置情報とその関連テクノロジーを提供しています。アプリケーション対応の地図、ルーティング、リアルタイム交通情報、API、SDKを通じて、トムトムは夢を描き行動する人々が世界を前進させることを可能にします。

アムステルダムに本社を置き、世界中に3,500人の従業員を擁するトムトムは、30年以上にわたりモビリティの未来を切り拓いてきました。詳細はhttp://www.tomtom.comをご覧ください。