¡Úmariness¡ßDole¥³¥é¥Ü¡ÛÇÑ´þ¥Ð¥Ê¥Ê¤òÈþÌ£¤·¤µ¤Ø¡£¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
P2C Studio³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËåÈøâÃ¼£)¤ÈMARINESS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±Å¸³«¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömariness(¥Þ¥ê¥Í¥¹)¡×¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥ê¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Éー¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÀÄÌÚ ´²¡¢°Ê²¼¡ÖDole¡×)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÇØ·Ê
mariness¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦µÙÂ©¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î·ò¹¯¼´¤ò¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤ÎÃæ¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Dole¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É½Èé¤Î¥¥º¤ä¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ËÜÍè¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÁ°¸þ¤¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëDole¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¡¢mariness¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î»×ÁÛ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤ÎÁªÂò¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡×
¤½¤ó¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î·Á¤ò¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤È¤Ï
É½Èé¤Î¥¥º¤ä¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡Öµ¬³Ê³°¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß200¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬»²²è¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¢¥¤¥¹¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æµß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Dole¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥ÊSTORY¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=c8LhdswA0pU ]
ÎÐË¤«¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ð¥Ê¥ÊÇÀ±à¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç1ËÜ¤À¤±¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Á¤¬¤¦¤¿¤á¤ËÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥¹¥Èー¥êー¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ¹¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤äÌ£¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡É´°½Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢°û¤ó¤À¸å¤Ï¤µ¤é¤Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¸åÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§mariness¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥Ð¥Ê¥Ê(¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê)
²Á³Ê¡§3,480±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§345g
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡Ûmariness¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Qoo10¡¢¥í¥Õ¥È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢
¡ÚÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥ÈÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
Dole¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Éー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÀÄÌÚ ´²¡¢°Ê²¼Dole¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀÄ²ÌÊª¤È¡¢¥Õ¥ëー¥Ä²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¿Í¡¹¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊë¤é¤·¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆºöÄê¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Éー¥ë¸ø¼°HP¡§https://www.dole.co.jp/
mariness(¥Þ¥ê¥Í¥¹)¤È¤Ï
mariness(¥Þ¥ê¥Í¥¹)¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö¿©»ö¡×¡ÖµÙÂ©¡×¤Î3¤Ä¤Î·ò¹¯¼´¤«¤é¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£À¸³èÆ°Àþ¾å¤Ë·ò¹¯µ¡²ñ¤òFIT¤µ¤»¡¢·ò¹¯½¬´·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ä½àÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¸³è¤ò¡Èmariness¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥ê¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤Ï³ÚÅ·¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï180Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
P2C Studio³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
P2C Studio¤ÏP2C(Person to Consumer, PtoC)ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ò¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÅý¹ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓEC¡¦Å¹ÊÞÈÎÇäÅù¤òÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¡£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËåÈø âÃ¼£ / ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ÂçÆ» Í§¼ù
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー28³¬
³ô¼ç¡¡¡¡¡¡¡§UUUM³ô¼°²ñ¼Ò(100%½Ð»ñÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§P2C»ö¶È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º»ö¶È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢EC±¿±Ä»ö¶È
HP¡¡¡¡¡¡¡¡: https://p2cstudio.com/