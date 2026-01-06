【BPaaS導入事例公開】マーケティングアプリケーションズがSEO戦略から施策実行までを一気通貫で支援する「SEARCH WRITE」を導入

株式会社PLAN-B

株式会社PLAN-B（本社：東京都品川区、代表取締役：鳥居本 真徳）は、株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）がマーケティングBPaaS「SEARCH WRITE（サーチライト）」を導入したことをお知らせいたします。

▼導入事例記事はこちら

https://searchwrite.jp/case/pCHbMx89

導入の背景と目的

近年、マーケティングの重要性が高まる一方で、特に中小企業や成長フェーズの企業では、限られたリソースの中で他業務と兼任しながらマーケティング施策を進めるケースも少なくありません。

株式会社マーケティングアプリケーションズにおいても、マーケティング専任部署を置かず、カスタマーサクセスや開発など各部門が兼任で施策を推進する体制をとっていました。

こうした中で、外部パートナーと連携しながらSEO施策に取り組んできましたが、コンサルティング費用に加えて記事制作費も発生する中で、当時の体制では投資に対する成果を十分に実感しきれない部分があったとのことです。

そこで、外部パートナーに任せる形は維持しつつ、コストを抑えながら納得感をもってSEOを進められる方法を模索する中で、SEARCH WRITEの導入に至りました。

導入後の取り組みと成果

■取り組み

まず、SEO施策に着手する前に「どのユーザーに、どの価値を届けるべきか」といったマーケティングの根幹部分を丁寧に整理した上で戦略設計を実施しました。兼任体制では後回しになりがちな戦略設計に時間を投資することで、SEOだけでなく今後のマーケティング施策全体に活かせる共通認識を構築しました。

その後、SEOツール「SEARCH WRITE」を活用し、キーワード設計から記事制作、効果測定・改善までを一気通貫で支援しています。

■成果

これらの取り組みにより、以下の成果が得られています。

導入担当者様のコメント

- 従来のSEOコンサルティングサービスと比較して約1/5のコストで、納得感のあるSEO運用体制を構築- 登録数・資料ダウンロード数など主要な集客指標を維持- 記事ごとの検索順位や評価が可視化され、改善の優先度判断が容易に- 記事内容の確認・チェックを中心とした関与で進められるようになり、兼任体制でも無理なく継続できるSEOを実現

株式会社マーケティングアプリケーションズ

大石 様

「AIの進化やアルゴリズムの変化など、マーケティングを取り巻く環境が大きく変わる中で、SEOについても内製化を含めたさまざまな選択肢を検討していましたが、自社だけで正しい判断をし続けて運用していくことは簡単ではないと感じていました。

SEARCH WRITEではコストを抑えながらも、戦略の背景から丁寧に整理し、施策の意図まで共有してもらえるため、納得感をもって取り組みを進められています。

私たちのようにマーケティング専任者を置けず、限られたリソースの中で施策に取り組んでいる企業にとって、戦略設計から施策実行まで一貫して支援してもらえる点は、非常に心強いと感じています。」

実際の取り組みの流れや進め方などを詳しくまとめたインタビュー全文はサービスサイトに掲載しています。ぜひこちらもご覧ください。

株式会社マーケティングアプリケーションズ 導入事例記事

https://searchwrite.jp/case/pCHbMx89

SEARCH WRITE「戦略設計・施策代行プラン」について

「SEARCH WRITE 戦略設計・施策代行プラン」は、SEOツールの提供にとどまらず、事業理解を前提とした戦略設計から施策実行までを一貫して支援するサービスです。

マーケティングやSEOの専任人材を確保しづらい企業でも、無理なく継続できる運用体制を実現します。

18年以上にわたり数多くのSEO対策を支援してきたPLAN-Bの知見やノウハウを活用し、専門知識や最新のトレンドを踏まえた施策設計・運用を提供します。

「戦略設計・施策代行プラン」の詳細を見る :https://searchwrite.jp/plan/bpaas「SEARCH WRITE」の詳細を見る :https://searchwrite.jp/

株式会社PLAN-Bについて

『世界中の人々に「！（驚き）」と「(ハート)（感動）」を』を経営理念とし、デジタルマーケティング事業やマーケティングDX事業を中心に、顧客志向と技術力を強みにお客様の事業成長に貢献するデジタルマーケティングエージェンシーです。

あらゆるマーケティング課題を解決するパートナーとして数多くの支援実績を持ち、SEO、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング、広告・プロモーションなどのコンサルティングをはじめ、 SEOツール『SEARCH WRITE(https://searchwrite.jp/)』やSNSのROIを最大化する統合型インハウス支援ツール『Cast Me!(https://castme.jp/)』などのマーケティングDXツールを提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社PLAN-B

事業内容 ：デジタルマーケティング事業・マーケティングDX事業・ASP事業・メディア事業・人材事業

大阪本社 ：大阪市西区新町 1-28-3 四ツ橋グランスクエア 6階

東京本社 ：東京都品川区東五反田2-5-9 CIRCLES with 島津山 3階

代表者 ：代表取締役 鳥居本 真徳

設立 ：2003年10月22日

ホームページ：https://www.plan-b.co.jp/

【運営メディア】

・ SNSマーケティング、SEO、インターネット広告、Web改善など最新のデジタルマーケティング情報メディア「PINTO!(https://www.plan-b.co.jp/blog/)」

・YouTubeチャンネル「PLAN-Bチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCbCt_CpmbTqU675t1Pjofqw)」

・ note「株式会社PLAN-B公式note(https://note.com/planb_2003)」