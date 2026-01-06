EBiDAN5回目となる大運動会！「EBiDAN 大運動会『スポーツマンヒップ！』vol.5」FanStream/StreamPassにて配信決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラス（いずれも 本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、視聴アプリ「FanStream」と視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を活用して、2025年10月13日（月・祝）に開催された「EBiDAN 大運動会『スポーツマンヒップ！』vol.5」の有料配信視聴チケットの販売ならびに配信を行うことをお知らせします。

■2025年10月13日(月・祝)にLaLa arena TOKYO-BAYで開催されたEBiDAN5回目となる大運動会『スポーツマンヒップ！』の模様を配信！

第5回は血液型別対抗戦！

混沌、混乱、大熱狂となるEBiDAN大運動会を、ぜひ一緒に見届けましょう！

【配信詳細】

EBiDAN 大運動会『スポーツマンヒップ！』vol.5

⚫︎配信日程

2026年1月10日（土）入場 14:30 / 開演 15:00

⚫︎アーカイブ配信

生配信終了直後 ～ 2026年1月20日（火）23:59

⚫︎配信視聴チケット

・スターダストチャンネル会員（通常プラン）

販売期間：2025年12月28日（日）13:00 ～ 2026年1月20日（火）20:00

料金（税込）：\2,500

・スターダストチャンネル会員（旧プラン）

販売期間：2025年12月28日（日）13:00 ～ 2026年1月20日（火）20:00

料金（税込）:\3,000

・StreamPass一般

販売期間：2025年12月28日（日）13:00 ～ 2026年1月20日（火）20:00

料金（税込）：\3,200

※決済方法：クレジットカード決済、コンビニ決済

※ご購入の際は、チケット代金とは別にシステム利用料（税込）330円がかかります

▼購入はこちら

https://tixplus.jp/feature/ebidan_sportsfes202601/

▼Plus member ID（新規会員登録 無料）

https://tixplus.jp/regist/mailset.php?type=0

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴専用アプリ「FanStream」について】

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、配信ライブを視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。

そして、視聴専用アプリ「FanStream」では、生配信を観ながらコメントやギフティングでアーティストの応援ができる機能を搭載し、アーティストとファンがよりインタラクティブにつながれるようになります。

配信収益は、大手動画配信サイトでギフティングや有料配信するよりも、高い料率でアーティスト・主催者へ還元しますので、本来のライブ同様に、ファンの方の応援がアーティストへの支援となります。

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」概要】

生配信やオンライン配信の視聴PASSを有料販売することができます。

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴PASSを販売することも可能。

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に実施可能。配信ページからグッズ販売を行うことも可能。

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。

■StreamPassサービスサイト

https://tixplus.jp/feature/streampass/

【視聴専用アプリ「FanStream」概要】

コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。

・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。

（ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます）

■FanStreamサービスサイト

https://fanstream.jp/

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラトレード」を運営。

電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー/文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。

チケプラトレードは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。