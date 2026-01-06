MSI、「PRO MAX」シリーズ誕生。日常のワークスタイルを、可能性のその先へ。

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、変化し続けるビジネスの鼓動に合わせ、Modernity（現代性）、Acceleration（加速）、experience（体験）という3つの要素を具現化したハイエンドプラットフォーム「PRO MAX」シリーズを発表します。

PRO MAXシリーズは、カラー、階層構造、造形において一貫したデザイン言語を採用。余計なノイズを排除することで、ユーザーが最も重要な「コンテンツそのもの」に集中できる環境を提供します。マルチタスク、画像処理、データ駆動型の業務、そしてリモートコラボレーション。現代のビジネスシーンで求められる高負荷なタスクにおいて、最適化されたパフォーマンスを発揮します。また、直感的で迷いのないユーザー体験（UX）を追求し、場所や環境が変わっても途切れることのない、スムーズなワークフローを実現しました。

自宅、シェアオフィス、ハイブリッドワーク。働く場所が多様化する現代において、PRO MAXはどこにいても変わらない作業環境を維持します。 本シリーズは、モニター、デスクトップPC、オールインワンPC（AIO）、マザーボード、電源ユニット、PCケース、水冷クーラーまでを網羅。日常のワークスタイルをトータルで支える、完全に統合されたエコシステムとしてデビューします。

モニター: PRO MAX 271UPXW12G - 緻密な色彩が、インスピレーションを加速させる。

PRO MAX 271UPXW12Gは、デザインの美しさと映像の再現性にこだわるユーザーのために作られました。 PureBlack QD-OLEDパネルを採用し、一般的な室内照明下でも引き締まった黒と正確な色彩を再現。表面には反射を抑えるAGLRコーティングを施し、映り込みの少ないクリアな画面を実現。さらに3H相当の硬度へと強化することで、傷つきにくく美しい状態を長く保てます。

デルタE ≤ 2の正確な色再現性に加え、MacBook(R)と色味を同期させる「M-Colorモード」を搭載。MacBook(R)のショートカットキーで直接輝度や音量を調整でき、MSI製OLEDノートPCとも一貫した色彩を保ちます。26.5インチのUHDディスプレイは166 PPIの高画素密度を誇り、テキストの滲みを大幅に軽減。さらに「OLED Care 3.0」が焼き付きを防ぎ、未使用時には自動で節電します。 KVM機能により、1組のキーボード・マウスで最大3台のデバイスを操作可能。サステナビリティにも配慮し、EPEAT Silver認証の取得を目指しています。

*Apple(R)、Mac(R)、およびMacBook(R)は、Apple Inc.の登録商標です。 MSIおよびその製品は、Apple Inc.と提携、またはその関連下にあるものではありません。

デスクトップPC: PRO MAX 80 AI+ & PRO MAX 150 AI+

MSIは、現代のワークスタイルに最適なプレミアムデスクトップPC「PRO MAX 80 AI+」および「PRO MAX 150 AI+」を発表します。ミニマルで品格漂うデザインと、隅々まで行き届いたクラフトマンシップが融合。使う人のプロフェッショナルなスタイルを引き立てる、洗練された佇まいが特徴です。両モデルとも、最新のAMD Ryzen(TM) AI 300シリーズ・プロセッサーとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) グラフィックスを搭載。強力なAIアクセラレーションにより、クリエイティブワークや高負荷なタスクも驚くほどスムーズにこなします。 最大3画面の外部出力に対応し、マルチタスクの生産性を最大化します。背面には最大10個のUSB Type-AポートとUSB Type-Cポートを備え、多彩な周辺機器との高い拡張性を確保しました。セキュリティ面では、IT管理に役立つUSB無効化機能を搭載。メンテナンス性も追求されており、サムスクリューの採用により工具不要で素早く内部へアクセスできます。さらに、ケンジントンロックや筐体侵入検知などの物理的な防犯機能も万全。モダンな美学、強化されたパフォーマンス、安心の保護性能、そして快適なユーザー体験を兼ね備えた本シリーズは、AI時代の生産性を支える最も信頼できるパートナーとなるでしょう。

オールインワンPC: PRO MAX 24/27 シリーズ

オールインワンPCのラインナップには、現代のビジネス環境をより快適にするために開発された「PRO MAX 24」および「PRO MAX 27」が登場します。高いパフォーマンス、エルゴノミクス（人間工学）、そして無駄を削ぎ落としたデザインをスリムな筐体に凝縮。ブラックとホワイトの2色、24インチと27インチの2サイズから選べるクリーンな外観は、オフィスからプライベートな空間まで場所を選ばずフィットします。 PRO MAX 24/27は、AMD Ryzen(TM) 7 H 255プロセッサーとRadeon(TM) 780Mグラフィックスを搭載し、あらゆる業務においてストレスのない軽快な動作を実現しました。120Hzの高リフレッシュレートと10点マルチタッチ対応パネルにより、スマホのような直感的で滑らかな操作が可能です。さらに、導入がスムーズなツールレス設計、プライバシーに配慮した500万画素のポップアップ式ウェブカメラ、そして最適な角度に調整できる「4ウェイ調整可能スタンド（チルト、高さ、ピボット、スイベル）」を採用。高いパフォーマンスと機能美を備えたPRO MAXシリーズのオールインワンPCは、現代のユーザーが求める「上質なコンピューティング体験」を具現化しました。

PRO MAX ホワイトエコシステム：美しき統一感、究極のシームレス体験

ミニマルな美学を重んじるPCビルダーやゲーマーへ。「PRO MAX」シリーズは、マザーボード、電源、ケース、水冷クーラーまで、すべての自作パーツを洗練されたホワイトで統一。一切の妥協がない、純白のPC環境を実現します。

マザーボード: PRO MAX X870E-A WIFI

PRO MAX X870E-A WIFIは、次世代のスタンダードを見据えた設計です。Lightning Gen 5や、5G/2.5GのデュアルLAN、Wi-Fi 7、USB 40Gbpsを網羅した「Ultra Connect」により、圧倒的な通信速度を誇ります。また、大容量64MBのBIOS ROMを搭載し、次世代AMD CPUへの対応も万全。繊細なパターンをあしらった気品あるシルバーホワイトのヒートシンクが、システムに知的な輝きを添えます。

電源ユニット: PRO MAX 1000PL

高い給電パフォーマンスと、現代的なデザインを融合させたのがPRO MAX 1000PLです。視認性の高い2色成形の12V-2x6コネクタを採用し、80 PLUS Platinum認証を取得した高効率設計。さらに環境にも配慮し、欧州の厳しいErP Lot 3規制もクリアしています。

PCケース: PRO MAX 030

ATXからMicro-ATXまで対応するPRO MAX 030は、美しさと実用性を兼ね備えたケースです。最大360mmの水冷ラジエーターを搭載可能な冷却設計に加え、フロントには高速なUSB 20Gbps Type-Cを装備。円形のメッシュ構造が理想的なエアフローを生み出し、熱を効率よく排出します。フロントの「P」ロゴはマグネット式で、自分好みの位置にカスタマイズできる遊び心も備えています。

水冷クーラー: PRO MAX M15 360

PRO MAX M15 360は、Intel/AMD両プラットフォームに対応したスタイリッシュな水冷クーラーです。360mmの大型ラジエーターが確かな冷却性能を発揮。美しいカーブを描くポンプヘッドにはデジタルディスプレイを搭載し、システムの稼働状況を一目で把握できます。最先端の冷却技術と機能美の融合が、ここにあります。

シリーズ共通の美しい曲線美が、完成したPCに一体感と気品を与えます。清潔感あふれるホワイトのカラーリングは、オフィスやクリエイティブスタジオ、そしてモダンなリビングまで、どんな空間にも自然に溶け込みます。「PRO MAX」は単なるPCパーツの枠を超え、あなたの作業環境やエンターテインメント空間そのものを、よりクリエイティブで心地よい場所へと進化させます。

PRO MAX - 可能性を、その先へ。

詳細については、MSI公式サイトおよびSNSをご覧ください。

