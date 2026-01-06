MSI、CES 2026にてPC自作の新機軸を打ち出す

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、今年のCES 2026において、業界のプロフェッショナルや自作PCファンにインスピレーションを与える新世代のPCハードウェアを発表しました。システムの構築、アップグレード、カスタマイズをこれまで以上に身近で、刺激的な体験に変える革新的なソリューションを提案します。 最新のマザーボードをはじめ、独自機能を備えた電源ユニット、3面パノラマガラス採用のフラッグシップPCケース、曲面OLEDディスプレイ搭載の簡易水冷クーラー、そして初公開となる2種類のデュアルタワー空冷クーラーなど、MSIは常に最先端の技術に挑み続けています。それでは、CES 2026のMSIブースを彩る注目製品を順にご紹介します。

次世代 AMD X870(E)/B850 MAX シリーズ マザーボード：最大限のパフォーマンスを追求

MSIは、幅広いパフォーマンスニーズに応えるX870(E)およびB850チップセットを搭載した最新の「AMD MAXシリーズ」マザーボードを展示します。 各MAXモデルには「OC Engine」が統合されており、非同期BCLK制御による精密な周波数チューニングが可能。ゲームによってはパフォーマンスを最大15%引き上げることができます。また、MSIの「EZ DIY」設計に基づき、OS上からリアルタイムでBCLK調整ができる「Direct OC Jumper」や、ワンクリックで迅速なオーバークロックを可能にする「BCLK Booster」を新たに搭載しました。さらに、全MAXモデルで64MBの大容量BIOSチップへとアップグレード。将来登場するAMDプロセッサへの対応も見据え、十分なROM容量を確保しています。

MEG X870E UNIFY-X MAX：世界記録を塗り替えるために

「MEG X870E UNIFY-X MAX」は、極限のオーバークロックを想定して設計されています。MSI独自のOC Engineと、メモリ性能を最大限に引き出す2-DIMMレイアウトを組み合わせ、CPUとDDR5メモリの両方で世界記録クラスのパフォーマンスを実現します。 外観は、性能至上主義を象徴する「X」の意匠を凝らした、洗練されたブラック＆シルバーのヒートシンクデザイン。その下には、ダイレクトタッチ・クロスヒートパイプ、9W/mKの高熱伝導サーマルパッド、そして両面EZ M.2 Shield Frozr IIからなる巨大な冷却システムを装備し、高負荷時でも完璧な温度管理を行います。

さらにUNIFY-Xシリーズ専用の「Tuning Controller」により、OCパラメータの微調整、CMOSクリア、セーフモード起動、設定の復元を、手元のボタンひとつで瞬時に実行可能です。

MAG B850 MAX シリーズ マザーボード：確かな品質と信頼性、あらゆるゲームシーンに対応

最新のB850 MAXラインナップには、多機能な「MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II」、パワフルなMicro-ATXモデル「MAG B850M MORTAR MAX WIFI」、そして新たに加わったオールホワイト仕様の「MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI」の3モデルが並びます。各モデルともデザインが一新され、拡張性と自由度がさらに向上しました。

強固な電源回路とOC Engineにより、安定した持続的パフォーマンスを保証。64MBのBIOS ROM搭載によりCPU互換性を高め、Wi-Fi 7と5G LANの採用で、無線・有線を問わず超高速・低遅延なネットワーク環境を提供します。

自作を快適にする「EZ DIY」機能も充実。ワンクリックでグラフィックスカードを外せる「EZ PCIe Release」、完全ツールレスでSSDを設置できる「EZ M.2 Shield Frozr II」および「EZ M.2 Clip II」、そしてネジ留め不要の「EZ Antenna」などにより、組み立ての手間を大幅に軽減します。

4-Rank CUDIMM メモリモジュール MSI Z890マザーボードによるライブデモをCESで実施

AMD向け製品に続き、Intelプラットフォームでも驚くべきブレイクスルーが発表されました。

MSIの研究開発チームは、世界で初めて4-Rank CUDIMMメモリに対応するマザーボードを開発しました。 これにより、メモリ1枚あたり128GB、2-DIMM構成のマザーボードで合計256GBという圧倒的なメモリ容量を実現します。 Intelチップセット搭載マザーボードにて動作検証済みで、1SPC（1スロット・パー・チャネル）に最適化。1-Rank構成では10,000 MT/sを超える高周波数での安定動作（バーンインテスト）をクリアしています。 この成果は、極限を求めるオーバークロッカーやプロフェッショナルユーザーに対し、メモリ容量の制限を気にすることなく、最高水準の信頼性とパフォーマンスを両立した選択肢を提供します。

CES会場ではこの革新的な技術のライブデモを実施し、MSIのIntel向けプロトタイプマザーボードに4-Rank 256GB CUDIMMメモリを搭載した環境を披露します。オーバークロック時には、従来の基準を63%以上も上回る圧倒的なパフォーマンスを実証しており、次世代メモリの大きな到達点をご覧いただけます。詳細については、こちらのページ(https://jp.msi.com/news/detail/MSI-and-ADATA-Join-Forces-to-Launch-4-Rank-128GB-High-Capacity-Memory-for-Intel-Z890-Platform-147445)をご確認ください。

GPU Safeguard+：確かな安心を届けるリアルタイム保護機能

MSIは、独自技術「GPU Safeguard+」を搭載した高信頼性電源シリーズを発表し、ハードウェアの安全性とパフォーマンスにおける新たな基準を提案します。最新のハイエンドグラフィックスカードによる膨大な電力要求を想定して設計されたこの技術は、不安定な電力供給に起因するリスクを未然に解消。パーツの破損を心配することなく、心ゆくまでパフォーマンスの追求に集中できる環境を実現します。

GPU Safeguard+は、重要コンポーネントの電力をリアルタイムで精密に監視し、特に負荷の大きい12V-2x6コネクタを徹底的に保護します。電流に異常な変動を検知した際は、MSI Centerによるポップアップ通知に加え、電源本体のアラーム音で即座にユーザーへ警告。この高度なアラートシステムにより、深刻なダメージに至る前にトラブルの芽を摘み取ることが可能です。

MPG Ai1600TS PCIE5 / MPG Ai1300TS PCIE5：静音性とハイパワーの両立

「MPG Ai1600TS PCIE5」は、コアな自作ファンやカスタムPCビルダーの要望に応えるべく設計された、最新のフラッグシップ電源ユニットです。80 PLUS Titanium認証に準拠した極めて高い変換効率と、優れた+12V供給の安定性を兼ね備え、100%日本メーカー製105°C対応コンデンサの採用により、最高峰のハイエンドシステムにおいても揺るぎない安定動作を実現します。

優れた電気特性に加え、2系統のネイティブ12V-2x6コネクタや高性能なSiC MOSFETを搭載。さらに音響設計を最適化することで、高負荷時でも驚くほどの静音性を保ちます。2つの12V-2x6コネクタにはそれぞれ「GPU Safeguard+」機能を備えており、最新グラフィックスカードに対して最高水準のモニタリングと能動的な保護を提供します。

MAG A1200PLS PCIE5 / MAG A1000PLS PCIE5：高い信頼性を誇る安定供給の要

80 PLUS Platinum認証を取得した本モデルは、長期にわたる耐久性と優れた静音性をコンセプトに設計されています。135mmのFDB（流体動圧軸受）ファンにより、低ノイズかつ効率的な冷却を実現しました。また「GPU Safeguard」に加え「Fan Safeguard」機能も搭載。12V-2x6コネクタの電流異常やファンの故障をアラーム音で即座に通知し、システムの安定性が損なわれる前にトラブルの原因を特定できます。

MEG MAESTRO 900R：あらゆる角度から魅せる、フラッグシップパノラマケース

「MEG MAESTRO 900R」は、MSIのフラッグシップを担うMEGシリーズの最新PCケースです。すべての自作PCを、まるで展示会のデモ機のような美しさに仕上げるために設計されました。3面をガラスで囲んだパノラマレイアウトを採用し、ハイエンドパーツを美術品のように際立たせます。

本格水冷やデュアルGPU構成にも対応し、革新的な「EZ Rotatable Motherboard Tray（回転式マザーボードトレイ）」を導入。ケースの外でパーツの組み込みや微調整を行えるため、複雑な構成のビルドも驚くほどスムーズに進められます。

プレミアムな素材と堅牢な構造を備えた本製品は、圧倒的な存在感でユーザーの所有欲を満たし、ハイエンドショーケースの新たな基準を確立します。

MEG CORELIQUID E15 360：卓越した冷却性能と没入型ディスプレイの融合

「MEG CORELIQUID E15 360」は、6.67インチの2K曲面OLEDディスプレイを搭載し、水冷クーラーの表現力を大きく進化させました。緻密に設計された110度の曲率により、どの角度からも高い視認性を確保。裸眼3D効果を備えたカスタムUIが、システム情報を美しく、直感的に映し出します。

「MEG CORELIQUID E15 360」は、その優れたデザイン性にとどまらず、冷却性能を一段と引き上げた次世代のフラッグシップ水冷クーラーとして開発されました。31mm厚へとアップグレードされたラジエーターが放熱面積を大幅に拡大。さらに「TriFlow Reversal」ファン設計が乱流を抑え、エアフロー効率を高めることで、圧倒的な排熱処理能力を実現しています。また、MSI独自の「EZ Conn (JAF_2インターフェース)」の採用により、ファン制御、ARGBライティング、USB信号を1本のコネクタに集約。配線を極限までシンプルにし、スマートなセットアップを可能にします。

シングルフレームRGBファンは、MEGシリーズの洗練された美学を反映した、シャープなラインとアルミニウム外枠が特徴です。高品質な素材を惜しみなく使用したMEG CORELIQUID E15 360は、最小限のメンテナンスで長期にわたる安定したパフォーマンスを発揮します。耐久性、冷却効率、そして長期的な価値を求める自作ファンやクリエイターにとって、まさに理想的なソリューションといえるでしょう。

MPG COREFROZR AP15 & AP17：デュアルタワー空冷の新たな選択肢

CES 2026では、空冷クーラーの新ラインナップも登場します。デュアルタワー型の「MPG COREFROZR AP15」および「MPG COREFROZR AP17」は、高度な熱設計とインテリジェントなディスプレイを融合させた、現代の自作PCに最適なモデルです。

「MPG COREFROZR AP15」は、リアルタイムにシステム情報を表示する「Digi Display」を搭載し、迅速かつ直感的なモニタリング環境を提供します。特にAMD X3Dプロセッサの熱特性に最適化された設計により、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持。6本の高効率ヒートパイプと改良された銅製ベースを装備し、優れた熱伝導率を実現しました。デュアルタワー構造により冷却能力を最大化しつつ、干渉を抑えたヒートパイプレイアウトを採用。大型メモリとの併用時もクリアランスを気にすることなく、スムーズに組み込むことが可能です。

フラッグシップモデルとなる「MPG COREFROZR AP17」は、冷却性能と視覚的なカスタマイズ性をさらに高い次元で両立させています。メモリとの干渉を避けた設計を継承しつつ、新たに大型の6インチLCDを搭載し、より多彩でパーソナライズされたシステム情報の表示を可能にしました。また、8本の6mmヒートパイプと熱伝導率に優れたニッケルメッキ銅製ベースに加え、デュアルタワー・デュアルファン構成を採用することで、空冷クーラーとして最高峰の冷却能力を実現しています。

それぞれに強みを持つAP15とAP17を通じ、MSIは性能、利便性、そして視覚的な楽しさを融合させた新世代のデュアルタワー空冷クーラーを提案します。効率性とコントロール、そして高いビルドクオリティを求める自作ファンのニーズに応える、最適なソリューションを提供します。

DigiME：新しいユーザー体験を届けるVTuberツール

「DigiME」は、多言語対応とVoicemod統合を備えた、すぐに使えるVTuber向けソフトウェアプラットフォームです。カスタマイズ可能なアバターとバーチャル背景により、ストリーミングにおける表現力は無限に広がります。特別なトラッキング機材を必要としない「ゼロ・ギア」設計により、誰でも手軽にバーチャルな自己表現をスタートできます。

プリセットのアバターや空間を即座に利用できるほか、Ready Player MeやVRoidファイルのインポートにも対応。独自のアイデンティティを自由に構築できます。

さらに、AIアシスタント「MIA」がMSIの製品エキスパートとして、リアルタイムかつ細やかな案内を提供。高度な音声カスタマイズと多言語サポートにより、世界中の視聴者とのコミュニケーションを円滑にし、仮想世界での新たな自己表現の形を提案します。

