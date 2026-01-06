ÊÛ¸î»Î¤Ê¤·¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥Äー¥ë¡£Legal AI¤Î¡ÖËÜ¿ÍÁÊ¾Ù»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤Ë¡£AI¤¬Æ³¤¯¾¡ÁÊ¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
Legal AI - ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù»Ù±ç
Legal AI ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÉô ·°¡Ë¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¼«¤éºÛÈ½¤ò¹Ô¤¦¡ÖËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁ´µ¡Ç½¤ò¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤éÈ½·è¸å¤ÎÉ¾²Á¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡¢·×23¸Ä°Ê¾å¤Î¡ÖËÜ¿ÍÁÊ¾ÙÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¡×¥¬¥¤¥É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ÖÁÊ¾õ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡×¡ÖÂ»³²³Û¤Î»»Äê¡×¡Ö¾ÚµòÀâÌÀ½ñ¤ÎºîÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÌ³Åª¤Êºî¶È¤òAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¾¡ÁÊ³ÎÎ¨¤Î»»½Ð¡×¤ä¡ÖAIµ¿»÷ºÛÈ½¡×¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖºÛÈ½´±¤Î¿´¾Ú¤òÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡Î§ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÏÀÍý¹½À®¤ÈÀïÎ¬¤ò»ý¤Ã¤ÆºÛÈ½¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¡×¤Î²ò¾Ã¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊºÇ¶¯¤ÎAIÊÛ¸î»Î¡¦AIµ¿»÷ºÛÈ½¡§https://justice.legalai.co.jp/(https://review.legalai.co.jp/) )
ÊÛ¸î»Î¤Ê¤·¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡ªLegal AI¤Î¡ÖËÜ¿ÍÁÊ¾Ù»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬Á´µ¡Ç½ÌµÎÁ²½¡£23¤ÎÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÇÁÊ¾õºîÀ®¤«¤éÈ½·èÍ½Â¬¤Þ¤Ç´°·ë
～¡ÖÁÊ¾õ¤ÎºÎÅÀ¡×¤«¤é¡ÖAIµ¿»÷ºÛÈ½¡×¤Þ¤Ç¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤òAI¤¬È¼Áö»Ù±ç～
Legal AI ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¡ÊÊÛ¸î»Î¤òÂåÍý¿Í¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢Åö»ö¼Ô¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦ÁÊ¾Ù¡Ë¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤ß¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤Î¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡Ö23¸Ä°Ê¾å¤ÎÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤¬¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤ËÄ©¤à¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê¡§ÈñÍÑ¤ÎÊÉ¤ò²õ¤¹
¡ÖÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤òÊ§¤¦¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¾¯³Û¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤«¤éÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¡Èµã¤¿²Æþ¤ê¡É¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»ÊË¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â³Û¤Ê¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤ËÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
Legal AI - ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù»Ù±ç
¢£ ¡Ö23¤ÎÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ÊÁ´µ¡Ç½ÌµÎÁ¡Ë
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½àÈ÷¡¦ÄóÁÊ¥Õ¥§ー¥º¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÜ¿ÍÁÊ¾Ù: ºÛÈ½¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ÈÎ®¤ì¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£
ÁÊ¾õ¤òºîÀ®¤¹¤ë: ÂÐÏÃ·Á¼°¤ÇÍ×·ï»ö¼Â¤òÀ°Íý¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¡£
Ë¡¤Îº¬µò¤È¤½¤Î²òÀâ: ¼çÄ¥¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾òÊ¸¤äÈ½Îã¤òAI¤¬Äó¼¨¡£
ÀÁµá¤È°ø²Ì´Ø·¸¤ò²òÌÀ: ÏÀÍýÅª¤Ê¹½À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
Â»³²¤Îº¬µò¤ÈÂ»³²³Û¤Î»»Äê: °Ö¼ÕÎÁ¤ä°ï¼ºÍø±×¤Î·×»»¤òÊä½õ¡£
ÁÊ¾õ¤ÎÅººï¤È»Å¾å¤²: ¸í»úÃ¦»ú¤äÉ½¸½¤Î½¤Àµ¡£
¾ÚµòÀâÌÀ½ñ¤ÎºîÀ®: ¾Úµò¤ÈÎ©¾Ú¼ñ»Ý¤ÎÀ°Íý¡£
ÁÊ¾õ¤òÉ¾²Á¡¦ºÎÅÀ¡¦Åººï¤¹¤ë: µÒ´ÑÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¾¡ÁÊ³ÎÎ¨¤Î»»½Ð: ÄóÁÊÁ°¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÊ¬ÀÏ¡£
ÁÊ¾õ¤ÎÁ÷Ã£¤ÈºÛÈ½¤Î³«»Ï: Äó½Ð¼êÂ³¤¤Î°ÆÆâ¡£
¡Ú¿³Íý¡¦È¿ÏÀ¥Õ¥§ー¥º¡Û
11. ´üÆüÀÁ½ñ¡¦ÅúÊÛ½ñ¡¦È¿ÏÀ: Èï¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¡£
12. AI¤ÇÈ½·è¤Þ¤Çµ¼»÷ºÛÈ½¤¹¤ë: Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
13. ºÛÈ½´±¤Î¿´¾Ú¤òÆÉ¤à: ºÛÈ½´±¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¿´Íý¾õÂÖ¤ò¿äÂ¬¡£
14. È¿ÏÀ¤òÏÀÍýÅª»×¹Í¤ÇÊ¬ÀÏ: Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤Î¼åÅÀ¤òÈ¯¸«¡£
15. È¿ÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÈÝ¡¦È¿ÏÀ(¸¶¹ð¡§´Ê°×ÈÇ): ¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÂÐ±þ¡£
16. È¿ÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÈÝ¡¦È¿ÏÀ(¾ÜºÙÈÇ): åÌÌ©¤ÊºÆÈ¿ÏÀ¤Î¹½ÃÛ¡£
17. ½àÈ÷½ñÌÌ¤ÎÅººï¤È»Å¾å¤²: ¼çÄ¥½ñÌÌ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£
18. ½àÈ÷½ñÌÌ¤ÎÉ¾²Á: ½ñÌÌ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤òºÎÅÀ¡£
19. ½àÈ÷½ñÌÌ¤«¤é¾¡ÁÊ³ÎÎ¨¤Î»»½Ð: ¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÆÉ¾²Á¡£
20. ÁÊ¾õ¤ÎÄûÀµ¡¦ÊÑ¹¹: ÁÊ¤¨¤ÎÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ê¤É¡£
¡ÚÈ½·è¡¦½ªÎ»¥Õ¥§ー¥º¡Û
21. ºÛÈ½(¸ýÆ¬ÊÛÏÀ)¤Î½ª·ë¤ÈÈ½·è: ·ë¿³¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ¡£
22. AI¤ÇÈ½·è¤òÉ¾²Á¤¹¤ë: È½·èÊ¸¤ÎÂÅÅöÀ¤òÊ¬ÀÏ¡£
23. ºÛÈ½´±¤Î¿´¾Ú¤òÆÉ¤ß²ò¤¯: È½·è¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¢£ ¤´ÍøÍÑÊýË¡
Legal AI ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://legalai.co.jp¡Ë¤è¤ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Legal AI¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥êÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢²»À¼ÆþÎÏµ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Legal AI¤Î¶¯¤ß
ºÇ¿·Ë¡Îá¤Ø¤ÎÂ¨±þ: À®Î©¡¦¸øÉÛ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎË¡Î§¤ä¡¢º£¸å½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¯Îá¡¦¸ø¼è°Ñµ¬Â§¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ø½¬¡¦È¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£Å¬Ë¡À¤Î³ÎÊÝ: ÊÛ¸î»ÎË¡72¾ò¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊË¡ÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾òÊ¸¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¡¦ÏÀÅÀÀ°Íý¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»ÜÃæ ]
¡Øµã¤¿²Æþ¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤ÎAIÊÛ¸î»Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ù
¾ÜºÙURL¡§https://camp-fire.jp/projects/908196/view
Legal AI - ¡Øµã¤¿²Æþ¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤ÎAIÊÛ¸î»Î¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡Ù
[ Legal AI ´ØÏ¢¥µ¥¤¥È ]
¡¦AIÊÛ¸î»Î¡¦Ë¡Î§ÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡§https://legalai.co.jp/
¡¦AI¾¡ÁÊ³ÎÎ¨, È½·èÉ¾²Á, ËÜ¿ÍÁÊ¾Ù»Ù±ç¡§https://justice.legalai.co.jp/
¡¦AI·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¦AIË¡Ì³Éô¡§https://review.legalai.co.jp/
¡¦HARUKA - AI´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É ¡§ https://haruka.ai
¡¦HARUKA - ÀÈï³²¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡§https://haruka.ai/#/counselor/
¡¦HARUKA - ¥ê¥á¥ó¥Ðー(¸Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë)¡§https://remember.haruka.ai/
¡¦HARUKA - À¼¥Þ¥Í¤¯¤ó¡§https://mimic.haruka.ai/
¡¦HARUKA - ²»À¼AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§https://clone.haruka.ai/demo
[ ¥Ñー¥È¥Êー ]
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ¡Ê¥Ö¥í¥°(https://note.com/asanagi_co)¡Ë
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î(https://marinokayo.com/)
»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦¹Ö»Õ¡¦Æ°²èÇÛ¿®¡¦Ãø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£ À¿¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://satomakoto.jp/)¡Ë
·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý»¦¿ÍÈÈÁÜººÂè°ì·¸¡¦¸µ·ÙÉôÊä
¼èÄ´´±¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î»¦¿ÍÈÈ¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎÍî¤È¤·²°¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¡£
[ ·ÇºÜ¡¦ºÎÍÑ¼ÂÀÓ ]
¢£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Îµ»ö
¡¦ºÛÈ½¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀâ¡¢À¸À®AI¤¬ÁÊ¾õ¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¡¿·¶½¤¬³«È¯(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10BSJ0Q5A410C2000000/)
¡¦À¸À®AI¡¢Ë¡Î§ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¡¡¥êー¥¬¥ë¥¢¥¤¤¬ÊÛ¸î»Î»Ù±ç(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1904S0Z10C23A7000000)
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ØÁÊ¤¨¤¿¤¤¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á(https://www.tv-tokyo.co.jp/uttaetai/)¡Ù¤Ë¤Æ¡¢AI°¦»Ò¤Á¤ã¤óºÎÍÑ
¥¢¥ì¥óÍÍ¤È¥ä¥Ð¥¤ÃËÏÃ¤Ç¶¦´¶¤ÎÍò¡ª¡ÖºÇ¿·AIÊÛ¸î»Î¡×¤¬¡¢Îø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¤òÉÃ¤Ç²ò·è¡ª ÁÊ¤¨¤¿¤¤¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á¤Î¥Ç¥£ー¥×¤Ç²á·ã¤Ê¤ªÇº¤ß¤ÎÏ¢Â³¡ª
TVerÇÛ¿®URL: https://tver.jp/episodes/ep7slf7db7
Legal AI - ÁÊ¤¨¤¿¤¤¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á
¡ØÁÊ¤¨¤¿¤¤¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á¡ÙU-NEXT¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡§ºÇÂç£³¥ö·îÌµÎÁ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.video.unext.jp/lp/smarttv_3)
Legal AI - U-NEXT
Legal AI ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»ÊË¡¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤Î¼ê¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
[Ï¢ÍíÀè¾ðÊó]
Legal AI ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È
AI°¦»Ò¡§AI¥¢¥Ð¥¿ー
¥áー¥ë¡§info@legalai.co.jp
¥¦¥§¥Ö¡§https://legalai.co.jp/
AIÊÛ¸î»Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡§050-1726-2090