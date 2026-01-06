CES 2026にてビジネスノートPC「Prestige」シリーズの新モデルを発表デザインが新しくなったゲーミングノートPCも多数展示

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、ゲーミング＆クリエイター、ビジネスノートPCのリーディングブランドとして、CES 2026で新しいノートPCラインアップを発表しました。その目玉は、まったく新しいデザインを採用した「Prestige」シリーズで、パフォーマンスとスタイルの両方を求める現代のプロフェッショナルのために設計されています。新しい「Prestige」シリーズは、より滑らかで丸みを帯びた輪郭と洗練されたクラフトマンシップを特徴とする新しいデザイン言語を採用し、内外にわたってプレミアムな質感を高めています。インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した「Prestige」は、最先端のパフォーマンスとエレガントで軽量なフォームファクターを融合させ、現代のビジネスノートPC体験を再定義します。

Eric Kuo氏（MSIノートPC事業部 エグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー）：

「新しいデザイン言語、より滑らかな輪郭、そして洗練されたクラフトマンシップを備えた新しいPrestigeシリーズは、ビジネスノートPC分野におけるMSIの革新への取り組みを示しています。Action TouchpadやMSI Nano Penといった独自機能により、プロフェッショナルがどこにいても生産性と操作性を最大限に引き出せるよう支援します。」

Jim Johnson氏（Intel クライアント・コンピューティング事業部 シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー：

「インテルとMSIは、最先端のイノベーションをユーザーに届け、実体験をさらに向上させ続けています。インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した新しい「Prestige」シリーズは、優れたパフォーマンスと卓越したバッテリー駆動を実現し、ビジネスノートPCとして最適です。」

MSIはCE 2026にて新しいゲーミングノートPCも発表しました。「Raider」、「Stealth」、「Crosshair」 シリーズを含む各モデルは、新しい筐体設計、強化・改良された冷却システム、洗練されたI/Oレイアウトを採用。これらの刷新モデルはNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) グラフィックスを搭載し、パフォーマンス、デザイン、ユーザー中心の革新において新たな境地を切り開きます。

Eric Kuo氏：

「ゲーミングノートPCシリーズを刷新し、最高のパフォーマンスを実現するために冷却システムを改良、スリムな筐体、I/Oレイアウトデザインは、ユーザーからのフィードバックを反映させたものです。これは、MSIがコミュニティの声に耳を傾け、ゲーマーやクリエイターが本当に求めるものを提供するという姿勢の証です。」

CES 2026のトピックとして、「Stealth 16 AI+」シリーズが、携帯性とパワーの絶妙なバランスが評価され、「Computer Hardware & Components」部門のCESイノベーションアワードを獲得。

このほか、ビジネスノートPCシリーズのさらなる発展と拡大を目指し、「Modern S」シリーズを発表しました。インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、携帯性と日常の多用途性を追求したこのシリーズは、パワフルな性能と洗練されたデザインを日常のユーザーに提供します。

さらに、ポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+」に特別仕様モデル「Glacier Blue Edition」がラインナップに加わります。氷のようなトーンをまとった曲線的な本体に、Glacier Blueの仕上げを施し、鮮やかなゲーミングルックを表現したデザインが特徴です。

新「Prestige」シリーズ：より薄くなり、柔らかな曲線、高級感溢れるデザイン

CES 2026では、ビジネスノートPC「Prestige 14」「Prestige 16」の新モデルが公開されました。プロフェッショナルユーザーの求める性能・機能・デザインを取込んだビジネスノートPCのプレミアムモデルです。

新モデルは前世代よりもさらなる薄型・軽量化に成功し、丸みを帯びたモダンなデザインを採用。フルアルミ筐体で高級感漂う本体となっています。「Prestige 14」は約1.32kg（暫定値）、「Prestige 16」も約1.59kg（暫定値）と各シリーズの中でもトップクラスの軽さを実現。

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーとインテル(R) Arc(TM) B390 GPUを搭載し、AI処理やコンテンツ制作、PCゲームなど幅広い用途でパワーを発揮。81Whの大容量バッテリーで最大30時間以上の動画再生が可能です。冷却システムにはデュアルファン構成の「Vapor Chamber Cooler」を採用し、高い冷却性能と静音動作の両立を実現します。

2-in-1タイプの「Prestige Flip」も登場。タッチ操作やスタイラス入力に対応し、「MSI Nano Pen」を標準付属。ペンは本体に収納・充電でき、15秒の充電で45分使用可能。さらにMicrosoftとの連携で、Copilot音声入力機能にも対応します。

その他、53％大型化した「Action Touchpad」、TPM 2.0やWindows Hello対応のセキュリティ、2.8K・120Hz OLEDディスプレイなど、ビジネスノートPCとしての完成度を高める機能を多数搭載。

性能・機能・デザインを兼ね備えた新Prestigeシリーズが、ビジネスノートPCの新基準を打ち立てます。

新 Prestige 13 AI+：さらなる軽量化を果たした13.3インチ ビジネスノートPC

MSIの「Prestige 13 AI+」は、約899gの軽さを実現し、従来製品よりもさらに軽量化が進んだ13.3インチ、マグネシウム合金製ビジネスノートPCです。軽さだけでなく、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、性能も大幅に向上。ビジネスユーザーに、パワーと携帯性の理想的なバランスを提供します。

エンタープライズ級のセキュリティとプロフェッショナル向けの性能を備え、オフィスでも外出先でも、どこでも妥協のない生産性を実現します。

新登場 Modern 14S & 16S：プレミアムデザインを、より多くの人へ

CES 2026では、全く新しいデザインを採用して生まれ変わった「Modern」シリーズが発表されました。新しくなった「Modern 14S」と「Modern 16S」は、金属素材を増やし、丸みを帯びた滑らかなラインを採用することで、より高級感のあるデザインを実現しました。この新しいスタイルは、日常に洗練をもたらすと同時に、MSIの「高品質を誰にでも」という理念を体現しています。

最新のインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、USB-A、USB-C（映像出力・充電対応）、HDMI(TM)、有線LAN、Micro SDカードリーダーなど、充実したI/Oでマルチタスクに対応します。

薄さ17.9mm、重量約1.4kg（暫定値）という軽量設計で、モビリティと効率性を両立。外出先でも快適な作業環境を提供します。

新デザイン採用 Raider 16 Max HX & Raider 16 HX：新CPU搭載でゲーミング性能の限界に挑む

MSIの「Raider」シリーズが2026年モデルで大幅に進化しました。新モデル「Raider 16 Max HX」は、従来製品よりもコンパクトな筐体になっただけでなく、史上最高レベルのパワーを搭載しました。

CPU＋GPUのトータルパワーはついに合計300Wに到達。GeForce RTX(TM) 5090/5080 Laptop GPUで175W、インテル(R) Core(TM) Ultra 200HXに125Wを供給し、ゲーミングノートの限界を超える性能を発揮します。

冷却には新設計「Cooler Boost Trinity＋Intra Flow」を採用。3基のファン、6本のヒートパイプ、5つの排気口、フェーズチェンジサーマルパッドを組み合わせ、フル負荷でも静音性を維持します。さらに、メモリ・ストレージのスロットにクイックアクセスできる専用のバックパネルを新たに搭載しました。。

Stealth 16 AI+：スタイルとパワーを両立した超薄型ゲーミングノート

MSIの「Stealth」シリーズがさらに進化。「Stealth 16 AI+」は、薄さ19.9mm、重量2kg未満（暫定値）のスリムなフルアルミ筐体を採用し、CESイノベーションアワードを受賞したモデルです。90Whの大容量バッテリーで、外出先でも長時間の生産性を確保します。

前世代より薄く軽くなりながら、性能はさらに向上。新しい「Cooler Boost＋Intra Flow」冷却システムと多方向排気設計により、RTX 50シリーズGPUに最大20Wの追加電力を供給し、クリエイティブ作業やゲーム、マルチタスクを快適にこなします。

接続性も充実。USB-A×2、Thunderbolt(TM) 4×2、HDMI(TM)、有線LANを搭載し、デスクでもモバイルでも柔軟に対応。さらに、デュアルメモリ＆SSDスロットでアップグレードも可能です。

Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition

MSIは「Claw 8 AI+」に新色「Glacier Blue Edition」を追加いたします。氷の層を思わせるブルートーンと曲線的なボディが躍動感あるゲーミングスタイルを表現。インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ 2）による高いグラフィックス性能により、いつでもどこでも気軽にPCゲームを楽しむことができます。

MSIについて

