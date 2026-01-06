事業成長を止めずにコスト最適化。CS現場に入り込み、AIで定型業務を自動化するBPOサービス「APLO with CS BPO」提供開始

株式会社ZEN

AIを活用した受託開発サービス「APLO（アプロ）」を展開する株式会社ZEN（本社：千葉県長生郡、代表取締役：佐伯 航平、以下 ZEN）は、カスタマーサクセス（CS）支援事業を展開する株式会社ホームパーティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：俵 淳、以下 ホームパーティ）と業務提携し、CSの実務代行（BPO）とAIによる業務自動化を一体で推進する新サービス「APLO with CS BPO」の提供を本日より開始します。

本サービスは、ホームパーティがCS業務に実際に参画して運用を担いながら、ZENが現場のボトルネックをAI・ツール開発で解消していくことで、定常業務の工数削減と、CSが本来注力すべき価値提供（オンボーディング、チャーン抑止、アップセル等）への集中を同時に実現します。従来のBPOで課題になりやすい「業務量に比例してコストが増え続ける構造」を、運用と自動化の両輪で変えていきます。

■ サービス提供の背景

成長フェーズの企業では、売上拡大に伴いCS・オペレーションの業務量が増え、「人員増＝コスト増」に直結しやすい構造が課題となりがちです。また、新規事業の立ち上げ時には、CS体制を整備したくても社内リソースが割けず、後回しになるケースも少なくありません。

一方、業務効率化のためにAIやツールを導入したくても、

- 社内エンジニアが主力プロダクト開発で手一杯で、社内業務の改善まで手が回らない- 外部に依頼しても、現場の複雑な業務フローが正確に伝わらない

といった理由から、非効率な業務が温存されることがあります。

そこで、AI開発とプロダクトマネジメントに強みを持つZENと、CS実務のプロであるホームパーティが連携し、「現場に入り込んで業務を回しながら、その業務をAIで減らしていく（自動化していく）」

という実効性の高い支援モデルとして「APLO with CS BPO」を提供します。

■ 「APLO with CS BPO」3つの特長

1. 現場に入り込み、運用しながら自動化。“使われるAI”で業務工数を最大50%削減

まずはホームパーティのCSメンバーが貴社の実務に参画し、業務の棚卸しとボトルネック特定を実施します。その上でZENが、現場で実際に使われることを前提にAI・ツールを設計／開発します。運用者の視点が開発に入り込むことで、「作ったが使われない」を防ぎ、これまでの検証・支援実績では業務工数を最大50%削減できるケースも見込んでいます。

2. 主力プロダクト開発を止めない。社内エンジニアに依存しないスピード実装体制

ブラウザ拡張機能やノーコード／ローコード、既存SaaS連携など、適材適所の実装手段を活用します。貴社の貴重な社内エンジニアリソースや既存のプロダクト開発スケジュールを圧迫せず、独立してスピーディーに業務改善を進めることが可能です。

3. 定型業務はAI、価値提供は人へ。規模が伸びてもコストが膨らみにくい“スケールするCS”を実現

人が行うべきハイタッチ業務と、AIが担うべき定型業務を明確に切り分けます。事業が拡大しても人員を比例して増やす必要がなくなり、コスト増を抑えながらCSの成果創出に集中できる体制づくりを支援します。

■ サービス概要

「APLO with CS BPO」は、CS人材（ホームパーティ）による運用代行と、AI・ツール開発（ZEN）を組み合わせ、定常業務の効率化とCSの価値提供強化を同時に進めるサービスです。企業フェーズに合わせて、お試しプランから本格的なCS体制構築まで複数の提供形態をご用意しています。

＜導入までの流れ（4ステップ）＞

1）無料診断（通常20万円相当）

現状の悩みや課題をヒアリングし、業務フローのボトルネックを特定します。

2）業務の定義と切り分け

どの業務をAIで自動化し、どの業務をCS人材が担うかを整理・設計します。

3）効果シミュレーション

改善による削減工数、期待される成果（品質・スピード・継続率等）を踏まえ、効果を試算します。

4）プラン選択

ニーズに合わせて「3ヶ月のお試し」「半年～1年の標準」「プロジェクト体制でのカスタム」から選択いただけます。

＜想定される活用シーン＞

・CSオペレーション組織の立ち上げと自動化基盤の整備

新規事業におけるCS組織の設計から参画し、データ移行、転記・集計などの定型業務を自動化。効率的なオペレーション基盤を構築します。

・サポート領域のAI活用による効率化

問い合わせボット導入、過去回答のナレッジ活用、一次返信の下書き自動生成などを実装し、サポートデスクの負荷を軽減。人が対応すべき複雑な課題にリソースを集中させます。

■ 【先着5社限定】業務改善「無料診断」キャンペーン（通常20万円相当）

本サービスの提供開始を記念し、CS／オペレーション業務の課題をヒアリングし、AIによる削減効果を試算する「無料診断（通常20万円相当）」を先着5社限定で実施します。

対象：CS、バックオフィス、オペレーション業務の効率化にお悩みの企業様

内容：現状ヒアリング／削減可能業務の洗い出し／簡易提案書の作成

定員：先着5社

申込方法：下記お問い合わせフォームより「無料診断希望」とご記載の上、ご連絡ください

フォーム：https://zen-lab.jp/aplo-cs-bpo

■ 提携パートナー：株式会社ホームパーティについて

株式会社ホームパーティは、SaaS領域やバーティカル（特化型）領域を得意とするCS・BPOの専門企業です。「売ったら終わり」ではなく「ファンをつくる」をミッションに掲げ、オンボーディングからチャーン抑止、アップセルまでCS業務全般を一気通貫で支援します。

＜特徴・強み＞

特に、社内リソースでは対応しきれない煩雑な業務を巻き取り、再現性のあるフローとして「型化」することに定評があります。定量・定性でのレポーティングにより経営判断をサポートしつつ、現場レベルではPDCAを高速で回し、クライアントのアウトカム（成果）創出にコミットします。

＜主な取引実績＞

リクルートホールディングス、楽天、ベネッセコーポレーション、カオナビ、カケハシ、Hacobu など、大手企業から急成長SaaSまで多数。

＜導入成果・事例＞

・飲食店向け予約台帳（オンボーディング）：アクティブ率86％以上を維持継続

・物流帳票サービス（オペレーション）：1案件あたりの業務時間を0.8時間短縮

・求人サイト営業リスト作成（オペレーション）：既存ベンダー比で生産性2.2倍を実現

・AIサービス（リテンション）：解約予兆（チャーン）検知からの阻止率57.1％を達成

今回の提携では、これらの豊富な現場ナレッジを活かし、AI開発の前段階となる「業務の棚卸し」と「あるべき姿の設計」を担います。

■ 各社代表コメント

株式会社ZEN 代表取締役 佐伯 航平

「APLOはこれまで、MVP開発やPoC支援を通じて新規事業の立ち上げをご支援してまいりました。今回、ホームパーティ様という強力なパートナーを得たことで、『作った後の運用』や『現場業務そのものの改善』まで一気通貫でコミットできる体制が整いました。AI時代において業務効率化は企業の競争力そのものです。現場に根差した実装で、確実な成果をお届けします。」

株式会社ホームパーティ 代表取締役 俵 淳

「ホームパーティ社ではカスタマーサクセスの概念が日本で認知され始めた2018年以前より、カスタマーサクセス業務をBPOで請け負い、豊富な実績をつくってまいりました。社会や時代の変化とともにカスタマーサクセスの在り方もアップデートが求められている現在、人を介して行うBPO業務の減少を恐れるのではなく、AIとの融合を確立し、クライアント様に理想のカスタマーサクセスのカタチを届けることが我々の使命だと考えます。ZEN社との協業により、いまの時代のニーズに合ったカスタマーサクセスを社会に広めていきたいと思います。」

■ 会社概要

株式会社ZEN

代表者：代表取締役 佐伯 航平

本社：千葉県長生郡一宮町一宮189-2

事業内容：AI活用型受託開発「APLO」、新規事業支援

URL： https://zen-lab.jp/

株式会社ホームパーティ

代表者：代表取締役 俵 淳

本社：愛知県名古屋市中区富士見町3-29

事業内容：カスタマーサクセス支援、BPO事業

URL：https://homeparty.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・無料診断のお申し込み】

お問い合わせフォーム：https://zen-lab.jp/aplo-cs-bpo