ランチタイム30分で学べる！介護・福祉現場のAI活用事例を紹介するオンラインセミナーを1/26(月)に開催【無料】

株式会社パパゲーノ

生成AIを活用した就労支援事業やAI支援記録アプリ「AI支援さん」の開発を行う株式会社パパゲーノ(代表取締役:田中康雅、住所:東京都杉並区)は、2026年1月26日（月）12:00に、介護・福祉事業所の職員・管理者などを対象とした無料オンラインセミナー「ランチタイムで学ぶ！AI支援さん最新情報＆福祉現場のAI活用事例」を開催いたします。

■ オンラインセミナー開催の背景

参加登録はこちら！ :https://forms.gle/tY9ew87fPU23C7ty8無料・アーカイブ配信あり

介護・福祉現場では、人手不足や記録業務の負担が大きな課題となっています。一方で、生成AIの急速な進化により、支援記録の作成や業務効率化にAIを活用する動きが広がりつつあります。

しかし、「AIを導入したいが何から始めればいいか分からない」「現場でどう活用されているのか具体例を知りたい」といった声も多く寄せられています。

そこで、お昼休みの30分で気軽に参加できるランチタイムセミナーとして、AI支援記録アプリ「AI支援さん」の最新の開発状況や、支援現場での具体的なAI活用事例をご紹介するオンラインセミナーを企画いたしました。参加費は無料です。アーカイブ配信もありますので、当日参加が難しい方もお気軽にお申し込みください。

■ 本セミナーで学べること

本セミナーでは、以下のポイントをお伝えします。

■ 開催概要

- AI支援記録アプリ「AI支援さん」の最新の開発状況- 介護・福祉現場へのAI活用実態調査で見えてきた支援現場の課題- 介護・福祉現場における生成AI活用の具体的な事例- 事業所でのAI導入方法

イベント名： ランチタイムで学ぶ！AI支援さん最新情報＆福祉現場のAI活用事例【オンラインセミナー】

開催日時： 2026年1月26日（月） 12:00～12:30

開催形式： オンライン配信（参加登録者にメールにてURLをご案内）

参加費： 無料

対象： 介護・福祉事業所の管理者、サービス管理責任者、支援員、現場でのAI活用に関心のある方（どなたでもご参加いただけます）

登壇者： 田中 康雅（株式会社パパゲーノ 代表取締役）

■ 登壇者プロフィール

田中 康雅（株式会社パパゲーノ 代表取締役CEO）

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022年にパパゲーノを創業。「リカバリーの社会実装」を目指して、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営や支援現場向けDXアプリ「AI支援さん」の開発を中心に、障害福祉業界のDX・AI活用に尽力。国や自治体との協働、「AI福祉ハッカソン」による支援者のAI活用スキルの育成など多数の実績を持つ。

X：https://x.com/yasumasa1995

note：https://note.com/yasumasa1995

書籍：生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0(https://amzn.to/45wp7SD)

■ お申し込み方法

以下のWebフォームよりお申込みください。参加登録者に当日のビデオ通話への参加URLをメールいたします。なお、当日のアーカイブ動画も参加登録者向けに共有いたします。気軽にご登録ください。

【AI支援さんとは？】

「AI支援さん」は、介護・福祉の支援現場で手軽にAIを導入できるアプリです。支援記録の作成支援など、現場の業務効率化をサポートします。パパゲーノ Work & Recoveryでは、障害当事者と共にAI支援さんの開発・営業・導入支援を行っています。

公式サイト：https://papageno.co.jp/ai-shien/

【株式会社パパゲーノについて】

株式会社パパゲーノは、「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指し、「リカバリーの社会実装」を事業を通して行う会社です。精神・発達障害のある方を対象とした就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、支援現場のDXアプリ「AI支援さん」の開発・提供を行っています。

会社名： 株式会社パパゲーノ

所在地： 東京都杉並区上高井戸1-13-1 ルート上高井戸ビル 2階A号室

代表者： 代表取締役CEO 田中 康雅

事業内容： 就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」の運営、AI支援さんの開発、企業のDX支援

公式ホームページ： https://papageno.co.jp/

公式YouTube： https://www.youtube.com/@papageno_jp

パパゲーノAI福祉研究所： https://ai-fukushi.net/