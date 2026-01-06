【1/14（水）開催】世界で通用する建築VIZアニメーションと、公式が解説する3ds Max & Chaos実務Tipsを学ぶリアルイベント

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、建築ビジュアライゼーションに携わるクリエイター・デザイナーを対象としたリアルイベント「ZOA Studio流：魅力的なアニメーションのつくり方 ＋ リアルで教えて公式先生！（3ds Max & Chaos／建築VIZ編）」を、2026年1月14日（水）に TUNNEL TOKYO にて開催いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/3dsmax-and-chaos_seminar_vol4/

ここでしか体験できない、建築ビジュアライゼーションのリアルイベント開催決定

建築ビジュアライゼーションに携わるクリエイター・デザイナーの皆さまに向けて、

制作現場における知見や課題意識を共有するリアルイベントを開催いたします。

2026年最初の建築VIZイベントは、2つのプログラムで構成する特別企画として実施。

前半では、世界的な建築家と数多くのプロジェクトを手がける ZOA Studio による、アニメーション制作に焦点を当てた特別講演（収録映像上映）をお届けします。



後半は、好評シリーズ「教えて公式先生！」をリアルイベントとして開催し、3ds MaxおよびChaos製品の実務的なTipsや活用事例をご紹介します。

事前に寄せられた質問を中心に進行しつつ、会場からのご質問にも対応予定です。



「公式先生」へのご質問は、申込時アンケートにて受け付けております。

日頃の疑問や実務上の課題を、直接相談できる機会としてぜひご活用ください。



※本イベントはアーカイブ配信を行いません。

当日会場でのみご参加いただける、貴重な内容となっております。

■タイムスケジュール

・ 16：00 - 17：00（60分）

ZOA Studio流：魅力的なアニメーションのつくり方｜ZOA Studio

※収録映像上映／日本語翻訳あり

・ 17：00 - 18：30（90分）

リアルで教えて公式先生！｜オートデスク 吉田将宏 氏／オーク 山内裕二 氏

■講演内容

16：00 - 17：00

ZOA Studio流：魅力的なアニメーションのつくり方



世界の名だたる建築家とプロジェクトを手がけるハンガリー発のZOA Studio。

その確かなビジュアルクオリティと、見る人を惹きつけるアニメーション演出方法について解説いただきます。

※講演タイトルは後日変更になる場合があります。

※詳細については現在調整中です。

※日本語字幕付き／質疑応答なし

ZOA Studio

https://zoa3d.com/

17：00 - 18：30

リアルで教えて公式先生！



建築VIZユーザーにはおなじみの「教えて公式先生！」を、今回はリアルイベントとして開催！

事前に寄せられた質問をもとに進行しつつ、当日の飛び込み質問も大歓迎！

ざっくばらんに語り合える、ユーザー会形式のセッションです。

ぜひ事前アンケートにご質問をお寄せください！

吉田将宏 氏

オートデスク株式会社 | テリトリー ソリューション エンジニア M&E

前職は建築系CGプロダクションに所属。パース制作、動画制作、VR制作などのデザインビジュアライゼーション業界での経験を経て、2018年オートデスクに入社。 3ds Maxのテクニカルセールスを担当。

山内裕二 氏

株式会社オーク | シニア技術サポート

20年以上Chaos製品と共に最先端の3DCG ビジュアライゼーション環境の紹介・技術サポートを行っております。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/208_1_104cb77e2c3ff9891ee8d7fdfc58ceeb.jpg?v=202601060422 ]詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/3dsmax-and-chaos_seminar_vol4/

■ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp