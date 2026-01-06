SDSとリスクアセスメントのデジタル管理を、もっと確実に・もっとラクに －「スマートSDSチェック」2026年1月に大型リニューアル

株式会社Dynagon

株式会社Dynagon（本社：東京都品川区 / 代表：坂本晋悟）は、SDS（安全データシート）のデジタル管理、およびリスクアセスメント運用を支援するクラウドソフトウェア「スマートSDSチェック」を2026年1月中に大型リニューアルします。

化学物質管理は、SDSの収集・保管だけでなく、改訂版の管理、重複の整理、社内共有ルールの設定、リスクアセスメント（以下、「RA」）の見直しまで含めて運用が求められる一方、「最新版の回収漏れ」「部署間のSDS重複」「RAの見直し漏れ」等、つまずきやすいポイントがいくつもあります。

今回のリニューアルでは、現場でつまづきやすいポイントをまとめて解消し、SDS・RAのデジタル運用を一段と進めます。なお「スマートSDSチェック」は、2025年6月の提供開始以来、約半年で多数の企業に導入され、自動車部品・建設機械・金属素材など製造業を中心に活用が広がっています。

無料トライアルも実施しておりますので、SDS管理ツールの導入を検討されていらっしゃるお客様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【スマートSDSチェックについて】

「スマートSDSチェック」は、受領SDSのデジタル化・検索・改訂版管理と、RAの作成・管理・見直しを一元化し、抜け漏れや重複を防ぎながら、現場の運用負荷を下げるクラウドソフトウェアです。

スマートSDSチェックには、主に以下のような機能が搭載されています。

【リニューアルのポイント】

- SDSのAI抽出機能SDSに特化したAIが、アップロードされたPDFから正規化されたデータを抽出- タグ付け、管轄部署設定デジタル化したSDSにタグや管轄部署を紐つけ- 高度絞り込み検索ピクトグラム・含有物質・該当法令等を細かく設定したSDSの検索- RAのデジタル化SDSのデジタル情報をシームレスにRAに連携し効率化

今回の大型リニューアルで、上記機能をさらに高度化し、お客様の業務フローを効率化します。

1）バージョン管理：改訂・重複を前提に「漏れなく、ダブりなく」- SDSをアップロードすると、従来バージョンと同一製品フォルダに紐づけできるように- アップロード時点で、重複SDS・版違いSDSに気がつくことができるように

2）権限管理：現場運用と矛盾しない社内共有ルールを整備- SDS製品ごとに、誰が閲覧・編集できるかをより細かく設定できるように- 管轄部署、公開範囲、権限ロールで複雑な権限管理が可能に

3）RA強化：SDSの改訂に追従し、RA見直し遅れのリスクを低減- 1つのRAで複数SDSを利用することができるように- 作業場所を、事業所内の実態に合わせて細かく設定可能に- SDS改訂に伴うRAの見直し（再実施）をスムーズに実施できるように

スマートSDSチェックの製品ページへ :https://check.smartsds.jp/

【料金プランのリニューアルについて】

「ツールは必要だと思う一方で、最初から大きな投資は難しい」「まずはミニマムで運用を開始したい」そうした声を考慮し、当社では比較的小規模な事業者様でも導入しやすいプラン（月額3万円～）をご用意いたしました。SDSが増えても料金は増えない安心な料金設計としています。ユーザー数に応じて具体的な料金は変わりますので、詳細はお問い合わせください。

【補助金制度の活用について】

スマートSDSチェックは、厚生労働省が主導する「SDS電子化補助金」の対象システムとして認定されています。本補助金を利用すると、スマートSDSチェックの導入費用の一部の補助を受けることができます。令和7年度の本補助金制度を利用して格安に導入されたお客様がいらっしゃいます。

＊SDS電子化補助金(https://www.jisha.or.jp/chusho/sds/)とは

2025年度に厚生労働省が開始したSDS特化補助金。SDS情報を電子的に交換する将来を目指し、自社システムの改修、あるいは新たなシステムの導入にあたって、中小企業を対象に、対象経費の1/2（ただし上限100万円）を補助する制度

【現場運用の成功に向けたノウハウ共有について】

SDS・RA管理のデジタルツールの導入が少しずつ進んできた一方、実務では「改訂SDSへの追従」「社内共有ルール」「RAの見直し」といった運用設計がボトルネックになりがちです。こうした状況を考慮し、当社はソフトウェアサービスの提供に止まらず、「現場で回る運用」に資する情報発信を積極的に進めていくことにいたしました。

2026年の第一弾として、2026年2月9日開催の公益社団法人愛知労働基準協会のセミナー（会場・WEB、参加無料）(https://www.airouki.or.jp/training/files/1b90cb46023a2be1cc7ec51a35819a9d2025ddb1.pdf)にて、最新のSDS管理ソフトを活用した効率的な情報管理の実例をご紹介いたします。

また、当社が発信・運営する化学物質管理メディア「スマートSDSジャーナル」(https://journal.smartsds.jp/)を通じて、SDS管理・RA運用の具体ノウハウを継続発信してまいります。今後は、契約企業向けの情報提供・勉強会等も企画してまいります。（以下、スマートSDSジャーナルの記事を一部ご紹介）

https://journal.smartsds.jp/detail/chemical-risk-assessmenthttps://journal.smartsds.jp/detail/when-risk-assessmentスマートSDSジャーナルへ :https://journal.smartsds.jp/

【トライアルをご希望のお客様へ】

当社は、SDS管理ツールの導入を検討しておられるお客様に、スマートSDSチェックのトライアル利用をご案内しております。実際の製品と同様の機能をご体験いただける本格的なトライアルとなっておりますので、もしご興味あるお客様はぜひお問い合わせください。

トライアル利用フォームへ :https://check.smartsds.jp/

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ】

