革新的で圧倒的なパフォーマンスを発揮するROGゲーミングノートPCおよびROGゲーミングデスクトップPCをCES 2026で多数発表

ASUS(ASUSTeK Computer Inc.)は、1月6日(火)午前8時［日本時間］より、ROGグローバル最新製品バーチャル発表イベント「Dare To Innovate(https://rog.asus.com/event/ces/)」を実施し、革新的な製品を発表しました。ASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」は、2026年に設立20周年を迎えたことを記念して、ゲームクリエイター小島秀夫氏によって設立された、世界で最も象徴的なゲームスタジオの一つである「株式会社コジマプロダクション」とコラボレーションが実現した2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」と、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」を発表いたしました。

さらに、世界初、16型デュアルディスプレイを搭載したコンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」と、薄型軽量のポータブルゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」と、世界初の「AniMe Holo」を搭載し、圧倒的なパフォーマンスを実現したフルタワーゲーミングデスクトップPC「ROG G1000」を日本で取り扱うことを発表いたしました。

圧倒的なパフォーマンスを追求し、革新的で型破りなまったく新しいROGを表現しているモデルのほか、ゲーミングノートPCにおいて「Copilot＋ PC」を拡充することで、ゲーマーだけでなく、より多くのユーザーの方へAI対応PCをはじめとした製品をお届けします。発売時期は2026年上半期を予定しています。

ROG Flow Z13-KJP

株式会社コジマプロダクションとのコラボレーションが実現した「ROG Flow Z13-KJP」は、伝説的なデザイナー新川洋司氏がデザインを手がけ、シャーシだけでなく、脱着式キーボードや筐体の細部にいたるまで、オリジナルデザインが施されたコジマプロダクションとのコラボレーションモデルです。ROGゲーミングノートPCに初めてカーボンファイバーを使用し、コジマプロダクションの先駆的でユニークな世界観を演出しています。さらに専用ハードケースも付属しており、世界観を損なうことなく、安全に製品を持ち運ぶことが可能です。 AMD Ryzen(TM) AI MAX＋395プロセッサを搭載し、最大128GBメモリを搭載することができ、コンパクトな本体に対して、圧倒的なグラフィックス性能を実現しています。タッチ操作対応のリフレッシュレート180Hzの2.5K ROG Nebulaディスプレイを搭載し、ゲームプレイにもコンテンツ制作、クリエイティブタスク、クリエイティブ作業にも最適です。

さらに、コジマプロダクションとのコラボレーションとして、ロゴやコンセプトをデザインに取り入れたROGゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」、ROGゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」、ROGゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」もご用意し、ファン必見のコジマプロダクションセットアップを提供します。

ROG Zephyrus DUO GX651

「ROG Zephyrus DUO GX651」は世界初、16型デュアルディスプレイを搭載し、ゲームプレイにもクリエイティブシーンでも驚異的な柔軟性を実現する、唯一無二のゲーミングノートPCです。最薄部約1.95cmと質量約2.85kgの薄型軽量のボディに最新のインテル(R) Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）と最大NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPUを搭載し、要求の高いAAAゲームタイトルプレイや、クリエイティブ向けのプロフェッショナルレベルのアプリケーション使用時においても、圧倒的なパフォーマンスを発揮します。さらに、320°まで回転するヒンジにより、5つの異なる動作モードでご利用いただけるため、状況や用途に合わせて最適に使用することができます。日本では３月下旬以降発売を予定しております。

ROG Zephyrus G14 / G16

薄型軽量で持ち運びに最適なゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14」は最新のインテル(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ3)または最新のAMD Ryzen(TM)シリーズプロセッサを搭載し、「ROG Zephyrus G16」には最新のインテル(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ3)を搭載しています。最新のNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、圧倒的なパフォーマンスを実現しています。さらに、新設計された底面パネルを採用し、排熱ソリューションを飛躍的に向上させました。「ROG Zephyrus」シリーズのシンボルである「ROGスラッシュライティング」は点滅エリアは従来の7エリアから35エリアにアップグレードされ、様々なイルミネーションにカスタマイズ可能です。すべてのモデルがCopilot＋ PCに準拠しており、生成AIなどのアプリにもパフォーマンスを発揮します。日本では４月以降発売を予定しています。

ROG G1000

妥協なきパワーを発揮する、「ROG G1000」がゲーミングデスクトップPCの概念を再定義します。世界初の「AniMe Holo」を搭載し、アニメーション、ロゴ、好きなキャラクターを自由自在に表示することができ、あなただけのセットアップを作ることができます。ROG STRIX X870のROGマザーボードと最大AMD Ryzen(TM) 9 9950X3Dプロセッサと最大ROG Astral NVIDIA(R) RTX(TM) 5090を搭載し、最大128GB DDR5メモリを搭載することができ、圧倒的なパフォーマンスを提供します。日本では5月以降発売を予定しています。

