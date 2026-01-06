AVerMedia、停止したエッジAIデバイスをリモートで監視・復旧する『ERMI』の国内提供を開始

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、2026年1月6日、産業オートメーションや自律走行ロボット（AMR）、AI監視カメラ等に用いられるエッジAIデバイスが万が一停止した場合にも、リモートから監視・復旧できるソリューション『ERMI』の国内提供を開始することを発表しました。

■ERMIについて

ERMI(エッジ・リモート・マネジメント・インターフェース)は、AVerMediaが提供するエッジAIデバイスのための動作が軽量な遠隔管理オプションです。エッジAIデバイスに組み込まれたERMIモジュールを通じて、管理者は現地に行くことなく、電源復旧、リモートコンソール、ファームウェア更新、仮想メディアの操作および動作状況の監視を行うことができます。対象システムがクラッシュして応答不能となり、オフライン化してしまった場合でも、ERMIモジュールによる独立したネットワーク経路を通じて、リモートからアクセスし復旧を試みることが可能です。

AVerMedia インダストリアル・プロダクト・ディビジョン バイスプレジデントのAlex Liuは次のように述べます。「エッジデバイスの遠隔管理は、もはや付加価値ではなく、システム全体の継続運用に不可欠です。組み込み・後付けが可能なERMIモジュールと、連携のためのERMI APIを提供することで、様々なエッジAI運用環境に適応した遠隔管理と安全な電源復旧を実現します。」

■ERMIモジュール

ERMIモジュールは、エッジAIデバイスの動作が停止してもリモートで管理・復旧できるようにするための内蔵モジュールです。セルラー通信（M.2 Key B）に対応し、システムがオフライン化した状況でも独立したネットワーク経路を通じて遠隔管理が可能です。AVerMediaエッジデバイスの主力モデルに対応しており、オプションとして選択頂けます。

■ERMI API

ERMI API は、標準的なRedfish規格をベースにした、エッジAIデバイス向けの遠隔管理APIです。ERMIモジュールを搭載した複数のデバイスを、共通のAPIを通じて一元的に管理・制御できます。既存の管理システムへの組み込みが容易で、クラウド環境およびオンプレミス環境の双方と連携が可能です。

■AVerMediaについて

アバーメディア・テクノロジーズ (AVerMedia Technologies, Inc.) は、映像・音声技術の分野における専門集団として、さまざまなAIアプリケーションに対応したエッジAIデバイスおよびターンキーソリューションを提供しています。スマートシティ、ロボティクス、産業オートメーションをはじめとする幅広い分野におけるAI導入を加速させるため、NVIDIA Elite Partnerとして、エッジAI環境においてAIを効果的にスケールさせる先進的なソリューションの提供に注力しています。

公式サイト：https://professional.avermedia.com/

■お問い合わせ先

ERMI導入のご相談、仕様等に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせください。

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

製品お問い合わせ窓口

Service.Japan@avermedia.com