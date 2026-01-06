電話の自動化 次の一手！成功事例から読み解くVoiceAgentの事業インパクト

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内 隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の連結子会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下「当社」）は、「電話の自動化は進めたものの、期待した成果が出ていない」「AIを導入したが、現場で使いこなせていない」といった課題に対し、AI Worker VoiceAgentがどのように事業成果へつながっているのかを、業界別の導入事例とともに紐解くセミナーを開催いたします。

■ 開催背景｜いまだからこそ語れるAIエージェントの現在地

近年、コンタクトセンター領域においてAIによる電話の自動化・省人化の取り組みが急速に広がっています。

一方で、

・AIを導入したものの、現場オペレーションに定着しない

・想定していたコスト削減、CX向上の成果が出ていない

・オペレータ人材不足、育成課題が依然として解決しない

といった声も多く聞かれます。

AI Shiftは、大手企業様を中心に多くのコンタクトセンター変革を支援してきた実績をもとに、成果をあげている企業に共通する考え方・設計・運用のポイントを整理し、本セミナーを企画しました。

“電話の自動化 次の一手”として、VoiceAgentを事業インパクトにつなげるための実践知をお届けします。

■ セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/196_1_0b257d84e3a7ef7a0d05c1cd7cf60682.jpg?v=202601060422 ]申込みはこちら :https://cyberagent.zoom.us/webinar/register/WN_2ba1w5LDTSmFZ05Lfn0G8A

堤 康祐

株式会社AI Shift

AIコールセンター事業部 セールスマネージャー

芸能プロダクション、銀行・不動産業界向けのDXコンサルタントを経験後、2023年に株式会社サイバーエージェントに入社し、同年に株式会社AI Shiftへ参画。

その後、AIコールセンター事業部のセールスマネージャーに就任し、現在も業種業界問わずコンタクトセンターのAI化推進に従事。

お問い合わせ先

AI Shiftセミナー事務局：seminar_aim@ai-messenger.jp