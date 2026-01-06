創業10周年のご挨拶 ー 代表メッセージと今後のビジョン

株式会社Skillnote

株式会社Skillnoteは、本日2026年1月6日を持ちまして創業10周年を迎えることができました。

この大きな節目を無事に迎えることができましたのは、ひとえに関わってくださった全ての方々の多大なるご支援、ご指導の賜物であり、心より深く感謝申し上げます。

弊社は2016年1月6日に、日本の製造業にスキルマネジメントを普及させることで、国際競争力の強化へ貢献し、ビジョンである「つくる人が、いきる世界へ」の実現を目指して創業いたしました。

2016年当時はまだ「スキルマネジメント」という言葉自体がほとんど使用されておらず、スキル管理と言えば、Excelや紙のスキルマップによる運用が当たり前の時代でした。

そのような環境の中、当初は事業の立ち上げに苦戦する時期もありましたが、私たちを信じ、共に歩んでくださった導入企業様、パートナー企業様に恵まれたおかげで、今日まで歩みを進めることができました。

その結果、現在では日経平均を構成する製造業企業グループ様の35%以上で導入いただき、20万人以上のユーザー様にご利用いただけるサービスへと成長いたしました。

また、「スキルマネジメント」という言葉も年々、目にする機会が増えており、日本の製造業におけるスキルマネジメント市場の立ち上げに、微力ながら貢献できたのではないかと自負しております。

これからの10年は、スキルマネジメントを「一部の先進的な企業」だけの取り組みにとどめるのではなく、ものづくりに関わるあらゆる現場において欠かせないインフラにすることを目指し、邁進していく所存です。

そうすることで、創業当時の想いである日本の製造業の国際競争力強化への貢献、そして、ものづくりに携わるすべての方々が、いきいきと活躍できる世界の実現に繋がると信じております。

これまでの10年に心より感謝するとともに、次の10年も社員一丸となり、お客様と共に新たな価値を創造してまいります。

今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社Skillnote

代表取締役 山川 隆史

スキルマネジメントシステム「Skillnote」について

「Skillnote」は、製造業において従来Excel等で管理されてきたスキルマップ（力量管理表）を一元的に管理・運用することのできるクラウドサービスです。現場のスキル/教育データがクラウドに登録され見える化が進むことで、スキルデータを活用した計画的な人材育成・人材配置を実現し、技能伝承、多能工育成、即戦力化といったものづくり企業の人材管理に関する課題解決に貢献します。

株式会社Skillnoteについて

「つくる人が、いきる世界へ」というビジョンのもとに、ものづくりにおける人の成長を科学し、ものづくりに関わる全ての人がいきいきと働く社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社Skillnote

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE

設立：2016年1月

資本金：9億2,476万円（資本準備金を含む）

代表者：山川 隆史

事業内容：製造業にフォーカスしたスキルマネジメントシステム「Skillnote」の提供

HP：https://skillnote.jp/

本プレスリリースに記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。