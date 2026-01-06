宗教団体向けオンライン献金サービス「レルシード」、利用対象を宗教法人から任意団体・個人まで拡大

株式会社レルシード

株式会社レルシード（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：水野 勇望、以下「レルシード」）は、宗教団体向けオンライン献金サービス「レルシード オンライン献金」の利用対象を、宗教法人に限らず、任意団体・個人まで拡大して提供開始したことをお知らせします。

レルシード オンライン献金：https://line-reluseed.com/

■背景（教会運営の課題）

宗教団体・関連団体における寄付のオンライン決済については、国内で対応可能な決済手段が限られており、導入のハードルになっています。レルシードは、教会現場で「運用しやすいこと」を前提に、開発・提供を進めてきました。

また、現金を持ち歩かない習慣の広がりや、礼拝動画配信などのIT活用が進む中で、献金のキャッシュレス対応ニーズも高まっています。本サービスは、日常的に利用されるLINEを基盤に、初めての方でも使いやすい献金導線を提供します。

■サービスの特徴

■利用可能な団体・組織（例）

■導入教会の声

■料金

詳細を見る :https://line-reluseed.com/- クレジットカード献金に対応毎月の自動献金（継続）および、礼拝時・動画礼拝などのスポット献金をオンラインで受け付け可能です。- 固定費なしで始めやすい導入後の利用頻度や定着状況が見えにくい段階でも、初期費用・月額費用がかからないため、必要なときに必要な分だけ利用できます。- LINE上で完結。追加アプリ不要・個別開発不要日常的に使われるLINEを基盤にしているため、献金者によるアプリの追加ダウンロードは不要です。教会側も専用アプリ開発やシステム開発なしで導入できます。- 献金・利用者情報の管理を一元化管理画面で利用者情報や献金履歴を一元管理し、データはExcel形式でダウンロード可能です。会計処理の負担軽減に繋がります。- IT担当者がいなくても導入可能初期設定から運用開始後まで、当社が無償で導入・運用をサポートします。- 宗教法人- 一般社団法人- 社会福祉法人- 学校法人- 法人格をもたない教会・教会関連団体- 任意団体（サークル、ボランティア団体 等）- 個人- キリスト教正教会系（教会）若者を中心に現金を持ち歩かない生活スタイルが定着しており、礼拝時に献金の機会を逃すことが課題でした。レルシード導入後は、礼拝中でも手元のスマホから献金できるようになり、献金の導線がシンプルになりました。- 教会所属のサークル団体（任意団体）教会の信徒が任意で集まる団体のため法人格がなく、オンラインでの会費・献金徴収が難しい状況でした。レルシード導入により、オンラインでの会費・献金受付と、入金管理の手間が整理されました。

初期費用：無料

月額費用：0円

決済手数料：8.6%

固定費がかからないため、利用状況が見えにくい段階でも導入しやすい料金体系です。

また、献金者が任意で手数料相当額を上乗せできる機能により、教会側の実質負担を軽減できます。

導入のご相談・サポート内容の詳細は、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ :https://line-reluseed.com/

株式会社レルシードについて

「テクノロジーを活用した未来の信仰を創る」をミッションに掲げる、宗教法人の活動をITで支援する宗教DX企業。

所在地 ：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11－1 水信ビル 7階

代表者 ：代表取締役 水野 勇望

事業内容 ：宗教法人向けのソフトウェア開発、生成AI開発、3Dモデル/デジタルツイン構築

会社HP ：https://reluseed.com/

【お問い合わせ】

お問い合わせフォーム：https://line-reluseed.com/#contact

電話番号 ：03-5050-5218