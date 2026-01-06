【なんとなくDXから脱却し、投資の優先順位を見極める】データアセスメント実践ガイドを無料公開！

■【なんとなくDXから脱却し、投資の優先順位を見極める】データアセスメント実践ガイド(https://tazna.io/contents-data-assessment)：概要

多くの企業が「データドリブン経営」「AI活用」を掲げる一方で、

「そもそも自社のデータがどれくらい整っているのか」

「どこから手を付けるべきか」

が曖昧なまま、個別プロジェクトだけが走ってしまうケースが少なくありません。

こうした“なんとなくのDX・なんとなくのデータ活用”から抜け出すための出発点が「データアセスメント」です。

データアセスメントは、データそのものやデータマネジメントの成熟度を体系的に評価し、投資と改善の優先順位を決めるためのコンパスの役割を果たします。

本資料では、国内外のフレームワークや最新の動向を踏まえながら、実務で使えるデータアセスメントの考え方と進め方を、できるだけ平易な言葉で整理していきます。

■【なんとなくDXから脱却し、投資の優先順位を見極める】データアセスメント実践ガイド：目次

- はじめに- データアセスメントとは何か- - データアセスメントの基本定義と「棚卸し」との違い- - データマネジメント／データガバナンスとの関係- - データ成熟度モデルと世界の潮流- なぜ今、データアセスメントが必要なのか- - データドリブン経営とROIを左右する「見えないボトルネック」- - 規制対応・リスクマネジメントの観点から見た重要性- - AI・DXプロジェクトを成功させるための前提条件- データアセスメントのフレームワークと評価観点- - DAMA-DMBOK・DMM・政府系フレームワークの位置づけ- - 5つの主要評価軸：ガバナンス・品質・人材・文化・技術- - 成熟度スコアリングとロードマップ設計のコツ- 実務で使える「データアセスメント8ステップ」- - ステークホルダー整理とスコープ定義- - 調査設計：サーベイ・インタビュー・データプロファイリング- - ギャップ分析と優先度付け：クイックウィンと中長期テーマ- 日本企業で起こりがちな落とし穴と、うまくいく組織のパターン- - 「ツール先行」「部分最適」になってしまう理由- - 経営を巻き込むためのストーリーデザイン- - 小さく始めて全社展開するための実務Tips- まとめ

