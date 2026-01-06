＜元ソニー海外現地法人社長が解説！＞なぜソニーのナショナルスタッフ育成は成功しているのか| 人事部・海外事業部必見！1/19(月)10時30分開催
グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「【元ソニー海外現地法人社長が解説！】なぜソニーのナショナルスタッフ育成は成功しているのか」を2026年1月19日(月)10:30より開催します。
セミナーのポイント
・ソニーが実践するナショナルスタッフ育成の具体的な方法と成功要因
・駐在員と現地スタッフの役割分担と効果的なチーム作り
・現地人材のマネジメントにおけるリーダーシップの重要性と実践法
こんな方におすすめのセミナーです
・人事部や海外事業部に所属されている研修ご担当者
・海外現地法人の拠点長の方・これから着任予定の方
・海外駐在中の方・これから海外赴任予定の方
セミナー詳細
概要
開催日 ： 2026年1月19日（月）
開催時間 ： 10：30-11：45
参加費 ： 無料
形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生配信いたします
対象者 ： 海外事業部責任者/担当者、人事部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者
参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）
※法人対象
・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。
・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。
セミナー内容
海外事業の拡大に伴い、現地法人のナショナルスタッフ（現地人材）の育成、マネジメントに課題を抱える企業が増加しています。
特に、ナショナルスタッフの定着率や、リーダーとなるべき人材の不足は、多くの企業が模索しているのが現状です。
本セミナーでは、ソニーで数多くの海外ビジネス現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活で海外販売会社の社長を歴任した筒井氏が、ソニーがどのようにしてナショナルスタッフ育成を成功させ、グローバル企業としての成長を遂げたのか、その秘訣を解説します！
講師の経験を交えた実例をケーススタディとして、現地スタッフの育成やマネジメントに関する具体的なアプローチ方法をお伝えします。
ナショナルスタッフ育成やグローバル人材育成、海外事業の成功に向けた「活きた知見」が学べるセミナーです。ぜひご参加下さい。
セミナープログラム
◆メインコンテンツ
◎なぜソニーのナショナルスタッフ育成は成功しているのか（講師：筒井 隆司氏）
01：ソニーがGlobal企業として成長した背景
- ソニーが海外を目指した背景
- ブランド戦略と海外事業
02：現地オペレーションにおける現地社員との関係性
- 海外オペレーションの成功要因を因数分解
- 海外駐在員と現地スタッフの分業
03：ソニーの海外オペレーションでの体験的な学び
- 自ら赴任して得た学び
- 失敗体験から
04：更なる成長に向けて
- ソニーのパーパス
◆パネルディスカッション
＜登壇＞
筒井 隆司氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮
＜テーマ＞
１.ナショナルスタッフ育成における日本人駐在員や、リモートでマネジメントを行う国内社員の課題と
は？
２.ソニーでは、日本人ビジネスパーソンの「ナショナルスタッフをマネジメントするスキルの強化」を
どのように進めましたか？
３.今後、グローバル人材育成の領域で重要になるスキルや知識はどのようなものだと考えていますか？
セミナー講師
筒井 隆司（ツツイ リュウジ）氏
元 ソニーブラジル社長
現 一般社団法人 Japan noharm Association 専務理事
1982年にソニーの海外営業本部に入社後、北米・中南米・ロシア・中近東・欧州と数多くの現場を経験し、22年に及ぶ駐在員生活では海外販売会社の社長を歴任。本社に戻ってからは政策渉外部門を統括して企業と社会、省庁との連携の重要性を訴えて関係を強化。2015年、世界最大の国際環境NGO・WWFに転職し、WWFジャパンの事務局長として、多くの企業との連携で国際環境問題の解決に奔走。WWFではグローバル経営委員やアジア代表にも選出された。2020年秋からSDGsの経営実装を手掛ける一般社団法人「Japan noharm Association」の専務理事に就任、現在に至る。
グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは
インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。
約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。
また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。
■無料トライアル受付中！
ご担当者様向けに、150講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。
この機会に、ぜひお試しください！
会社概要
インサイトアカデミー株式会社
本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F
代表取締役：金 珍燮
設立：2019年12月1日
資本金：9500万円
会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/
事業内容：グローバル人材育成・研修業
‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/
‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language