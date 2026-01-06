【先着20社限定・無料】ダークウェブ診断サービスを2月15日まで提供開始

株式会社サイバーセキュリティ総研

株式会社サイバーセキュリティ総研は、企業のドメインに関連する認証情報がダークウェブ上で漏洩・売買されていないかを調査する「ダークウェブ診断サービス」の無料提供キャンペーンを実施いたします。2026年2月15日までにお申し込みいただいた先着20社限定で、通常10万円の診断サービスを無料でご提供いたします。

■ 背景:深刻化するインフォスティーラー被害

2025年には大規模オンライン証券口座事件が発生し、不正取引件数8,733件、被害総額6,770億円超という前例のない規模の被害が発生しました。この事件では、インフォスティーラーと呼ばれるマルウェアによって窃取された認証情報が悪用されたとされており、多要素認証を導入していた金融機関でも大規模な不正アクセスが発生しました。

インフォスティーラーの攻撃件数は2025年では前年比140%超と急増しており、窃取された認証情報はダークウェブ上のマーケットプレイスで「ログ」として高額販売され、さらなる高度な攻撃の起点となっています。

■ サービス概要

「ダークウェブ診断サービス」は、お客様が指定されたドメインに関連する認証情報が、ダークウェブ上で漏洩・売買されていないかを徹底的に調査するサービスです。

サービス内容はこちら(https://csri.co.jp/darkweb/)

【主な特徴】

指定ドメインの認証情報漏洩調査: お客様の指定ドメインに関連する認証情報のダークウェブ上での漏洩・売買状況を徹底調査

インフォスティーラー由来の情報監視: インフォスティーラーによって窃取された認証情報の売買掲示板を重点監視

網羅的な監視範囲: フォーラム、マーケットプレイス、Telegramチャネルなど複数のダークウェブプラットフォームを横断的に調査

具体的なレポート提供: 漏洩したサービスURL、ユーザーのメールアドレス、パスワード情報をExcelデータで共有

【診断プロセス】

Day 0: ドメイン情報提供

Day 1-7: 専任リサーチャーによるダークウェブ調査実施

Day 7: エグゼクティブサマリーと漏洩情報リストを含むレポート提供

■ 無料提供キャンペーン詳細

対象: 先着20社限定

申込期限: 2026年2月15日まで

通常料金: 10万円/回(1ドメイン)

無料提供内容: ダークウェブ上の認証情報監視、インフォスティーラーログの検出、セキュリティ対策アドバイス

■ こんな企業におすすめ

- 多要素認証を導入しているが、セッション情報の悪用リスクを懸念されている企業- 従業員が私的デバイスを業務利用している可能性のある企業- 金融、証券、保険など、認証情報の漏洩が重大な被害につながる業種- 既にセキュリティインシデントが発生し、情報漏洩の実態把握が必要な企業- サプライチェーン全体のセキュリティ強化を検討されている企業

社名: 株式会社サイバーセキュリティ総研

所在地: 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11

代表者: 代表取締役 山口 啓

設立: 2018年創業(法人化2023年)

事業内容: サイバーセキュリティサービス開発、SOC運用支援、インシデント対応、セキュリティ人材紹介、セキュリティコンサルティング

企業理念: 「セキュリティ業界をもっと明るく、もっと楽しく」

URL: https://csri.co.jp/