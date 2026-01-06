介護送迎の“説明責任”に備える新アプローチ制度特化型・業務管理システム「KAISO」開発を開始

アプキー合同会社介護保険制度に基づき、「利用者の希望」「職員の判断」「確定後の記録」を明確に分離した、KAISOの業務構造イメージ

報道関係者各位

2025年1月6日

アプキー合同会社

介護送迎の課題は「効率」から「説明責任」へ

監査・実地指導に備える

介護送迎・制度特化型システム 「KAISO（カイソー）」 を開発中

――「誰が判断したか」を説明できる業務基盤で、介護事業の持続性を支える――

AIを活用したシステム開発を行うアプキー合同会社（本社：東京都中央区、代表：中村淳之介）は、

介護保険制度における送迎業務の「責任分界」と「説明責任」に着目した

制度特化型業務管理システム「KAISO（カイソー）」を現在開発しています。

KAISOは、送迎業務の「効率化」そのものを目的とするのではなく、

制度に基づいた判断プロセスと、その説明責任を“記録として残す”ことに重点を置いて設計されています。

■ 開発の背景

―― 送迎業務における「説明できないリスク」

介護保険制度における送迎業務は、

単なる移動手段ではなく、介護サービスの一部として 制度上の位置づけ・判断責任 が求められます。

一方で現場では、

* 判断経緯が人の記憶に依存している

* 実地指導・監査時に説明資料を即座に出せない

* 「誰が決めたのか」を後から追えない

といった構造的な課題が存在します。

アプキーは、これらの課題を 業務オペレーションではなく、システム設計そのもの で解決するため、

監査・実地指導に耐えうる管理基盤として「KAISO」の開発に着手しました。

■ KAISOの設計思想（3つの特長）

希望申出一覧（管理画面A）

1．判断責任を明確に分離する設計

利用者は「希望」を申し出るのみ。

ドライバーは指示された内容を実行・記録するのみ。

送迎の調整・判断・確定は 管理者のみ が行う設計としています。

これにより、

「誰が判断したか」が常に明確な状態 を維持します。

2．確定後の実績は改変できない「記録前提設計」

確定した送迎実績は参照専用とし、

後からの再計算・編集を行えない仕様としています。

監査・実地指導において、

職員の説明ではなく、記録そのものが説明資料となる構造 を実現します。

3．制度運用を前提としたUI・用語設計

「予約」「即時確定」といった概念を用いず、

介護保険制度の運用に沿った「希望申出」「調整」「案内」というプロセスを採用。

利用者・職員双方が、

制度の枠組みを誤解せずに利用できる設計としています。

■ 今後の展開

監査・出力画面（管理画面B）

現在、通所介護事業所（デイサービス）を中心に、

実運用を想定した検証・調整を行いながら開発を進めています。

正式な提供開始時期や詳細については、

今後あらためてお知らせいたします。

■ アプキー合同会社について

アプキー合同会社は、海外に開発拠点を持ち、

15年以上にわたり業務システム・管理システムの開発を行ってきたテックカンパニーの日本法人です。

制度・業務・実運用を踏まえた「現場で使えるDX」を強みとしています。

会社名：アプキー合同会社

所在地：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

代表者：中村 淳之介

設立：2025年11月（開発拠点創業：2012年）

URL：https://appkey.jp/

■ 補足（制度対応について）

■ 補足（関連システムについて）

※ 本システム「KAISO」とあわせて、

アプキー合同会社では、福祉有償運送制度に対応した制度特化型・運行管理システム「FUKUSO」 についても、

現在、同時に設計・開発を進めています。

介護保険制度と福祉有償運送制度という、

制度構造の異なる2つの領域を混在させることなく、

それぞれの制度に即した管理基盤として個別に設計しています。