漆黒の深み、安定した輝度：DarkArmorとUniform Luminanceが4K QD-OLED体験を刷新

MSI（Micro-Star INT'L CO., LTD.）は32インチ4K QD-OLEDゲーミングモニターのラインアップにおいて、大幅なアップデートを発表しました。新たに投入される MPG 322UR QD-OLED X24 と MAG 321UP QD-OLED X24 は、それぞれ異なるゲーマープロファイルに合わせて設計されています。両モデルには最新の 5層タンデムOLED構造 と EL Gen 3テクノロジー を採用し、32インチ4Kクラスにおける輝度効率と耐久性の新基準を打ち立てます。

卓越した映像体験を実現する先進技術

両モデルには、ゲーマーが求める高い映像品質と耐久性に応えるMSI独自の最新技術が搭載されています。

DarkArmor Film（ダークアーマー・フィルム）：

この特殊なフィルム技術は、光吸収を強化し、標準的なQD-OLEDで周囲光下によく見られる気になるところの紫がかった色合いや赤みがかった色合いを除去するように設計されています。純粋な黒レベルを最大40%向上させ、コントラストを大幅に改善し、優れた画像性能を実現します。さらに、画面表面の硬度を2Hから3Hに強化し、2.5倍の耐傷性を提供することで、日常的な摩耗や損傷に効果的に耐えることができます。

Uniform Luminance（ユニフォーム・ルミナンス）：

標準的なHDRで頻繁に見られる「急激な輝度変化」に対処するため、この機能によりユーザーはHDR輝度カーブをカスタマイズできます。特定の輝度レベルを異なる表示ウィンドウサイズに関連付けることで、様々な使用シナリオにおいて安定した滑らかな輝度体験を保証します。これにより、映画視聴からゲームプレイまで、HDRの美しさを最大限に引き出しながら、目に優しい自然な明るさを維持できます。

スマート保護の最上位モデル：MPG 322UR QD-OLED X24

究極の信頼性とインテリジェンスを求めるゲーマーには、MPG 322UR QD-OLED X24 が最適です。このモデルには、独自の AI Care Sensor を搭載。NPUベースのICがリアルタイムで人検知アルゴリズムを実行し、ユーザーの存在に応じて電源管理やパネル保護を自動で行います。ゲームプレイを中断することなく、安心して使用できます。

2026年発売予定のQD-OLEDモニターに関する詳細は、続報をお待ちください。

