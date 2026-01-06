サンディスク、SANDISK Optimus(TM) SSD製品ブランドを発表

サンディスク

サンディスクは本日、電子機器の見本市CES(R) 2026（Consumer Electronics Show）において、高い評価を得ているゲーマー、クリエイター、プロ向け内蔵SSDラインナップの新たなブランド名となる、SANDISK Optimus(TM)を発表しました。この製品ファミリーのブランド名の刷新は、フラッシュメモリーにおける屈指のパフォーマンス、優れた技術、受け継がれてきた信頼性に対する注力を反映するものです。一連の強力な内蔵ストレージソリューション、SANDISK Optimus(TM)は、SANDISK Optimus(TM)、 SANDISK Optimus(TM) GX、SANDISK Optimus(TM) GX PROの3製品ラインで構成されます。

サンディスクの革新性と象徴的なブランドイメージに着想を得て、鮮やかな新パッケージと製品デザインを採用したSANDISK Optimus(TM)は、ゲーマー、クリエイター、プロのニーズに対応して当社が製品を拡大していく中で、将来的な成長の余地を生み出します。新デザインは、当社が受け継いできた先駆的なブランドと、エンドユーザーに喜んでいただけるイノベーションに対する飽くなき注力を表現しています。SANDISK Optimus(TM)ブランドの全体的な印象はこれまでと大胆に異なる一方で、その製品ポートフォリオは、フラッシュの革新の長い歴史を形成してきた特徴である、優れた品質と信頼性に対するサンディスクの長年の評判を受け継いでいくものです。

サンディスクのグローバルコンシューマーブランド・デジタルマーケティング担当バイスプレジデントのHeidi Arkinstallは次のように述べています。「SANDISK Optimus(TM)はコンシューマーのニーズにおけるパフォーマンスの新たな基準を示すものです。当社の製品はさまざまな領域をカバーしており、今回の変更によりコンシューマーはニーズに合ったソリューションを見つけやすくなります」

性能の違いをより直感的に理解し自信をもって製品を選べるよう、SANDISK Optimus(TM)のポートフォリオは、コンシューマーが自身のニーズに合った製品を容易に特定できるようセグメント化されています。

- SANDISK Optimus(TM)製品ライン - パフォーマンスの指標となる基準モデルとして設計され、高速でスムーズな性能を求めるコンテンツクリエイター向けに構成されています。スピードと価格の適切なバランスが取れた製品です。これまでWD Blue（WD Blue SN5100 NVMe(TM) SSDなど）のブランド名で展開していた製品です。- SANDISK Optimus(TM) GX製品ライン - 限界のないゲーミングを実現します。瞬時のロード、大容量、高い電力効率を求めるプレーヤー向けの設計です。これまでWD_BLACK(TM)（WD_BLACK SN7100 NVMe SSDなど）のブランド名で展開していた製品です。- SANDISK Optimus(TM) GX PRO製品ライン - SANDISK Optimus(TM)ブランドポートフォリオのフラッグシップとして最高性能を実現します。画期的な最新テクノロジーや妥協のないパフォーマンスを追求し、AI PC、ワークステーション、ハイエンドPCを構築したい開発者、プロ、ゲーマー向けに設計されています。最新のストレージテクノロジーと大容量をかけ合わせたモデルです。これまでWD_BLACK(TM)（WD_BLACK SN8100 NVMe SSDなど）のブランド名で展開していた製品です。

サンディスクの製品管理およびクライアント担当バイスプレジデントのAnil Moolchandaniは次のように述べています。「当社の内蔵ドライブは世界中の何百万人もの人に知られ、信頼されており、新たなブランド名SANDISK Optimus(TM)は、当社のポートフォリオの強みを見事に表現しています。内蔵SSD製品ファミリーは、プロ、ゲーマー、プロシューマー向けの製品で、開発者のワークフローやゲーミング環境に求められる要件に対応して開発されています」

本日の発表をもってWD_BLACK(TM)およびWD Blue(R)ブランドは、新たなブランドアイデンティティ、SANDISK Optimus(TM)に移行します。新ブランド名を冠した製品は世界中の一部の小売店で2026年上半期から販売、先行受注、または案内を開始する予定です。SANDISK Optimus(TM)ブランドについて詳しくは、ウェブサイト（SandiskOptimus.com(https://shop.sandisk.com/product-portfolio/optimus-ssds)）、またはInstagram(https://www.instagram.com/sandiskoptimus)、Facebook(https://www.facebook.com/sandiskoptimus)をご覧ください。

※本メディアアラートは、2026年1月5日に米国で発表されたMedia Alertの抄訳版です。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼を担います。Instagram(https://www.instagram.com/sandiskjp/)、Facebook(https://www.facebook.com/sandisk.japan)、X(https://x.com/SanDiskJP)、LinkedIn(http://linkedin.com/company/sandisk)、YouTube(http://youtube.com/sandiskcorp)でサンディスクをフォロー、およびInstagramでTeamSandisk(https://www.instagram.com/teamsandisk)に参加してください。

