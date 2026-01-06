現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」の最新版、AR機能を追加し、2026年1月20日（火）にリリース!

福井コンピュータ株式会社

建設業向けCADメーカーの福井コンピュータ株式会社（本社：福井県坂井市、代表者：代表取締役COO 杉田 直）は、現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」に、AR（拡張現実）機能が利用可能なProfessional Plusプランを追加し、2026年1月20日（火）にリリースいたします。

AR機能による3Dデータと現場の融合

国土交通省は、直轄工事において2025年度からICT施工（土工・浚渫工（河川））を原則化し、今後も対象工種の拡大を検討しており、地方自治体や地域建設業者を対象に講習会を開催するなど、全国的なICT施工の普及を推進しています。加えて、新技術による業務効率化を図るため、監督・検査の場における新技術やデジタルデータの活用を積極的に呼びかけており、ARやVRなどを活用した試行が進められています。

こうした業界状況を受けて、今回新たにAR機能を開発し、新プランとしてリリースすることといたしました。弊社製品であるEX-TREND武蔵の建設CADやTREND-COREで作成した2D図面や3Dモデルを、AR機能を用いて現場に重ね合わせることで、日常業務の中で手軽にデジタルデータをご活用いただける環境を提供してまいります。

【FIELD-TERRACE 最新版の概要】

●AR機能の追加

これまで計測に利用していた図面/路線/構造物データと現場を重ね合わせ、施工イメージを共有できます。また、測量機器と接続し、目標点への誘導時にも利用できます。

●基本機能のブラッシュアップ

TINデータの色変更機能を追加します。また、各種操作ボタンの名称や配置を見直し、より直感的な操作が可能なUIを提供いたします。

【リリース日】

2026年1月20日（火）

※Google Play での公開手続きの関係上、多少前後する場合がございます。

【価格】（税別）

Standard ： 42,000円（年間） ※基本計測機能

Professional ： 84,000円（年間） ※3D計測機能など

Professional Plus：126,000円（年間） ※ARを含むフル機能

※Professional PlusプランのAR機能をご利用の場合は、ARCore搭載のデバイスが必要です。]

【FIELD-TERRACE 新機能詳細】

AR機能

弊社製品であるEX-TREND武蔵の建設CADやTREND-COREで作成した計測用データ（2D図面・3Dモデル）と現場を重ね合わせ、施工前や工事測量前に施工状況をイメージすることが可能です。図面/路線/構造物データの利用が可能であり、図面ARでは、平面図や横断図を平面投影や立面投影し、3次元設計モデルがなくとも施工イメージを体感できます。また、路線ARでは中心線形ありデータを、構造物ARではTIN（中心線形なし）データを投影することができ、既設構造物との干渉チェックや不整合の確認、作業員への教育、発注者との合意形成、地下埋設物の可視化など、幅広い用途で活用が見込め、お客様の業務効率化を強力に支援します。

ARを活用した誘導機能

杭打ちや丁張設置などの作業において、目標点への誘導時にもAR機能を利用できます。従来は、器械方向へ端末を向けて目標点への移動方向を把握する必要がありましたが、AR誘導機能を利用することで、端末の向きを気にすることなく、映像を通して移動方向を確認することが可能です。AR誘導機能は、FIELD-TERRACEが対応する、自動追尾可能なすべての測量機器でご利用いただけます。

基本機能のブラッシュアップ

・ 3D背景図面の表示に対応いたします。

⇒ FIELD-TERRACE内で3D形状閲覧時に平面図を背景として表示することが可能です。

・ TINの色設定機能を追加いたします。

⇒ 土工と排水設備といった、モデルのグループごとの色分けが可能となり、データの視認性を向上します。

・ 操作画面のボタン名称や配置順を見直し、より直感的な操作が可能なUIへと変更いたします。

接続機器の追加

・ ニコン・トリンブル社製：Trimble R780-2、R580

※2026年2月17日（火）アップデートにて追加予定