土木施工管理システム「EX-TREND武蔵」の最新版、ICT施工を支援する機能を強化し、2026年1月20日（火）リリース!

福井コンピュータ株式会社

建設業向けCADメーカーの福井コンピュータ株式会社（本社：福井県坂井市、代表者：代表取締役COO 杉田 直）は、ICT施工を支援する機能を強化した最新版の土木施工管理システム「EX-TREND武蔵 Ver.25」を、2026年1月20日（火）にリリースいたします。

国土交通省は、直轄工事において2025年度からICT施工（土工・浚渫工（河川））を原則化し、今後も対象工種の拡大を検討しており、さらに地方自治体や地域建設業者を対象に講習会を開催するなど、全国的なICT施工の普及を推進しています。

こうした状況を受けて、今回リリースする「EX-TREND武蔵 Ver.25」では、3次元設計データ作成機能や法面展開図機能を中心に機能強化を行うことで、ICT施工における業務を効率化し、生産性向上を実現いたします。また、最新の電子納品各基準・要領にも対応し、安心してご利用いただける環境を提供してまいります。

【EX-TREND武蔵 Ver.25の概要】

●3次元設計データ作成の機能強化

●法面展開図の機能強化

●電子納品各基準、要領改定への対応

●J-LandXML Ver.1.7への対応

【リリース日】

2026年1月20日（火）

【価格】（税別）

・建設CAD＋3次元設計データ作成オプション：708,000円

・建設CAD＋展開図オプション：528,000円

【EX-TREND武蔵 Ver.25新機能詳細】

3次元設計データ作成の機能強化

「横断変化断面の追加」コマンドの改良- 横断変化断面を追加する際に、構成点の外側だけでなく、内側にも構成点を追加できるよう対応いたします。- 操作画面において、ラバーバンド表示及びUIを見直し、横断変化断面の構成点の追加、編集、操作の取り消し等のコマンドを見直します。これにより、操作性を向上し、作業時間の短縮を実現します。構成点間に新規構成点の追加が可能「CADから数値を取得する」コマンドの改良- 縦断図から測点名・追加距離等を取得する際の動作を改良いたします。ワンクリックで、対象となる縦断表の項目欄を指定することが可能です。また、縦断表内の片勾配や拡幅の数値を、自動で取得するよう改良いたします。片勾配や拡幅の数値を自動で取得

これらの機能強化により、盛土から切土の変化点に管理断面がない場合等、管理断面だけでは表現しきれない3D形状変化に、柔軟に対応した3次元設計データの作成を実現いたします。3次元設計データ作成業務における、詳細な編集作業を直感的に操作できるよう改良することで、お客様の内業時間を短縮し、生産性向上に貢献いたします。

法面展開図の強化

- 建設CADの法面展開図において、LandXML読込みに対応いたします。取込みしたLandXML（TINデータ）をもとに、自動で三斜データを取得することができ、図面作成における作業時間を大幅に短縮します。従来の手法と比較し、作業時間が約90％※削減され、業務効率化を強力に支援します。

※旧バージョン比（当社内検証環境での測定結果であり、実際の利用環境や作業内容により効果は異なります。）

電子納品各基準、要領改定への対応

J-LandXML Ver.1.7への対応

※国土交通省コード、港湾局 R7.3は、2025年9月リリースのVer.24.1で対応しています。また、Ver.25リリース以降も、各規準・要領への対応を順次予定しています。

建設CADの3次元設計データ作成オプションにおいて、LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）Ver.1.7に対応します。（日本測地系2024対応含む）