女性向け、PMのためのキャリア支援を本格化！転職も、フリーランスも。“選べるPMキャリア”をWAKE Careerが支援

bgrass株式会社WAKE Career が女性プロジェクトマネージャー（PM）に向けたキャリア支援を本格化

bgrass株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：咸 多栄、以下「当社」）が運営する、女性IT人材向けキャリア支援サービス「WAKE Career（ウエイクキャリア）」は、女性プロジェクトマネージャー（PM）に向けたキャリア支援を本格化いたします。

これまでWAKE Careerでは、女性エンジニアを中心にキャリア支援を行ってきましたが、AI時代において価値が一層高まる「上流工程を担うPM」という役割に着目し、PM層への支援を強化していきます。その第一歩として、女性PM・PM志向の方に特化した転職支援ランディングページ（以下、PM向けLP）を公開しました。

本取り組みは、すでにPMとして活躍している方はもちろん、エンジニアとして経験を積みながら、今後PMや上流工程に挑戦したいと考える方も対象としています。

判断・設計・推進といったPMの上流スキルを正しく言語化し、転職・フリーランスを含めた「選べるPMキャリア」を、自信を持って描ける状態をつくることを目的としたキャリア支援です。

WAKE Careerは、女性がAI時代のPM・上流工程を担う存在として、納得感を持って次のキャリアを選択できる社会の実現を目指し、PM向けキャリア支援を本格的に推進してまいります。

PM向け転職支援を見る :https://wake-career.jp/lp/pm?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106

■なぜ今、PMのキャリア支援を強めるのか

WAKE Careerは、これまで現場で経験を積み重ねてきた女性たちのキャリア支援を行う中で、女性がPMや上流工程に挑戦しても、その価値が正当に評価される機会がまだ十分ではないという課題に向き合ってきました。生成AIの進化により、開発現場では「コーディングすること」そのものの価値が急速に変化しています。一方で、何をつくるのかを定義し、AIをどう使い、利害を整理しながら意思決定を行い、プロジェクトを前に進めるといった役割は、これまで以上に重要になっています。

実際、PMには次のような役割が強く求められるようになっています。

- 何をつくるのかを定義し、優先順位を判断する- ステークホルダーの利害を整理し、意思決定を行う- 不確実性の高い状況でも、プロジェクトを前に進め成果につなげる

こうした判断・設計・推進といった上流の力は、本来、市場価値の高いスキルです。

しかし同時に、AIの活用をめぐっては、すでに男女間で差が生まれつつあるというデータもあり、今後は「AIをどう使い、どのレイヤーで価値を出せるか」によって、エンジニアやPMのキャリアが二極化していく可能性があります。これは裏を返せば、女性がAIを味方につけ、PMや上流工程を担うポジションを主体的に取りにいけるチャンスの時代でもあります。

一方で現場では、

- PMや上流工程に興味はあるが、自分にできるのか不安- 責任や業務量は増えているのに、評価や裁量が見合わない- 「次もPMでいいのか」「どう成長すればいいのか」が分からない

といった理由から、キャリアの選択に迷う女性が少なくありません。

その背景には、要件調整や翻訳、推進といった役割として明確に定義されにくい上流の仕事が構造的に不可視化され、結果として、そうした役割を女性が担うケースが多く見られてきたにもかかわらず、PM経験として十分に言語化・評価されてこなかったという構造的な課題があります。

これは個人の能力や自信の問題ではなく、上流の仕事をキャリアとして認識・評価する仕組みが追いついてこなかったことによる問題だと、WAKE Careerは考えています。

だからこそ私たちは、PM層への支援を強め、エンジニアから上流工程やPMを目指す人、すでにPMとして経験を積み、さらに成長していきたい人を、意図的に押し上げていくキャリア支援を行っています。それは単なる転職支援にとどまりません。PMとしての経験を正しく言語化し、AI時代に求められる上流スキルを身につけながら、一緒に学び、成長し続けられる環境づくりにも取り組んでいます。

現場で積み重ねてきた経験を、「まだ足りないから挑戦する」のではなく、「もう十分に価値を発揮してきたから、次の役割を取りにいく」。

WAKE Careerは、女性がAI時代のPM・上流工程を担う存在として、自信を持ってキャリアを選び、前に進める社会の実現を目指し、今、PMのキャリア支援を本格化しています。

▼キャリア整理をしてみる（無料）

AI時代に求められる上流スキルの棚卸しから始められます。

URL： https://wake-career.jp/wake-partner(https://wake-career.jp/wake-partner?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

■WAKE Careerが提供する PM向けキャリア支援の特徴

WAKE Career によるPM特化型転職支援サービス

転職支援を軸に、以下のようなサポートを提供しています。

- PMとしての判断・設計・推進経験の棚卸しと言語化- 上流工程・事業視点を評価する企業とのマッチング- 「今すぐ転職」だけでなく、中長期を見据えたキャリア設計の伴走

単なる求人紹介ではなく、「PMとして、次にどんな役割を担うのか」から整理するキャリア支援に力を入れてまいります。



▼PM向け転職支援はこちらから

URL：https://wake-career.jp/lp/pm(https://wake-career.jp/lp/pm?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

■ 転職だけが唯一の正解ではない、という前提

一方で、PMという職種の特性上、キャリアを考える過程で「独立」「フリーランス」という選択肢が視野に入る方も少なくありません。WAKE Careerでは、まずは転職を軸にキャリアを整理した上で、その延長線としてフリーランスという選択肢も検討できる環境を用意しています。

当社が別途提供する「WAKEフリーランス」では、PM／PL／テックリードなど上流人材向けの案件紹介や、正社員経験を活かした無理のない独立・副業支援を行っています。

WAKEフリーランスのキャリア支援は、「今すぐ独立するかどうかを決める」ことを求めるものではありません。転職活動を通じて自分の軸を明確にしたうえで、 その延長線として、別の関わり方や働き方も“選べる状態”をつくることを大切にしています。

それは、キャリアを分断させることなく、その時々の価値観や優先順位に応じて、選択肢を広げていくための支援です。WAKE Careerは、女性が自分の意思でキャリアを描き続けられる環境を提供していきます。

▼WAKEフリーランスについてはこちらから

URL：https://freelance.wake-career.jp/(https://freelance.wake-career.jp/?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

■ 今後の展望

WAKE Careerでは今後、PM向けLPの公開を起点に、PM層への支援を本格化していきます。

- PM×AI・上流工程に関する学びの提供- フリーランスPM支援との連携強化

を通じて、AI時代においてもPMが自分のキャリアに納得感を持って選択できる環境づくりを進めてまいります。

■PMとしての次のキャリアを、納得感を持って選ぶために

AI時代においても、PMが自分の価値を見失わず、上流キャリアを自信を持って描けるように。

WAKE Careerは、転職を軸に、その一歩を支援します。

▼PM向けキャリア相談（無料）

URL： https://wake-career.jp/lp/pm(https://wake-career.jp/lp/pm?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

※ 将来的な独立・フリーランス支援はこちら

URL：https://freelance.wake-career.jp/(https://freelance.wake-career.jp/?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

■ PM人材をお探しの採用・人事担当者のみなさまへ

生成AIの活用が進み、開発やプロジェクトの進め方が変化する中で、

企業からは次のようなお声を多くいただいています。

- PMを採用したいが、要件定義・調整・推進まで担える人材が見つからない- 技術はあるが、事業や関係者をつなげるPMが不足している- 肩書きはPMでも、実際に任せたい役割とのミスマッチが起きている- PMを採用したいが、母集団形成や評価設計に難しさを感じている

WAKE Careerでは、PMを「職種」ではなく、上流工程における判断・設計・推進を担う存在として捉え、これまでの経験や強みを丁寧に言語化した上で、企業とのマッチングを行っています。

単なるスキルシートや年数ではなく、

- どのフェーズで、どんな意思決定をしてきたのか- どんな関係者を巻き込み、どのように前に進めてきたのか- どの環境で力を発揮しやすいPMなのか

といった実務に直結する観点から整理することで、採用後のミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できるPM人材のご提案を目指しています。

▼ PM人材採用について相談する

※ いきなりの求人依頼でなく、課題整理からのご相談も可能です。

URL： https://wake-career.jp/lp/recruiting(https://wake-career.jp/lp/recruiting?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)

■ WAKE Career とは

女性のITキャリア転職なら「WAKE Career」

「WAKE Career（ウエイクキャリア）(https://wake-career.jp/?utm_source=ptrimes&utm_medium=cta&utm_campaign=pm-20260106)」「WAKEフリーランス(https://freelance.wake-career.jp/?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)」は、「"なりたい"を解放する」をミッションに掲げるbgrass株式会社が運営する、女性のためのITキャリア支援サービスです。求人紹介に留まらず、キャリア相談、イベント開催、女性エンジニアと1on1、最大級の女性ITコミュニティなどを通じて、IT業界におけるジェンダーギャップの解消と、女性エンジニアが長期的に活躍できる環境づくりを推進しています。

■ bgrassについて

bgrass株式会社

bgrass株式会社は「なりたいを解放する～バイアスによって選択肢を狭めず、自分の"なりたい"を解放できる世界を作る」というミッションのもと「仕組みとテクノロジーで、バイアスのない選択と評価を当たり前にする。」というビジョンを掲げ、事業を推進しています。

ポジティブアクションとしての女性IT人材支援と、企業側の構造改革を両軸で進めることで、誰もが「なりたい」を諦めずに挑戦できる社会の実現を目指します。

【提供サービス】

- WAKE Career：女性IT人材向け転職サービス- WAKEフリーランス：女性IT人材向けフリーランス・副業サービス- フェアパス：採用AI RPO・BPO

【会社概要】

会社名；bgrass株式会社

代表者：代表取締役 咸 多栄

設立：2022年7月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番地4号桑野ビル2階

WEBサイト：https://bgrass.co.jp/(https://bgrass.co.jp/?utm_source=ptrimes&utm_medium=link&utm_campaign=pm-20260106)