エーワンデータ・リカバリーサービス、「出張データ復旧（オンサイト）サービス」を強化

エーワンデータ株式会社（本社：埼玉県飯能市）は、セキュリティ上、機器を外部に持ち出せない法人や大規模システムのユーザー向け「出張データ復旧（オンサイト・リカバリー）サービス」をさらに強化しました。2026年から体制を再構築し、従来どおり全国を対応エリアとしつつ、関東圏においては当日～翌日の緊急対応が可能となり、さらにユーザー企業内での稟議・社内承認プロセスもサポートいたします。

■ 強化ポイント

- 対象地域の強化緊急性の高い案件から中小規模のトラブルまで柔軟に対応します。・全国対応・関東圏では当日～翌日までの緊急出動にも対応- ユーザーの稟議や社内承認を強力バックアップ稟議書作成の際にご活用いただける参考フォーマットをご用意しており、必要に応じてエンドユーザー向けの説明資料もご案内が可能です。個別の案件に応じて、社内稟議が円滑に進められるよう支援いたします。技術力だけでなく、契約・記録・報告を徹底する管理体制によって、安心して任せられるオンサイト対応を実現しています。

■ サービス概要

出張データ復旧（オンサイト・リカバリー）サービスは、システム設置場所へエンジニアが直接出張し、その場で復旧作業を行うことで高い安全性と迅速な復旧を可能にするものです。

本サービスは、以下のようなケースに最適なサービスです。

- セキュリティポリシーにより機器を社外へ持ち出せない環境- サーバー、RAID、NASなど大規模システムの障害対応- 即日復旧や現地での初期診断が必要な緊急対応

再委託なしの完全自社対応により、輸送リスク・時間ロス・情報漏洩リスクを最小限に抑えたデータ復旧を実現します。

■ NDA・稟議・監査・契約手続きへの柔軟な対応

本サービスは、法人・公的機関特有の内部手続きやコンプライアンス要件にも配慮した運用体制を整えています。

- 秘密保持契約（NDA）の締結に対応事前のNDA締結が必須となる案件にも柔軟に対応。お客様指定フォーマットでの締結も可能です。- 稟議・契約申請・見積取得をサポート稟議書作成に必要な正式見積書、サービス説明資料の提出が可能。社内承認プロセスを円滑に進められます。- 監査・セキュリティチェックへの対応実績情報システム部門・監査部門・第三者監査からの質問事項にも対応可能。ISO27001（ISMS）認証取得企業として、情報管理体制の説明にも応じます。- 契約条件・作業範囲の明確化作業範囲、立ち会い条件、データ取り扱い方針を事前に明確化し、透明な手続きで安心してお任せいただけます。

■ 特長

- 現地対応による安全・確実な復旧作業高いセキュリティが求められる現場でも、エーワンデータの専門エンジニアが現地で直接復旧作業を行います。物理的な機器の移送が不要なため、情報漏洩リスクを抑えられます。- 最新設備と高度技術の活用専用の復旧機器・分析ツールを持ち込み、経験豊富なスペシャリストによる高度なデータ解析と復旧技術を現場で提供します。これにより、複雑な障害や大規模システムの復旧にも対応可能です。- 高い信頼性エーワンデータはISO27001（ISMS）認証を取得しており、データや個人情報を極めて高い気密性で取り扱う体制を構築しています。

■ 対象範囲

- 官公庁- 大手企業- 中小企業- 医療・教育機関等

当社のオンサイト対応はすべての法人・団体様にご利用いただけます。

■ 対象地域

全国対応

関東圏では自社技術者が当日～翌日までに直接出動する緊急対応にも対応します。

緊急性の高い案件から中小規模のトラブルまで柔軟に対応します。

■ 対象システム

本サービスは主に以下のようなシステムに対応しています。

- サーバー／RAID構成システム- NAS／LANストレージ- 大規模エンタープライズ機器

その他、現地での復旧が必要と判断される機器

▼サービス詳細ページ

本サービスの詳細はこちら(https://www.a1d.co.jp/service/onsite/)からご確認ください。

■エーワンデータ株式会社について

当社は常に最高のサービス提供を目指し挑戦を続けております。

1994年、日本で初めてデータ復旧サービス事業を創設し、翌1995年には専用ラボを開設しました。以来30年以上にわたり、大手企業・官公庁・個人のお客さまから揺るぎない信頼と高い評価をいただき、累計85,000件を超える大切なデータを復元してまいりました。これは当社の技術力と高度なセキュリティ管理が認められた証と考えております。

今後も業界最高水準の技術を追求し、より良いサービスを提供することで社会に貢献してまいります。

