ダイナミック+平面磁界+BAのハイブリッド5ドライバーを搭載した　　　　　フラッグシップワイヤレスイヤホンをCES 2026で参考展示

音科資訊科技株式会社

SOUNDPEATS（本社：中国・深圳、代表取締役社長：楊偉）は、1月6日から9日までの４日間、米国ネバダ州ラスベガスにて開催される世界最大級のテクノロジーショー「CES 2026」において、最新製品ラインナップと未発表の完全ワイヤレスイヤホン（試作機）を弊社ブースにて展示致します。

Aura Nebula（オーラ・ネビュラ）と命名された完全ワイヤレスイヤホンは、ハイブリッド5ドライバー搭載の次期フラッグシップモデルです。弊社のサウンドフィロソフィーを体現すべく、ダイナミック型と平面磁界型、バランスド・アーマチュア型という3種のドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用、従来のワイヤレスイヤホンの概念を変えうる音質を追求しました。音響設計の探求と最新技術の積極導入により、ワイヤレスオーディオのさらなる高みを目指すSOUNDPEATSの2026年にご期待ください。

場所：ラスベガス・コンベンション・センター

ブース：South Hall 1 - 31423

■ Aura Nebulaについて

ダイナミック+平面磁界+BAのハイブリッド5ドライバー

私たちSOUNDPEATSは、つねに音響設計の卓越性に主眼を置き開発を続けて参りまし た。Aura Nebulaでは、その開発方針をさらに推し進め、以下に挙げる3種類のドライバーを計5基搭載し3wayのクロスオーバーを駆使することにより、ダイナミックレンジの広さと自然な音域のつながりを両立させています。

10mm径ダイナミック型ドライバー（×1）：適度に引き締まり、身体で感じ取れるほど迫力のある低音域を担います。

6mm平面磁界型ドライバー（×1）：高いトランジェント性能に基づく立ち上がり・立ち下りの速さを生かし、表情豊かで質感に富んだ中音域を担います。

バランスド・アーマチュアドライバー（x2）：伸びやかなクリアさと、ピンポイントで正確な描写力 で主に高音域を担います。

マイクロ平面磁界型ドライバー（×1）：ツイーターとして活用することで、空気感のある伸びやかさ と心地よい煌めきを高音域に与えます。

心を熱くする洗練のデザイン

Aura Nebulaは聴覚だけでなく、視覚へのアプローチにも拘りました。イヤホンのビジュアルを決定づけるシェルは、射出成形と同時に加飾フィルムを一体化させるインモールドラベリング技術を用いて製造することにより、見る角度によって奥行きが変化する星雲（Nebula）のような意匠を実現しています。ユニット側面をS字形状にすることで風切り音を物理的に低減するなど、実用性も考慮した設計を心がけました。

※：展示する試作機のデザインは最終版ではありません。

強力なノイズキャンセリングと高音質コーデック

Aura Nebulaには、フラッグシップモデルには欠かせない最新機能をふんだんに採用しました。ノイズキャンセリングには最大55dB低減の適応型ハイブリッドANCを採用、通学や通勤のパートナーとして快適にご利用いただけます。AI通話ノイズキャンセリングにも対応、周囲の雑音を気にせず音声通話が可能です。音質を左右するオーディオコーデックも重視し、CD品質の音を得失なく再生できるロスレスコーデックaptX Losslessのほか、 LDAC、aptX Adaptive、LC3といった高音質コーデックをサポートしています。

充実の機能

一度のチャージで最大7時間持続する高速充電、ケースを置くだけでチャージできるワイヤレス充電、手動での切り替えなしにノートPCからスマートフォンへ接続をシームレスに切り替えられるマルチポイント接続、ゲームやネット動画をストレスなく楽しめる遅延最短50ミリ秒のゲーミングモードなど、最先端の完全ワイヤレスイヤホンに求められる機能を多数サポートしています。

【SOUNDPEATSについて】

SOUNDPEATS（サウンドピーツ）は、「HEAR THE DIFFERENCE」をブランドメッセージに掲げ、すべてのユーザーにより豊かな体験をお届けし、オーディオやデジタルガジェットの分野に新たなトレンドを巻き起こすべく、全力を尽くしています。

この数年間、SOUNDPEATSの製品はたくさんのオーディオファン、ガジェットファンの方々から評価をいただき、少しずつ認知度を上げて参りました。私たちの熱い想いとこだわりがぎゅっと詰まった製品を、より多くの皆様にお届けしたいと考えております。

＜本社 会社概要＞

社名 音科資訊科技株式会社

URL https://jp.soundpeats.com/

所在地 中国深圳市龍華区匯海広場B区1309室

設立 2010年

代表者 代表取締役社長 楊偉

事業内容 オーディオ・EC販売事業など

LINE@: @041flnyg

LINE公式： https://lin.ee/NaT2eju

公式サイト：https://jp.soundpeats.com

amazon.co.jp ストア：https://www.amazon.co.jp/soundpeats

X（旧Twitter）：https://www.twitter.com/SoundPEATS_JP

Instagram：https://www.instagram.com/soundpeats_jp/