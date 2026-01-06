アスエネがコンサルティングサービスを拡充し、SSBJ基準対応を強化

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）は、脱炭素・ESG領域におけるコンサルティングサービスの対応範囲を広げ、サステナビリティ基準委員会が公表した我が国のサステナビリティ開示基準（以下、「SSBJ基準」）への対応を強化しました。また、「ASUENE」公式Webサイト上のコンサルティング関連ページを刷新し、SSBJ基準への対応内容を整理して新たに公開しています。

SSBJ基準は、国際基準であるISSBを基礎に、日本企業の実務や開示環境に適合する形で整備されたサステナビリティ情報開示の枠組みです。当社は、既存のコンサルティングメニューとCO2排出量見える化クラウドサービス「ASUENE」のデータを組み合わせることで、データ活用、開示・運用までを一体で支援し、企業の円滑なSSBJ基準対応を後押しします。

企業におけるSSBJ基準対応支援のニーズ

専用サイト：https://asuene.com/initiative/ssbj

2025年にSSBJ基準が策定され、日本企業におけるサステナビリティ情報開示は新たな段階に入りました。プライム上場企業を中心に、2027年3月期からSSBJ基準に基づく開示が企業規模に応じて段階的に求められていくなか、「どこから着手すべきか分からない」「既存の開示や体制が基準に適合しているか判断できない」といった課題が顕在化しています。当社はこれまで、ISSBやTCFD、CDPなど複数の国際フレームワークに対応した開示支援を行ってきました。その実績と知見を踏まえ、今回既存のコンサルティング関連ページを刷新し、SSBJ基準の対応に特化した情報を体系的に整理し、新たに公開しました。

SSBJ基準対応コンサルティングの内容

当社は、今回コンサルティングサービスの対応範囲を広げ、SSBJ基準対応を強化するため、関連ページの刷新をしました。SSBJ基準対応におけるコンサルティングの主な内容は、以下の通りです。

・課題を特定するためのGAP分析の実施およびロードマップの策定

・財務マテリアリティ評価やリスク・機会の特定

・気候変動およびESG課題への対応方針の整理

・当社のデータ管理クラウド「ASUENE」との連携

・開示文書の作成や第三者保証の対応支援

これらの取り組みを通じて、企業に寄り添いながら実効性と信頼性を備えたSSBJ基準対応を推進します。

当社は今後、SSBJ基準対応を検討する企業に向けて、本ページを起点とした情報発信を継続的に強化し、日本企業のサステナビリティ経営の高度化に貢献していきます。

「ASUENE」について

「ASUENE」は、CO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービスです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFDなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com(https://asuene.com)

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/