磁石で貼るだけ！お風呂がライブ空間に変わる防水スピーカーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、IPX6防水とマグネット取付に対応し、お風呂やキッチンで手軽に高音質を楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」を発売しました。

おすすめポイント

・IPX6防水＆マグネット取付で水まわりでも安心・快適

・置くだけ充電＆最大約22時間再生で毎日使いやすい

・TWS対応で2台接続、臨場感あるステレオサウンドを実現

掲載ページ

防水スピーカー Bluetooth ワイヤレス お風呂スピーカー 磁石取付 IPX6 コンパクト 小型 長時間再生 型番：400-SP119 販売価格：3,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP119

■お風呂時間を、最高のリラックスタイムに

IPX6の高い防水性能により、水しぶきがかかるお風呂やキッチンでも安心して使用できます。お気に入りの音楽やラジオ、ポッドキャストを楽しみながら、1日の疲れを癒す贅沢なひとときを演出。毎日のバスタイムが、音に包まれるリラックス空間へと変わります。

■磁石でピタッ、置き場所に悩まない

本体にはマグネットを内蔵しており、浴室の壁や冷蔵庫、金属製ラックなどに簡単に取り付け可能。置き場所を選ばず、限られたスペースでもスマートに使えます。調理中や洗面中など、手が離せないシーンでも快適に音楽を楽しめます。

■手のひらサイズで、どこへでも

手のひらに収まるコンパクト設計で、持ち運びもラクラク。自宅はもちろん、旅行先やアウトドア、ホテルのバスルームなどでも活躍します。荷物を増やさず、いつもの音楽環境をそのまま持ち出せるのが魅力です。

■置くだけ充電、毎日がストレスフリー

付属の充電クレードルに置くだけで充電できるため、ケーブルの抜き差しは不要。約2時間の充電で、音量25％時なら最大約22時間の長時間再生が可能です。日常使いにちょうどいい、ストレスのない充電体験を実現しました。

■2台で広がる、ステレオの臨場感

TWS機能に対応し、2台同時接続によるステレオ再生が可能。コンパクトサイズながら、左右に広がる臨場感あるサウンドを楽しめます。リビングやバスルームで、ワンランク上の音楽体験を求める方におすすめです。

■製品仕様

【YouTube】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QtPH5r4s5WY ]

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。