あなたの転職の“ワガママ”を、AIなら「適職」にかえる。求職者のキャリア相談窓口「ミイダス AI転職アドバイザー」β版始動

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）が運営する中途採用サービス『ミイダス』は、求職者が率直かつ効率的に転職活動を始められる環境を提供することを目的とした、AIのキャリア相談窓口「ミイダス AI転職アドバイザー」β版を2026年1月6日にリリースします。

背景

ミイダス AI転職アドバイザーイメージ

近年、人材不足やはたらき方の多様化を背景に、自分にあった環境を求めて転職に踏み出す方が増加しています。転職という大きな分岐点に立ち、将来のキャリアを改めて見つめ直すなかで、「本当はこうなりたい」「こんなはたらき方を実現したい」と理想を描く一方、「自分の経歴では難しいのではないか」と、早い段階で可能性を狭めてしまうケースも少なくありません。

こうした“自分への固定概念”は、職務履歴書の作成だけでなく、職種・業種検索にも影響を及ぼし、登録の初期段階から選択肢を限定してしまう要因になっています。その結果、素直に相談したり、自身の理想に合った選択肢を広く検討したりすることが難しくなる状況が生まれています。

当社の求人サイトにおいても、希望職種や業種を入力する段階で判断に迷い、検索条件をうまく絞り込めず、結果として入力欄が空白のまま登録が進まないケースが多く確認されています※。こうした固定概念は、転職活動を始めようとする方々にとって、想像以上に大きな負担となっているようです。

※『ミイダス』サイト（自社調べ）

「あなたの転職の“ワガママ”を、AIなら「適職」にかえる。」

キャリアに悩む全てのひとのAI転職アドバイザー

本サービスは、転職活動を検討する前準備として、本当にやりたいことを整理をするためのAIを活用した“キャリア相談窓口”です。求職者が抱えがちな「過去の経歴による固定概念」を取り除き、本来の理想や可能性に気づくきっかけをつくることを目的としています。

▼サービス特長

１.過去のキャリアに縛られず、より自由で率直なキャリア相談が可能

相談相手がAIとなることで、過去のキャリアに縛られず、より自由で率直なキャリアの相談が可能です。「無理だろう」と思っていた夢や、「本当はこうなりたい」という想いも、気負うことなく話せるのが特長です。

２.AIと独自データによる高精度なマッチング

AIとの会話から言語化できていなかった自身の強みや価値観を整理し、当社独自のアルゴリズムと掛け合わせることで、自分では気づけなかった「生き甲斐」につながる仕事や、活躍の可能性が高いキャリアパスを提案。より精度が高く、定着に繋がる求人とのマッチングを実現します。

３.会員登録せずにキャリア相談とシームレスな応募体験を提供

当社の非会員でも使用でき、パソコンやスマートフォンから気軽にいつでも、どこからでも相談が可能です。AIが会話の文脈から希望条件を整理し、精度の高い検索条件を提案します。気になる求人には、そのままシームレスに応募※することができます。

※「カジュアル面談」のご希望や「求人への応募」に関しては会員登録が必要となります

AIとひととの両輪により「はたらく人の可能性を最大化」

当社では、今後も求職者一人ひとりのキャリアをより充実させるため、「コンピテンシー診断（特性診断）」や「バイアス診断ゲーム（認知バイアスを測定するテスト）」との連携によりマッチング精度を高めるほか、キャリアパスに基づいた長期的なサポート機能を拡充することで、AIとひととの両輪による「公平で納得感のある転職体験」を提供し、はたらく人の可能性を最大化してまいります。

このような方におすすめ！

○キャリアに迷いを感じている方へ

・自分に合う仕事がわからない

・強みや軸が言語化できない

・業種・職種を変えてみたいと感じている

○情報処理が苦手な方へ

・希望に合う求人が見つからない

・求人情報が多すぎて選べない

・情報はあるが、自分に合うものだけを見極められない

○転職未経験・最初の一歩が不安な方へ

・転職経験がなく進め方がわからない

・転職サイトの選択や使い方に迷う

・会員登録の手間で行動が止まってしまう

▼サービス概要

サービス名：ミイダス AI転職アドバイザー（β版）

使用開始日：2026年1月6日

※β版のため予告なしにサービスを終了する可能性があります

対象：会員縛りなし（誰でも参加可能）

※「カジュアル面談」や「求人への応募」に進む際には、会員登録が必要となります

料金：無料

URL：https://miidas.jp/aica

ミイダス AI転職アドバイザーを試す :https://miidas.jp/aica

▼本サービスの利用方法

ミイダス AI転職アドバイザー利用イメージ

※本サービスはパソコンからの活用も可能です

中途採用サービス『ミイダス』について

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力です。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAI等を活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AI等を活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマホアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・届ける」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「ミイダス組織サーベイ(https://corp.miidas.jp/landing/survey)」

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング(https://corp.miidas.jp/landing/learning)」

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2019年4月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2025 Fall」(https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html)にて、5部門で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2019年4月1日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-8 寿パークビル8F

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp