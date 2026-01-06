旅行系スタートアップの「Deeper Japan」が、公式ウェブサイトを全面リニューアル。3,000万人の喧騒を離れ、さらなる日本の深みへ。

ディーパートラベル株式会社

日本各地の職人やアーティスト、自然ガイドと連携し、訪日外国人向けに高付加価値な文化アクティビティを開発・提供している「Deeper Japan（ディーパージャパン）」を運営するディーパートラベル株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：石川光）は、急増するインバウンド需要と多様化する旅行者の知的好奇心に応えるため、公式サイト（https://www.deeperjapan.com/）を全面リニューアルいたしました。



訪日外国人旅行者数が年間3,000万人を突破し、観光地が賑わいを見せる中、よりパーソナルで深い体

験を求める旅行客のニーズに応えるため、直感的な検索機能の刷新に加え、「Bespoke Travel（完全オーダーメイド手配）」および「Private Guided Tour（専属ガイドツアー）」の受付を本格的に実装いたしました。

今回のリニューアルでは、「Arts & Crafts」「Culinary」「Nature」「Performing Arts」といったカテゴリ検索を軸に、ゲストが自身の関心に合わせて直感的に「まだ見ぬ日本」と出会える機能を実装。単なる予約サイトを超えた「日本の伝統と精神性の深みに触れるメディア」としての役割を強化しています。

リニューアルの背景

1. 「喧騒」から「静かな深み」へ。旅の二極化に対応

オーバーツーリズムが課題となる一方で、画一的な観光ルートを離れ、プライベートな空間で職人と対話するような特別な体験を求める旅行者が増えています。今回のリニューアルでは、そうした知的好奇心の強いゲストが、自身の感性に響く「まだ見ぬ日本」へ最短距離でアクセスできるプラットフォームを目指しました。

2. 地域の宝を発掘し、約300商品へ拡大

サービス開始以来、北海道・関東・関西・沖縄へとエリアを広げ、通常はアクセスの難しい伝統文化体験を約300商品まで拡充。これらをスムーズに届ける基盤として、サイト設計を根本から見直しました。

リニューアルの4つの特徴

１. 究極のパーソナライゼーション「Bespoke Travel」の本格始動

ゲストの要望に合わせてゼロから旅程を組み上げるコンシェルジュサービス「Bespoke Travel」 を本格実装しました。 専任チームがヒアリングを行い、セキュリティとプライバシーを厳守した上で、既存のツアーの枠を超えた「世界に一つだけの旅」を構築します。

２. 専門家と巡る「Private Guided Tour」の実装

建築、食文化、ファッション、歴史など、特定の分野に精通した専門ガイドが同行する「Private Guided Tour」 を新設しました。 一般的な通訳ガイドとは異なり、ゲストの興味関心に合わせて最適なエキスパートをマッチングします。「現代アートツアー」や「路地裏の食文化探訪」など、ガイドブックには載らないディープな街歩きをフルカスタマイズで提供します。

３. 「目的」から探す、直感的なナビゲーション

「Arts & Crafts（工芸）」「Culinary（食）」「Nature（自然）」などのカテゴリ検索や地図検索を強化。言語や文化の壁を越え、直感的に旅の目的地を探せるようになりました。

４. 職人の「技と誇り」を伝えるビジュアル表現

職人の手仕事や、手つかずの自然の美しさを高解像度なビジュアルで訴求。単なる予約機能だけでなく、伝統文化の本質に迫るメディアとしての役割を強化しました。

Deeper Japan（ディーパージャパン）について



Deeper Japanは、訪日旅行客が通常はアクセスするのが難しい日本の伝統文化体験を、オンラインで簡単に予約ができるサービスです。最前線で活躍する職人やアーティストと直接提携し、質の高い文化体験や自然体験を開発します。言語や文化、価値観の違いを越え、旅を通した異なる文化間の相互理解、伝統と多様性の保全、共感と寛容に満ちた社会を目指します。

原則として対象を少人数のゲストに絞ることで、大人数向けの画一的な体験ではない、職人とゲストがより深く対話できる時間を提供します。また、独自に採用し研修を重ねた通訳ガイドが同行することで、可能な限りゲストの母国語での通訳を行っています。北は北海道から南は熊本まで、全国各地の職人さん・事業者さん・アーティストさん・自然ガイドさん達のご協力で、約300の体験商品をラインナップしています。

世界中で、知的好奇心を満たす旅を求める旅行者のために



今回のWebサイトリニューアルを基盤として、中部エリアや四国エリアなど未開拓地域での商品開発を加速させます。また、ヨーロッパおよび東アジア圏へのマーケティングを強化し、「言語や文化、価値観の違いを越えて旅をいかに充実したものにさせられるか」というミッションを世界規模で追求してまいります。

<運営会社概要>

【会社名】 ディーパートラベル株式会社

【代表者】 代表取締役 石川 光

【本社所在地】 東京都世田谷区

【会社設立】 2021年7月

【URL】 https://www.deeperjapan.com/

<本件に関するお問い合わせ>

【広報担当者】 江口 哲史

【E-mail】 info@deeperjapan.com